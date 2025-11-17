Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το Βερολίνο ανέκαθεν πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει επαρκώς τα στρατεύματά της και να επιτεθεί σε ανατολικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ έως το 2029, αλλά τώρα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ο δημοσιογράφος υπενθύμισε στον Πιστόριους όσα είχε πει για την αλλαγή πορείας της Γερμανίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, κάτι που θα απαιτούσε χρόνο.

Advertisement

Advertisement

Ρώτησε αν η Γερμανία είχε αυτόν τον χρόνο και αν ήταν πιθανό η Ρωσία να επιτεθεί πολύ νωρίτερα. Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «ενισχύει γρήγορα το οπλοστάσιό του» παρά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αυτό το ερώτημα παραμένει εικασία. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση πότε η Ρωσία θα ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε σημείο που θα είναι σε θέση να επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στα ανατολικά. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ως το 2029», δήλωσε ο Πιστόριους.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι αυτό είναι δυνατό ήδη από το 2028», και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν το τελευταίο ειρηνικό.

«Δεν πρέπει να δημιουργούμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι ικανό να αμυνθεί. Είναι ικανό. Έχει σημαντικό αποτρεπτικό δυναμικό. Συμβατικά, αλλά, φυσικά, και πυρηνικά. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ικανές ένοπλες δυνάμεις, αλλά, ναι, πρέπει να τις εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα», συνόψισε ο Γερμανός πολιτικός.

Πηγή: Liga.net