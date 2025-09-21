Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μ. Νετανιάχου φέρεται να έχει αποφασίσει να δώσει εντολή για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα στην απόφαση Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας να προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας». Οι δηλώσεις του έγιναν σήμερα και αποτελούν την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.



«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.



Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης θα ανακοινωθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της χώρας του για την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή.

Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία προχώρησαν στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Η αναγνώριση έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος. Λίγη ώρα αργότερα, και η Αυστραλία ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine.

Η Αυστραλία ακολούθησε την απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος, γράφει ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε.

Λέει ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας κοινής προσπάθειας με τον Καναδά και τη Βρετανία και θα αποτελέσει «μια διεθνή προσπάθεια για μια λύση δύο κρατών».

Η επιστολή του Αυστραλού πρωθυπουργού:

My statement formally recognising the State of Palestine.

Με τη σειρά του, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε.

Ο Βρετανός αντιπρόεδρος Ντέιβιντ Λάμι υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας στο BBC ότι «τώρα είναι η στιγμή να στηριχθεί η λύση των δύο κρατών».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.

