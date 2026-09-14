Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενέχει κινδύνους για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, όπως ο Ντάριο Αμοντέι και ο Σαμ Άλτμαν, ζήτησαν από την κυβέρνηση τη θέσπιση αυστηρών δικλείδων ασφαλείας.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε σκεπτικισμό για τις εκκλήσεις των εταιρειών σχετικά με την επιβολή κρατικού ρυθμιστικού πλαισίου στην τεχνολογία.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ συζήτησε με στελέχη του κλάδου τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μετοχές των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης κατέγραψαν πτώση την ίδια ημέρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις ζήτησαν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε ως «φάρσα» τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Η τοποθέτησή του έρχεται την ώρα που κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου ζητούν να περιοριστεί ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται τα συστήματα ΤΝ.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη που καταλαμβάνει τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι φάρσα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ημέρα, οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΤΝ κατέγραψαν σημαντική πτώση, μετά τις εκκλήσεις ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

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Μεταξύ εκείνων που ζήτησαν τη λήψη μέτρων ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να προχωρήσει στη θέσπιση δικλείδων ασφαλείας. Στόχος, όπως υποστήριξε, θα πρέπει να είναι η δυνατότητα ανεξάρτητων υπηρεσιών να ελέγχουν τα πλέον προηγμένα εργαλεία ΤΝ.

Την πρόταση αυτή έσπευσαν να στηρίξουν στελέχη σημαντικών εταιρειών του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της xAI. Νωρίτερα, πάντως, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είχε εκφράσει τον σκεπτικισμό του σχετικά με την έκκληση των τεχνολογικών στελεχών προς την κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου.

«Αισθάνομαι κάπως περίεργα για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες ΤΝ που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους. Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ, ο οποίος πρωτοστατεί στις προσπάθειες για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τον συγκεκριμένο τομέα, είχε συνομιλίες με τον Αμοντέι και τον Άλτμαν. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ανησυχίες που έχουν εκφράσει σχετικά με την ασφάλεια της ΤΝ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία που προορίζονται για την ασφαλή αξιοποίηση της ΤΝ, αναφερόμενος και στον Ντάριο Αμοντέι. «Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε “άτομα” της ΤΝ να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, όπως τον Ντάριο (Anthropic!) που τώρα παριστάνει το αγγελάκι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στις αναρτήσεις του.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Anthropic δεν είχαν απαντήσει στο αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.