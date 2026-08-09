Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστήμονες δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature τις πιο λεπτομερείς εικόνες της ηλιακής επιφάνειας που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα από το τηλεσκόπιο Daniel K.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν εντυπωσιακά «φτερωτά» μοτίβα, τα οποία προκαλούνται από αστάθειες μαγνητισμένου πλάσματος που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες.

Αυτά τα ευρήματα ενδέχεται να εξηγήσουν γιατί η ηλιακή ατμόσφαιρα παρουσιάζει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από την επιφάνεια του Ήλιου.

Η καλύτερη κατανόηση των ηλιακών φαινομένων βοηθά τους ερευνητές να προβλέψουν γεωμαγνητικές καταιγίδες που απειλούν τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Το τηλεσκόπιο-γίγαντας επιτρέπει πλέον στους αστροφυσικούς να μελετήσουν με πρωτοφανή ακρίβεια τους μηχανισμούς που δημιουργούν τον διαστημικό καιρό.

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Οι επιστήμονες παρουσίασαν τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί ποτέ από την επιφάνεια του Ήλιου, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο γεμάτο βίαιες κινήσεις πλάσματος, μαγνητικές δίνες και δομές που μέχρι σήμερα παρέμεναν αόρατες ακόμη και στα ισχυρότερα παρατηρητήρια.

Οι εικόνες προέρχονται από το Daniel K. Inouye Solar Telescope, το μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο, που βρίσκεται στην κορυφή του ηφαιστείου Χαλεακάλα στο νησί Μάουι της Χαβάης. Με πρωτοφανή ευκρίνεια, οι ερευνητές κατάφεραν να διακρίνουν λεπτομέρειες της ηλιακής επιφάνειας που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Nature.

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Τα «φτερά» του Ήλιου

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο των νέων εικόνων είναι παράξενα, λεπτά «φτερωτά» μοτίβα που κυματίζουν πάνω στην επιφάνεια του Ήλιου. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πρόκειται για αστάθειες που δημιουργούνται όταν ρεύματα μαγνητισμένου πλάσματος κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες το ένα δίπλα στο άλλο.

Το φαινόμενο είναι γνωστό στη φυσική ως αστάθεια Kelvin–Helmholtz και παρατηρείται στη Γη όταν ο άνεμος δημιουργεί κυματισμούς πάνω στη θάλασσα ή όταν δύο αέριες μάζες συγκρούονται. Μέχρι σήμερα όμως δεν είχε καταγραφεί με τέτοια λεπτομέρεια πάνω στην επιφάνεια του Ήλιου. (The Irish News)

Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη

Η ανακάλυψη δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό αστρονομικό επίτευγμα.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι αστάθειες ίσως αποτελούν ένα από τα «χαμένα κομμάτια» του παζλ για να εξηγηθεί γιατί η ηλιακή κορώνα –η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου– είναι εκατοντάδες φορές θερμότερη από την ίδια την επιφάνειά του, ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα της σύγχρονης αστροφυσικής.

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Scientists using the world's most powerful solar telescope have captured "whirlpools" of activity on the surface of our Sun that has not been possible to see before. pic.twitter.com/NItza2xTYO — Black Hole (@konstructivizm) August 5, 2026

Ασπίδα για τη Γη

Η καλύτερη κατανόηση του Ήλιου δεν αφορά μόνο την επιστήμη.

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Οι εκρήξεις και οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας μπορούν να προκαλέσουν ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες όταν κατευθύνονται προς τη Γη. Οι επιπτώσεις τους μπορεί να περιλαμβάνουν:

διακοπές στις δορυφορικές επικοινωνίες,

προβλήματα στα συστήματα GPS,

παρεμβολές στις αεροπορικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες,

βλάβες σε ηλεκτρικά δίκτυα υψηλής τάσης,

αλλά και εντυπωσιακότερα πολικά σέλα σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

Ένα τηλεσκόπιο-γίγαντας

Το Daniel K. Inouye Solar Telescope διαθέτει πρωτεύον κάτοπτρο διαμέτρου τεσσάρων μέτρων, το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ για παρατήρηση του Ήλιου.

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Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν προέκυψαν αρχικά κατά τη διάρκεια δοκιμών των ορίων του τηλεσκοπίου. Όταν όμως οι επιστήμονες ανέλυσαν τα δεδομένα, διαπίστωσαν ότι είχαν καταγράψει την επιφάνεια του Ήλιου με ανάλυση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν

Οι νέες εικόνες δεν εντυπωσιάζουν μόνο αισθητικά. Αποτελούν ένα τεράστιο επιστημονικό βήμα που επιτρέπει στους αστροφυσικούς να μελετήσουν, με ακρίβεια λίγων δεκάδων χιλιομέτρων πάνω σε ένα άστρο διαμέτρου σχεδόν 1,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, τους μηχανισμούς που γεννούν το διαστημικό καιρό. Με κάθε νέα παρατήρηση, οι επιστήμονες πλησιάζουν περισσότερο στην κατανόηση της λειτουργίας του μοναδικού άστρου από το οποίο εξαρτάται η ζωή στη Γη, αλλά και στην ανάπτυξη πιο αξιόπιστων προειδοποιήσεων για τα ακραία ηλιακά φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν τον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό.

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