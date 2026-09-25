Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με την αρχαιότητα.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι, παρά τις διαφορές στα πολιτικά συστήματα, οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών παραμένουν ισχυροί και ιστορικοί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του για συνέχιση της συνεργασίας με την Κίνα με στόχο την ευημερία και την ασφάλεια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πρόποση προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη και την προσφορά ενός δώρου που συμβολίζει το αμερικανικό πνεύμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην αρχαία Αθήνα, τη Σπάρτη, τη Ρώμη και την Ιερουσαλήμ αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τις τέσσερις πόλεις ως σημαντικούς σταθμούς της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δύσης, την οποία, όπως ανέφερε, έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Advertisement

Advertisement

Κάνοντας μια σύγκριση με την Κίνα, ο Τραμπ σημείωσε ότι η χώρα αντλεί τη δύναμή της από μια ιστορία και παράδοση χιλιάδων ετών.. Αντίστοιχα, υποστήριξε ότι η αμερικανική κληρονομιά συνδέεται με την πίστη που εκτείνεται από την Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τις στρατιωτικές επιτυχίες της Σπάρτης και τις αρχές της ελευθερίας που αποτυπώθηκαν στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια το 1776.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σι Τζινπίνγκ γνωρίζουν πως εκπροσωπούν διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Όπως ανέφερε, οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την εποχή που τα πρώτα εμπορικά πλοία αναχώρησαν από το λιμάνι της Νέας Υόρκης με προορισμό τις όχθες του Μαργαριταρένιου ποταμού.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Από τη μία πλευρά, η Κίνα αντλεί δύναμη από χιλιάδες χρόνια ιστορίας και παράδοσης, από τον Σουν Τζου έως τον Σουν Γιατ Σεν· εμείς, οι Αμερικανοί, κληρονομούμε μια παρακαταθήκη πίστης που εκτείνεται από την Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους θριάμβους της Σπάρτης και την ελευθερία που διακηρύχθηκε στη Φιλαδέλφεια ( Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ υιοθετήθηκε στις 4 Ιουλίου 1776) πριν από 250 χρόνια» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ως ηγέτες των δύο εθνών μας, τόσο ο Πρόεδρος Σι όσο και εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας —όπως εδώ στη Νέα Υόρκη— είναι ισχυρότεροι από ποτέ, από την εποχή που τα πρώτα εμπορικά πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι της Νέας Υόρκης για να φτάσουν στις όχθες του Μαργαριταρένιου ποταμού».



«Αμερικανοί και Κινέζοι ανέκαθεν αντάλλασσαν αγαθά, γνώσεις, έθιμα και ιδέες. Αυτό αποτέλεσε τη βάση του εμπορίου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των χωρών μας και, μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές».



«Με αυτό το πνεύμα φιλίας, έχω την τιμή να προσφέρω στον Πρόεδρο Σι ένα δώρο φιλοτεχνημένο από έναν εξαιρετικό Αμερικανό καλλιτέχνη έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως το οποίο σχεδιάστηκε σε προσωπική συνεργασία με τη Μελάνια και εμένα. Ο φαλακρός αετός αποτελεί εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενσαρκώνει το ελεύθερο πνεύμα της Αμερικής που υψώνεται περήφανα. Ελπίζουμε ότι θα βρει μια ωραία θέση, μια υπέροχη θέση στο Πεκίνο…» σημείωσε ο Τραμπ.



«Πρόεδρε Σι, κυρία Πενγκ, Η Μελάνια κι εγώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πραγματοποιήσατε αυτό το ταξίδι… ένα μακρύ ταξίδι προς την Αμερική, κατά τη διάρκεια της επετείου των 250 ετών μας. Θα ήθελα να υψώσω το ποτήρι μου και να προτείνω μια πρόποση προς τιμήν του Προέδρου Σι… για τη μακρόχρονη σχέση μεταξύ Κίνας και Αμερικής.».



«Και βρισκόμαστε όλοι εδώ, σήμερα και απόψε, για να τιμήσουμε και τους δύο σας και να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήρθατε στην Αμερική».