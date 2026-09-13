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Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του ζήτησε να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, με την εξήγηση ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων που «πλήττει τον κόσμο».

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

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«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε πτώση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. «Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά —ίσως πριν— αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει σαν βράχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

REPORTER: What do you make of the Gulf nations meeting with Iran?



TRUMP: I don't care. That's up to them. We'll ultimately get out. Unless we decide to stay and keep the oil! Like Venezuela pic.twitter.com/T0HjFfzn3C — WAR (@warsurv) September 13, 2026

Ένα κύμα από ουκρανικά drones μακράς ακτίνας δράσης κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων τους πρόσφατους μήνες έχει μειώσει την ρωσική παραγωγή καυσίμων, προκαλώντας ελλείψεις σε όλη τη χώρα.

Η Ουκρανία που συχνά αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών, υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Η μέση εθνική τιμή πετρελαίου στις ΗΠΑ για τα καύσιμα των φορτηγών, των τραίνων, των πλοίων, αλλά για τον αγροτικό εξοπλισμό αυξήθηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών GasBuddy.