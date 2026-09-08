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Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη λήξης της σύγκρουσης προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για την πορεία του μετώπου και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν διαθέτει εχθρικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη.

Παρά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις, δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές προτάσεις, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε σήμερα 8/9 τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν συζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τραμπ και Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για την Ουκρανία

Η επικοινωνία που διήρκησε μία ώρα, πραγματοποιήθηκε μετά τις επισκέψεις των απεσταλμένων του Τραμπ για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και, για πρώτη φορά, στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές και διαπραγματευτικές συνομιλίες.

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Ο Πούτιν περιέγραψε το όραμά του για τη ειρηνευτική διαδικασία και παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ τις εκτιμήσεις του για την πορεία στο μέτωπο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την κατάσταση στο μέτωπο και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Kyiv Independent στις 6 Σεπτεμβρίου ότι ο Τραμπ θα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ηγέτη αφού πρώτα ενημερωθεί από τους απεσταλμένους του. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επικοινωνήσει και με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kremlin says Russian President Vladimir Putin spoke to US President Donald Trump by phone; the conversation was open and constructive pic.twitter.com/ifDIH2AGNi — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 8, 2026

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, γεγονός που θα άνοιγε τον δρόμο για μια ευρεία αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο Ουσάκοφ.

Καμία πρόοδος στις ειρηνευτικές διαδικασίες

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι και την ομάδα του στις 6 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα περιελάμβαναν «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

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Πηγές με γνώση των τελευταίων διαπραγματεύσεων δήλωσαν στο Kyiv Independent ότι, παρόλο που οι απεσταλμένοι προσκόμισαν αναθεωρημένες ειρηνευτικές προτάσεις, δεν επιτεύχθηκε πρόοδος, καθώς ο Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να κλιμακώσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας.

Μία από αυτές τις προτάσεις φέρεται να περιλάμβανε αμοιβαία παύση των αεροπορικών επιθέσεων — μια ιδέα στην οποία η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει. Η Μόσχα συναίνεσε μόνο σε μια περιορισμένη τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά των πρωτευουσών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των απεσταλμένων.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχιστεί και τους χειμερινούς μήνες, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού δικτύου της χώρας.

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Η μόνη απτή πρόοδος φαίνεται να είναι η πίεση της Ουάσινγκτον για έναν νέο γύρο τριμερών συνομιλιών, μια πιθανότητα που το Κρεμλίνο δεν έχει αποκλείσει.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει την εκεχειρία και απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονμπάς, μια μερικώς κατεχόμενη και στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία, με τη σειρά της, ζητά εκεχειρία κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας με τη στήριξη της Δύσης για την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

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