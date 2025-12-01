Ένας ναζί-γιατρός, γνωστός για τα ακραία και βάρβαρα πειράματα που έκανε σε κρατούμενους, φαίνεται πως έκανε για χρόνια μια ανέμελη μεταπολεμική ζωή στην Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι οι αρχές γνώριζαν την πραγματική του ταυτότητα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Γιόζεφ Μένγκελε, ο «Άγγελος του Θανάτου», όπως ήταν γνωστός, επέβλεπε με ενθουσιασμό τα φρικτά βασανιστήρια Εβραίων και άλλων κρατουμένων στο Άουσβιτς, υπό το πρόσχημα της ιατρικής έρευνας, προτού διαφύγει από τη Γερμανία στην Αργεντινή το 1949.
Ο γιατρός κατάφερε να ξεφύγει χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και την ώρα που ακολουθούσε μία ξέγνοιαστη ζωή, στην Γερμανία αποκαλύπτονταν όλες οι φρικιαστικές λεπτομέρειες από τα εγκλήματα στα οποία πρωταγωνίστησε.
Ειδικότερα, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, αποκάλυψαν ότι οι αργεντίνικες αρχές γνώριζαν για τη ζωή του Μένγκελε, χωρίς όμως να τον συλλάβουν.
Σύμφωνα με το Reuters, η τότε κυβέρνηση της Αργεντινής είναι γνωστό ότι προστάτευε ναζί και επέτρεπε την ανάπτυξη υπόγειων δικτύων τους. Εκθέσεις παρακολούθησης, αρχεία μετανάστευσης και ενημερωτικά σημειώματα σκιαγραφούν μια εικόνα αναποτελεσματικών διωκτικών αρχών, την οποία ο διαβόητος γιατρός εκμεταλλεύθηκε για να διαφύγει.
Ο Μένγκελε φαίνεται πως εισήλθε στην Αργεντινή το 1949 με ιταλικό διαβατήριο στο όνομα Χέλμουτ Γκρέγκορ και εκεί ξεκίνησε μια νέα ζωή. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, σύμφωνα με ενδελεχή ανάλυση ισπανόφωνων εγγράφων από το Fox, οι αργεντίνικες αρχές γνώριζαν ότι ο «Άγγελος του Θανάτου» βρισκόταν ανάμεσά τους.
Τα φριχτά πειράματα του Μένγκελε
Στο φάκελο υπάρχουν και δημοσιεύματα εφημερίδων, μεταξύ των οποίων και μια ανατριχιαστική, αχρονολόγητη συνέντευξη με ένα από τα θύματα του Μένγκελε, τον Χοσέ Φουρμάνσκι.
«Συγκέντρωνε δίδυμα όλων των ηλικιών στο στρατόπεδο και τα υπέβαλε σε πειράματα που πάντα κατέληγαν σε θάνατο. Παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες… τι φρίκη», δήλωσε ο Φουρμάνσκι.
Το 1956, ο Μένγκελε ζήτησε το πιστοποιητικό γέννησής του από τη Δυτικογερμανική Πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες και εντελώς απροκάλυπτα, άρχισε να χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνομα, ζητώντας την επανέκδοση των ταυτοτήτων του.
Ένα υπόμνημα που γράφτηκε από αξιωματούχους έναν χρόνο αργότερα αναφέρει ότι ο Μένγκελε «εξήγησε» γιατί είχε εισέλθει αρχικά στην Αργεντινή με ψεύτικο όνομα. «Εμφανίστηκε νευρικός, δηλώνοντας ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου υπηρέτησε ως γιατρός στα SS στη Γερμανία και στην Τσεχοσλοβακία, όπου ο Ερυθρός Σταυρός τον είχε χαρακτηρίσει “εγκληματία πολέμου”», ανέφερε το υπόμνημα.
Οι υπηρεσίες στην Αργεντινή γνώριζαν ότι ο Μένγκελε ζούσε στην Καραπάτσι, μια πόλη στα προάστια του Μπουένος Άιρες, καθώς και ότι είχε παντρευτεί τη χήρα του αδελφού του. Οι αρχές γνώριζαν ακόμη πως ο πατέρας του είχε επισκεφθεί τη χώρα, πιθανόν για να επενδύσει στη νέα ιατρική επιχείρηση του διαβόητου γιατρού.
Το 1959, η Δυτική Γερμανία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Μένγκελε και ζήτησε την έκδοσή του, αλλά ένας τοπικός δικαστής απέρριψε το αίτημα, λέγοντας ότι στηριζόταν σε «πολιτική δίωξη».
Η αποτυχημένη έκδοση οδήγησε σε διεθνείς πιέσεις προς την Αργεντινή και ο Μένγκελε διέφυγε τελικά στην Παραγουάη, όπου του δόθηκε η υπηκοότητα. Φυσικά όταν οι αστυνομικές αρχές στην Αργεντινή έκαναν έφοδο στο ιατρείο του στο Μπουένος Άιρες, ο «Άγγελος του Θανάτου» είχε ήδη εξαφανιστεί.
