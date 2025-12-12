Ο Λίαμ Νίσον βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου ντοκιμαντέρ που εγείρει αμφισβητήσεις για τα εμβόλια και παρουσιάζει θετικά τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο γνωστός ηθοποιός αφηγείται την ταινία Plague of Corruption, η οποία βασίζεται σε βιβλίο της Τζούντι Μικόβιτς – μιας πρώην ερευνήτριας που έγινε ευρέως γνωστή για τους ψευδείς ισχυρισμούς της την περίοδο της πανδημίας, όπως ότι ο κορονοϊός προήλθε από εμβόλιο γρίπης.

Εκτελεστικός παραγωγός του φιλμ είναι ο Κεντ Χέκενλάιβλι, συνεργάτης του συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς και συγγραφέας ανάλογων βιβλίων. Ο σκηνοθέτης, Μάικλ Ματζόλα, έχει επίσης στο ενεργητικό του παραγωγές γύρω από θεωρίες UFO, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικότερη κατεύθυνση του έργου.

Advertisement

Advertisement

Καθώς το τρέιλερ κυκλοφόρησε, εκπρόσωποι του Νίσον ξεκαθάρισαν ότι η συμμετοχή του περιορίζεται αποκλειστικά στην αφήγηση και ότι ο ηθοποιός δεν αντιτίθεται στα εμβόλια. Aντιθέτως, υπενθύμισαν τη μακροχρόνια συνεργασία του με τη UNICEF και τη δημόσια στήριξή του στον εμβολιασμό.

Tο περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει δηλώσεις που παρουσιάζουν την επιστήμη ως «πολιτικοποιημένη» και επικρίνουν τα lockdown της πανδημίας. Εμφανίζεται και ο Κένεντι, ο οποίος επαναλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων και επιτίθεται στον Άντονι Φάουτσι, με αναφορές μάλιστα σε παλιό ντοκιμαντέρ του BBC που αργότερα αποσύρθηκε και κατακρίθηκε για σοβαρά δημοσιογραφικά λάθη.

H ταινία επαναφέρει και τον προσχηματικό ισχυρισμό περί σύνδεσης εμβολίων και αυτισμού, παρά το πρόσφατο πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που τον απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στο φινάλε, ο Νίσον μιλά για την ανάγκη «διαφάνειας και λογοδοσίας στο μέλλον», ενώ το έργο προβάλλει πλάνα πολιτικών που στηρίζουν τον Κένεντι στην πορεία προς τη νέα του θέση.

Ο ηθοποιός, πάντως, έχει δηλώσει μόλις δύο χρόνια πριν ότι θεωρεί τα εμβόλια «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας».

Με πληροφορίες από Guardian