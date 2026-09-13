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Στην πόλη Στριι προκλήθηκαν ζημιές σε συγκρότημα κατοικιών και σιδηροδρομικές υποδομές, ενώ στην περιφέρεια Χάρκιβ καταγράφηκαν θάνατοι και τραυματισμοί αμάχων από εκρηκτικούς μηχανισμούς και επιθέσεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η μονάδα ενίσχυε τις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά της χώρας τους.

Ρωσικά drones έπληξαν συνοριακή διάβαση στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να χαρακτηρίζει την ενέργεια ως απειλή για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση σε βυτιοφόρα καυσίμων κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αναφέροντας απώλειες μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών που συνόδευαν την αποστολή.

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 drones σε όλη τη χώρα σε νυχτερινές επιθέσεις. Ειδικότερα, η Μόσχα εκτόξευσε 453 drones διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας, από τα οποία 409 καταρρίφθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως αναφέρει το Euronews. Ωστόσο, 13 περιοχές χτυπήθηκαν.

Πολλαπλές επιθέσεις στην πόλη Στριι, στην περιφέρεια Λβιβ που συνορεύει με την Πολωνία, προκάλεσαν ζημιές σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών, σε βοηθητικό κτίριο κοντά σε σχολείο και σε κτίρια κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, μετά από πλήγματα ρωσικών drones.

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‼️ Russia attacked a gas station close to the Ukraine-Poland border near Yahodyn early Sunday. Railway infrastructure was also hit.

The strikes are part of a large wave of Russian drone attacks across Ukraine. Poland has issued air raid alerts in border areas. pic.twitter.com/U5IrhsK5Bf — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 13, 2026

Στην πόλη Ιζιούμ, μια 26χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της περιφέρειας Χάρκιβ, Ολέχ Σινιέχουμπ. Η πόλη του Χάρκιβ και 15 οικισμοί στην περιφέρεια δέχθηκαν επίσης ρωσικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα 73 ετών, πρόσθεσε ο Σινιέχουμπ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο στην ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

«Η επιχείρηση έπληξε μία σημαντική μονάδα διύλισης πετρελαίου, αλλά και αποθηκευτικούς χώρους. Η αναφερόμενη μονάδα υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στο μεταξύ, μία επιδρομή με ρωσικά drone έπληξε στη διάρκεια της νύχτας μία συνοριακή διάβαση στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

«Οι ρωσικές βαρβαρικές επιδρομές στο συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν είναι απλά μία συνέχεια των επιθέσεων της Ρωσίας στα κρατικά σύνορά μας», ανέφερε ο Σιμπίχα στο Χ.

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«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν “που χτυπάει” άμεσα τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι βάρβαροι είναι στην πόρτα σας, αγαπητοί συνεργάτες”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση σε βυτιοφόρα που μετέφεραν ντίζελ προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Ρώσοι στρατιώτες και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Την καταγγελία έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, σύμφωνα με τον οποίο τα πλήγματα σημειώθηκαν την Παρασκευή πολύ κοντά στην περίμετρο της εγκατάστασης.

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Όπως υποστήριξε, στόχος ήταν βυτιοφόρα που εφοδιάζουν με καύσιμα τον πυρηνικό σταθμό, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των εφεδρικών γεννητριών ντίζελ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 2.100 drones κατά της Ουκρανίας μέσα στην ίδια εβδομάδα

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 2.100 drones κατά της Ουκρανίας – εκ των οποίων σημαντικό μέρος ήταν τζετ “Shahed”– σε μια προσπάθεια να πλήξει την οικονομία και να καταστρέψει τις ζωές των πολιτών. Ο εχθρός χρησιμοποίησε επίσης σχεδόν 1.700 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 78 πυραύλους διαφόρων τύπων.

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This week alone, Russia launched around 2,100 drones against Ukraine – a significant share of them jet-powered “shaheds,” which the Russians are using in an attempt to cripple the economy and destroy people’s lives. The enemy also used nearly 1,700 guided aerial bombs and 78… pic.twitter.com/r34K07KABA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2026

Xθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν ενεργειακές υποδομές, το δίκτυο των ουκρανικών σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia), επιχειρήσεις, καθώς και κατοικίες. Η Οδησσός δέχθηκε επίθεση με πυραύλους και drones, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις αποκατάστασης σε πολλές δυτικές περιοχές μετά τα νυχτερινά πλήγματα. Ειδικότερα, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα στη Βολίν, όπου ρωσικό αεροπορικό πλήγμα με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε αμαξοστοιχία και ζημιές σε πρατήριο καυσίμων.

Ακριβώς για να αποτρέψουν την εξάπλωση αυτών των επιθέσεων περαιτέρω στην Ευρώπη, οι Ουκρανοί μάχονται καθημερινά, δίνουν τη ζωή τους και εμποδίζουν την επέκταση της επιθετικότητας. Η ρωσική τρομοκρατία αποτελεί κοινή απειλή για πολλούς, αλλά μπορεί και πρέπει να ηττηθεί στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμβάλλουν στην προστασία των ουκρανικών αιθέρων και στηρίζουν τον λαό μας»

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