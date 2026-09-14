Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει πλήρη εποπτεία στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και απορρίπτει τις ανησυχίες για κινδύνους.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Κίνα ότι επωφελείται από τη διεθνή κριτική που ασκείται στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

Ερευνητές και στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλεια της τεχνολογίας, προτείνοντας συγκεκριμένα σχέδια για τον έλεγχο της ανάπτυξής της.

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Σε μία ακόμα παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρεί πλήρη και διευρυμένη εποπτεία στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της Κίνας, ισχυριζόμενος ότι το Πεκίνο είναι αυτό που επωφελείται —και ενδεχομένως τροφοδοτεί— τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες που εκφράζονται διεθνώς για τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (Υψηλού IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ. διαθέτουν έναν τέτοιο, και με το παραπάνω!», έγραψε ο Αμερικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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The only control or “guardrails” that AI needs is a STRONG AND SMART (High IQ!) PRESIDENT, and the U.S.A. has that, in spades! The Trump Administration has stopped AI “people” from doing bad, or potentially bad, “things,“ like Dario (Anthropic!), who is now pretending to be a… pic.twitter.com/DZPJW5YkzZ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026

Και συμπλήρωσε: «Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία πάνω σε αυτές τις εταιρείες! Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της AI και των Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), και ο μόνος που χαίρεται για αυτό είναι η Κίνα».

Οι ανησυχίες για τη κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί μετά την αποχώρηση του Έβαν Χιούμπιντζερ από την Anthropic, ο οποίος προειδοποίησε ότι η ΑΙ εξελίσσεται τόσο γρήγορα που θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% πως θα μπορούσε να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» εντός της επόμενης δεκαετίας.

Πριν λίγες μέρες, η ίδια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είχε αποκαλύψει ότι απέτρεψε διάφορες πιθανές απόπειρες χρήσης της τεχνολογίας της για έρευνα που θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Το Σάββατο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοδέι, πρότεινε ένα σχέδιο τριών σταδίων με στόχο να ελέγξει τον ρυθμό ανάπτυξης της ΑΙ και να αποκτήσει περισσότερο χρόνο για τη διαχείριση πιθανών προκλήσεων και προβλημάτων.

Η πρόταση έγινε αμέσως δεκτή από αρκετά άλλα διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών AI, συμπεριλαμβανομένου του Ίλον Μασκ, που διοικεί την xAI, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμμερίζεται τους προβληματισμούς των ειδικών για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και είναι υπέρμαρχος μιας πιο φιλικής και ανοιχτής προσέγγισης για το θέμα.