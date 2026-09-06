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Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το εδαφικό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Οι συνομιλίες στο Κίεβο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους κάλυψαν θέματα εγγυήσεων ασφαλείας, οικονομικής ενίσχυσης και μελλοντικής ευημερίας της χώρας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ υπογράμμισε την ανάγκη αμοιβαίων συμβιβασμών μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η αμερικανική πλευρά εξέφρασε ικανοποίηση για τις επαφές και παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης στον πόλεμο.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία με τη Ρωσία πιθανότατα θα συνεχιστεί και κατά τους επόμενους χειμερινούς μήνες, παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε «θετική» την πρώτη αποτίμηση των επαφών που είχε στο Κίεβο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει συμφωνία με την αμερικανική πλευρά, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες συνεχιστούν και τον χειμώνα.

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«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος», δήλωσε ο Ζελένσκι στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες.

I thank U.S. President’s envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner for their visit to Kyiv. We had a good conversation – several rounds already – and we will continue talking today. The main thing is to achieve peace for Ukraine – a dignified,… pic.twitter.com/IZGEfa3EMt September 6, 2026

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε και το ζήτημα των εδαφών, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι επέμεινε πως μια τόσο σύνθετη διαφορά μπορεί να επιλυθεί μόνο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (για τα εδάφη) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών» δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ζητήσει συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θεωρώντας ότι μια απευθείας επαφή των δύο ηγετών θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του εδαφικού ζητήματος. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κατά τις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία εξετάστηκαν ακόμη θέματα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας και την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και ένα ευρύτερο σχέδιο για την οικονομική ευημερία της χώρας.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ υποστήριξε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό» δήλωσε μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο. «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, φροντίζουμε γι αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ εμφανίστηκε παράλληλα θετικός για την πορεία των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο. Όπως ανέφερε, είναι ικανοποιημένος από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τόνισε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.

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