Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να προκαλέσει σάλο στην Τουρκία, με ένα ζευγάρι να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά την καταγραφή προσωπικών στιγμών σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Κωνσταντινούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Καρτάλ, όπου μια γυναίκα εντόπισε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του, καταγράφοντας στο εσωτερικό του έναν άνδρα και μια γυναίκα σε στενή ερωτική επαφή.

Advertisement

Advertisement

İstanbul'da bir AVM otoparkında araçta uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri kayda alan kadın:



"Terbiyesizler, bekleyin polis gelecek. Siz burayı ne sandınız?" pic.twitter.com/Mau6cu2gHG — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες να τους επιπλήττει, λέγοντας πως έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία τους στο όχημα. Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας αντέδρασε επίσης έντονα, ενώ το ζευγάρι προσπάθησε να απομακρυνθεί γρήγορα από το σημείο.

«Τι κάνετε εδώ; Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο; Ντροπή σας» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα.

Το περιστατικό, που σύμφωνα με τουρκικά μέσα σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκάλεσε διχασμό στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να επικρίνουν το ζευγάρι, αλλά και άλλους να στρέφουν τα βέλη τους προς εκείνη που κατέγραψε το βίντεο.