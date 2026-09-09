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Ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε μια σανίδα SUP ενώ βρίσκεται μέσα στο νερό, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Ντούα Λίπα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να δώσει στους followers της μια γεύση από την απόδραση που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ μαζί με τις φίλες της, δημοσιεύοντας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μια σειρά από στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Στις φωτογραφίες της ανάρτησης, η Ντούα Λίπα ποζάρει στην παραλία φορώντας διαφορετικά μαγιό, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται μαζί με την παρέα της. Ξεχωρίζει επίσης μια εμφάνισή της με ένα μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα.

Ωστόσο, την παράσταση κλέβει ένα βίντεο από την απόδρασή της, στο οποίο η τραγουδίστρια επιχειρεί και καταφέρνει να ισορροπήσει πάνω σε μια σανίδα SUP μέσα σε λίμνη, εκτελώντας κατακόρυφο με αξιοσημείωτη άνεση.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση, η Ντούα Λίπα αναφέρθηκε με χιούμορ στην αργία του Labour Day στις ΗΠΑ. «Όλοι έφυγαν από την πόλη για το Labour Day, οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία», έγραψε χαρακτηριστικά.