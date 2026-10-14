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Μετά την εγκατάστασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ίδια καταγγέλλει ότι υπέστη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ ο σύζυγός της την εξανάγκαζε σε διαδικτυακή σεξουαλική εργασία.

Παρά τα σημαντικά έσοδα που απέφερε η δραστηριότητα, η γυναίκα δεν είχε πρόσβαση σε χρήματα ή επικοινωνία μέχρι τη διαφυγή της το 2022.

Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν και απελευθέρωσαν τον άνδρα μετά από σύντομη κράτηση, ενώ το διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε επίσημα το 2024.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους εκμετάλλευσης που ενέχουν οι υπηρεσίες γνωριμιών, οι οποίες συχνά αξιοποιούν νομικά κενά για να παρακάμψουν σχετικές απαγορεύσεις.

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Η Λαλίν Γκαρσία γνώρισε τον Βρετανό σύζυγό της, Μπάρι, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας γνωριμιών το 2015. Δύο χρόνια αργότερα συναντήθηκαν στη Μανίλα και παντρεύτηκαν, όταν εκείνη ήταν 28 ετών και εκείνος κάπου στα 50.

Όπως περιγράφει η ίδια, η συμπεριφορά του άλλαξε μετά τον γάμο. Όταν εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σύζυγός της φέρεται να την εξανάγκασε να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής κάμερας, ενώ διαφήμιζε τις υπηρεσίες της στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, την κακοποιούσε σωματικά και σεξουαλικά, την ανάγκαζε να παίρνει κοκαΐνη και περιόριζε την ελευθερία της.

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Όπως αναφέρει η Telegraph, παρά το γεγονός ότι φέρεται να απέφερε περίπου 2.000 λίρες την εβδομάδα, η ίδια λάμβανε μόλις 20 λίρες. Δεν είχε πρόσβαση σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό και το κινητό της παρακολουθούνταν. Στις αρχές του 2022 κατάφερε να διαφύγει και να επικοινωνήσει με την αδελφή της στις ΗΠΑ, η οποία κινητοποίησε έναν φίλο της για να τη βοηθήσει.

Η Λαλίν υποστηρίζει ότι οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της. Ο σύζυγός της συνελήφθη και κρατήθηκε για 24 ώρες, προτού αφεθεί ελεύθερος. Σήμερα ζει στις Φιλιππίνες, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε το 2024.

Από τα συνοικέσια στο διαδίκτυο

Ο όρος «νύφες κατά παραγγελία» περιγράφει την αναζήτηση συζύγων από άλλες χώρες, συχνά μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η πρακτική, που παλαιότερα βασιζόταν σε αγγελίες και έντυπους καταλόγους, έχει πλέον μεταφερθεί σε ιστοσελίδες και εφαρμογές γνωριμιών.

Το 2016, οι Φιλιππίνες απαγόρευσαν τη λειτουργία γραφείων που φέρνουν σε επαφή πολίτες της χώρας με αλλοδαπούς για γάμο ή συμβίωση έναντι ανταλλάγματος. Ωστόσο, οι πλατφόρμες που παρουσιάζονται ως απλές υπηρεσίες γνωριμιών μπορούν να αξιοποιούν νομικά κενά.

Η οικονομική ανισότητα και τα στερεότυπα γύρω από τις γυναίκες από τις Φιλιππίνες ενδέχεται να αυξάνουν την ευαλωτότητά τους στην εκμετάλλευση. Σύμφωνα με τη Ζαν Ενρίκες, επικεφαλής της οργάνωσης Coalition Against Trafficking in Women για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αντιλήψεις που τις παρουσιάζουν ως πρόθυμες να παντρευτούν μεγαλύτερους άνδρες συνδέονται και με την αποικιοκρατική ιστορία της χώρας.

Η υπόθεση αναδεικνύει πώς η υπόσχεση μιας σχέσης ή ενός καλύτερου μέλλοντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προσέγγισης γυναικών και να μετατραπεί σε παγίδα καταναγκαστικής εργασίας, οικιακής δουλείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.