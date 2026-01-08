Ο Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε τη δολοφονία μιας άοπλης 37χρονης μητέρας τριών παιδιών από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη ως «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί την ενέργεια του.

Η δήλωση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια έρχεται εν μέσω ενός κύματος δημόσιας οργής και διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη δολοφονία της αμερικανίδας πολίτιδας Ρενέ Νικόλ Γκουντ σε έναν δρόμο το πρωί της Τετάρτης.

Ο Νιούσομ επιτέθηκε επίσης στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην εξάπλωση της βίας, αφού ο Λευκός Οίκος έστειλε εκατοντάδες πράκτορες της ICE στο Μινεάπολη στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση.

Ο Νιούσομ έγραψε στο Χ : «Για σχεδόν ένα χρόνο, η προσωπική αστυνομική δύναμη του Ντόναλντ Τραμπ σπέρνει τον τρόμο σε όλη την Αμερική.

Η κυβέρνησή του έχει οδηγήσει στον εξτρεμισμό και τη σκληρότητα, παραβλέποντας τις βασικές εγγυήσεις και την λογοδοσία. Τώρα, μια 37χρονη Αμερικανίδα πολίτης είναι νεκρή».

Πρόσθεσε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι υπεύθυνος για αυτό. Η σκόπιμη κλιμάκωση της εκφοβισμού και του χάους έχει συνέπειες. Η απερίσκεπτη καταστολή του πρέπει να σταματήσει».

Στον λογαριασμό του στο X του γραφείου Τύπου, πρόσθεσε: «ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

Μετά τον πυροβολισμό, ο Τραμπ δήλωσε στην πλατφόρμα Truth Social: «Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».