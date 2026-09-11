Το όνομα της Ντόλι Πάρτον αναμένεται να συνδεθεί πλέον και επίσημα με το αεροδρόμιο του Νάσβιλ, της αμερικανικής πόλης που θεωρείται η «πρωτεύουσα» της μουσικής κάντρι. Η Metropolitan Nashville Airport Authority, που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA), ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο θα μετονομαστεί προς τιμήν της σπουδαίας καλλιτέχνιδας.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, ωστόσο η τελική ονομασία του αεροδρομίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Όπως διευκρίνισε η Airport Authority, βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αποφασιστεί με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν στο νέο όνομα η κληρονομιά και το όνομα της Ντόλι Πάρτον.
Nashville airport to be renamed for Dolly Parton after unanimous board vote https://t.co/H0LJVfYQOA— Tennessean (@Tennessean) September 11, 2026
Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η τιμητική μετονομασία του αεροδρομίου αποτελεί έναν ακόμη φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κάντρι μουσικής και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Τενεσί.