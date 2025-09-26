Χωρίς αποτέλεσμα για την Άγκυρα έληξε η προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει αυστηρούς κανόνες παρασκευής του ντονέρ κεμπάπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση των τουρκικών Αρχών για αναγνώριση του ντονέρ ως «Εγγυημένη Παραδοσιακή Σπεσιαλιτέ» αποσύρθηκε, καθώς θα επέβαλε περιορισμούς στα συστατικά και στον τρόπο παρασκευής, γεγονός που θα έπληττε ιδιαίτερα τη γερμανική βιομηχανία κεμπάπ.

Σύμφωνα με το BBC, το ντονέρ που σερβίρεται στη Γερμανία διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή εκδοχή της Τουρκίας.

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι το ντονέρ αποτελεί εθνικό της πιάτο, το οποίο διαδόθηκε στην Ευρώπη χάρη στη μετανάστευση των Τούρκων. Από την άλλη πλευρά, Γερμανοί αξιωματούχοι αντέτειναν πως η δική τους εκδοχή έχει πλέον ενσωματωθεί στην τοπική κουζίνα.

Η Τουρκική Διεθνής Ομοσπονδία Ντονέρ (Udofed) υπενθυμίζει ότι ο παραδοσιακός τρόπος ψησίματος του κρέατος σε κάθετη σούβλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, ενώ και η λέξη «ντονέρ» παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την τεχνική.

Η πρόταση της Άγκυρας ζητούσε από την ΕΕ να καθιερώσει ενιαίους κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη, όπως:

χρήση αποκλειστικά κρέατος από αγελάδες άνω των 16 μηνών, αρνιά τουλάχιστον έξι μηνών ή κοτόπουλο (μπούτι και στήθος),

απαγόρευση μοσχαρίσιου κρέατος και γαλοπούλας,

κοπή του κρέατος σε φέτες 3-5 χιλιοστών,

αυστηρές προδιαγραφές για τα μαχαίρια και τις μαρινάδες.

Ωστόσο, στη Γερμανία το ντονέρ έχει προσαρμοστεί στα τοπικά γούστα: συχνά περιλαμβάνει μοσχαρίσιο κρέας, πίτα γεμισμένη με λαχανικά, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και ποικιλία σαλτσών.

Η αντίδραση από το Βερολίνο ήταν έντονη. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ –τουρκικής καταγωγής– δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία» και πως δεν χρειάζονται οδηγίες από την Άγκυρα.

Η σημασία του ντονέρ για τη Γερμανία είναι τεράστια, καθώς στη χώρα ζουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ισάριθμοι άνθρωποι τουρκικής καταγωγής. Οι ετήσιες πωλήσεις κεμπάπ στην Ευρώπη αγγίζουν τα 3,5 δισ. ευρώ, με τα 2,4 δισ. να προέρχονται μόνο από τη Γερμανία.