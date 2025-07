Η τέταρτη ημέρα χτυπημάτων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν συνεχίζεται καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντώνται στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στον Καναδά.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι επιθέσεις του στο Ιράν δεν έχουν ολοκληρωθεί και ότι δεν αποκλείεται ο στρατός τους να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε συνεντεύξεις που έδωσε σήμερα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο Associated Press ότι τα ισραηλινά πλήγματα έχουν γυρίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «πολύ, πολύ πίσω» και ότι «δεν θα εκπλαγεί» αν οι επιθέσεις ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση. Μιλώντας στο ABC News, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι μια πιθανή δολοφονία του Χαμενεΐ δεν θα «κλιμακώσει τη σύγκρουση», αλλά μάλλον θα την «τερματίσει».

Εν τω μεταξύ, το Ιράν χαρακτήρισε τις αντεπιθέσεις του στο Ισραήλ «αυτοάμυνα» και απηύθυνε έκκληση στους ηγέτες των κρατών του Κόλπου για βοήθεια ζητώντας από τον Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν επίσης από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν να μεσολαβήσουν στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει αεροσκάφη ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, προκειμένου να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ στρατιωτικές επιλογές καθώς κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, αναφέρει το Reuters. Το Reuters και οι New York Times αναφέρουν επίσης ότι το αεροπλανοφόρο USS Nimitz βρίσκεται καθ′ οδόν προς τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης ανάπτυξης.

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G-7) συνέταξαν κοινή δήλωση με την οποία ζητούν αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα προσχέδιο που είδε το Reuters. Το προσχέδιο δεσμεύεται για τη διασφάλιση της σταθερότητας των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αγορών, και αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να υπογράψει τη δήλωση, αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Tην ίδια ώρα ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το Ισραήλ.

Διασώστες σε σημείο όπου έπεσε πύραυλος στο Τελ Αβίβ(AP Photo/Baz Ratner) via Associated Press

23.07 Το Ιράν εξαπολύει επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους

Η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι άρχισε ένα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους με στόχο το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα.

Αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ, προφανώς από το Ιράν, καταρρίφθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία πάνω από τα Υψίπεδα του Γκολάν πριν από λίγο, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Οι σειρήνες είχαν ηχήσει στη Ραμάτ Μαγκσίμιμ και στο Χισπίν, αναφέρουν οι Times of Israel

23.04 Νέα διαπραγμάτευση με το Ιράν θα επιχειρήσουν Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, δήλωσε ο υπ.Εξωτερικών Βάντεφουλ από την Κύπρο – Επιφυλάξεις για ενδεχόμενη διαμεσολάβηση του Πούτιν, η Κύπρος θα ήταν κατάλληλη για τέτοιο ρόλο

Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα επιχειρήσουν από κοινού η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την Κύπρο, όπου συναντήθηκε νωρίτερα απόψε με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο. Ο κ. Βάντεφουλ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με την προσφορά διαμεσολάβησης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και υπέδειξε αντιθέτως την Κύπρο ως έναν πιθανό κατάλληλο διαμεσολαβητή.

«Θα καταστήσουμε για άλλη μία φορά ξεκάθαρη τη θέση μας, ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια διευθέτηση και να αποφύγουμε περαιτέρω στρατιωτικές συγκρούσεις, εφόσον το Ιράν είναι πλήρως διατεθειμένο να απόσχει από την χρήση πυρηνικής τεχνολογίας για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να αντιληφθεί τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. «Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει πλέον καμία πολιτική δικαιολογία για το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, το οποίο επανεκτιμήθηκε πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιράν από την Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων θα περιθωριοποιούσε περαιτέρω την χώρα.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε ότι γνωρίζει πολλούς άλλους «καλούς ανθρώπους» και κράτη τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν αξιόπιστα έναν τέτοιο ρόλο – «και κυρίως η Κύπρος», τόνισε, για να προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπων ή κρατών πρόθυμων να μεσολαβήσουν, αλλά μάλλον έλλειψη προθυμίας και από τις δύο πλευρές να επιδιώξουν διαπραγματεύσεις τώρα». Ο κ. Βάντεφουλ απηύθυνε επίσης εκ νέου έκκληση, «ειδικά στην Τεχεράνη», να στείλει ένα σαφές μήνυμα.

22.37 Εικόνες των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν πριν και μετά τις ισραηλινές επιθέσεις

Οι δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar αποκάλυψαν σημαντικές ζημιές σε πολλές ιρανικές εγκαταστάσεις από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο στόχος των επιθέσεων είναι να αποτρέψουν τις υποτιθέμενες φιλοδοξίες του Ιράν για πυρηνικά όπλα, το Ιράν το αρνείται, λέγοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω ζημιές στις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τα πρώτα πλήγματα της Παρασκευής.

Εγκατάσταση Piranshahr, πριν και μετά:

This radar base just outside of Piranshahr (پيرانشهر) was destroyed. Location: 36.713737, 45.135112. Imagery comparison from before (May 22) and after (June 14). pic.twitter.com/UoYyYJ7hVR Advertisement June 16, 2025

Εγκατάσταση εμπλουτισμού Ισφαχάν, πριν και μετά:

🇮🇷🇮🇱 Imágenes satelitales de Maxar revelaron los ataques israelíes contra la instalación nuclear de Natanz (Isfahán).

Se puede observar un amplio movimiento de vehículos en el área sobre la instalación de enriquecimiento subterránea. pic.twitter.com/NCND62wUno — El Druso (@Eldruso) June 16, 2025

Οι δορυφορικές εικόνες Maxar αποκάλυψαν μια μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Achtronics στο Σιράζ (Φαρς).

Το εργοστάσιο αυτό είναι αφιερωμένο στην παραγωγή συστημάτων ραντάρ και εξαρτημάτων πυραύλων

Maxar satellite images revealed a large fire at the Achtronics plant in Shiraz (Fars).



This factory is dedicated to the production of radar systems and missile components pic.twitter.com/wcl7YBnQ2R — Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) June 16, 2025

22.35 Το Ιράν εκδίδει προειδοποίηση εκκένωσης για τα ισραηλινά ειδησεογραφικά κανάλια

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τον στρατό, αναφέρει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των ”κατεχομένων εδαφών” – εννοώντας το Ισραήλ – ότι θα πρέπει να εκκενώσουν το έδαφος ”αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί”.

Η κρατική τηλεόραση λέει ότι το Ιράν θα ”επιτεθεί στις υποδομές”.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας προσθέτει ότι ο στρατός διέταξε την εκκένωση των κεντρικών γραφείων των ισραηλινών τηλεοπτικών σταθμών Channel 12 και Channel 14 ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα το αρχηγείο της κρατικής τηλεόρασης.

22.21 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο ιρανικά F-14 σε βάση κοντά στην Τεχεράνη – Αναφορές για κατάρριψη ισραηλινού F-35 σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέστρεψε δύο ιρανικά μαχητικά F-14 σε αεροπορική βάση κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο από την στρατιωτική επιχείρηση.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται επιδρομή εναντίον ιρανικής μονάδας που φέρεται να ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

RECAP of Our Recent Operations Over Tehran:



🛫 Strike on two F-14 fighter jets that were located at an airport in Tehran. These jets were intended to intercept Israeli aircraft.



❌ Thwarted a UAV launch attempt toward Israel.



🎯 Eliminated a launch cell minutes before launch… pic.twitter.com/y1gY7oBz99 — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε πλατφόρμες εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες περί κατάρριψης ισραηλινού μαχητικού F-35. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nour News, το ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε κοντά στην Ταμπρίζ.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν.

20.33 Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ δεν αποκλείεται να σκοτώσει τον Χαμενεΐ: Θα ”τελείωνε η σύγκρουση έτσι”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στο ABC News.

″Κοιτάξτε, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε”, λέει ο Νετανιάχου.

″Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε βάλει στο στόχαστρο τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες τους”, λέει ο πρωθυπουργός. ”Είναι ουσιαστικά η πυρηνική ομάδα του Χίτλερ”.

″ Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να κλιμακώσει τη σύγκρουση, αλλά να τερματίσει τη σύγκρουση”, λέει ο Νετανιάχου για τα σχέδια εξουδετέρωσης του Ιρανού ηγέτη.

EXCLUSIVE: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu doesn't rule out eliminating Iran's supreme leader in an ABC News interview. https://t.co/JfG1cipS7U pic.twitter.com/AJOX08AJcy — ABC News (@ABC) June 16, 2025

Ο Νετανιάχου δείχνει ότι δεν παίρνει στα σοβαρά τα μηνύματα του Ιράν ότι θέλει να τερματίσει τις συγκρούσεις και να επιστρέψει στις πυρηνικές συνομιλίες.

″Θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αυτές τις ψεύτικες συνομιλίες στις οποίες λένε ψέματα, εξαπατούν και παρασύρουν τις ΗΠΑ”, λέει. ”Και, ξέρετε, έχουμε πολύ αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτό που σας λέμε”.

Ερωτηθείς σχετικά με την απομονωτική, «Πρώτα η Αμερική» πολιτική του Τραμπ: ”Δεν πολεμάμε απλώς τον εχθρό μας. Πολεμάμε και τον δικό σας εχθρό. Για όνομα του Θεού, φωνάζουν «θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική». Εμείς απλά βρισκόμαστε στο δρόμο τους. Και αυτό μπορεί να φτάσει σύντομα στην Αμερική”.

«Είναι μια απειλή για το Ισραήλ», συνεχίζει, ”όπως είπα – για τους Άραβες γείτονές μας, για την Ευρώπη, για την Αμερική. Φωνάζουν “Θάνατος στην Αμερική”.

20.29 IDF:Ο ιρανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι η πολεμική αεροπορία στόχευσε ένα ”κέντρο επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις”.

Συνεχίζει λέγοντας ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν ”με το πρόσχημα της πολιτικής δραστηριότητας” και ότι η επίθεση ”έβλαψε άμεσα τις στρατιωτικές δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων”.

″Πριν από το χτύπημα, οι IDF παρείχαν αποτελεσματική προκαταρκτική προειδοποίηση στον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, και διεξήγαγαν το χτύπημα με ακριβή τρόπο προκειμένου να μετριάσουν τη βλάβη στους αμάχους στο μέτρο του εφικτού”.

19.48 Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ

Μια στρατιωτική δήλωση αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ εργάζονται για να αναχαιτίσουν την επίθεση.

Συμβουλεύει επίσης τους πολίτες να εισέλθουν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Σειρήνες ηχούν στην περιοχή της Χάιφα και σε όλο το βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς τη χώρα.

Ο στρατός λέει ότι εργάζεται για την κατάρριψη των βλημάτων. Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

19.43 Νεκροί αναφέρθηκαν μετά την επίθεση του Ισραήλ στην κρατική τηλεόραση του Ιράν

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν αναφέρει ότι «αρκετοί» από το προσωπικό της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην έδρα της στην Τεχεράνη.

Ένας δημοσιογράφος του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα λέει ότι «εργάζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν από την επίθεση».

Ο Peyman Jebeli, επικεφαλής της ραδιοτηλεόρασης, μόλις εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση δείχνοντας ένα αιματοβαμμένο χαρτί. Λέει ότι η κρατική τηλεόραση και οι υπάλληλοί της «στέκονται μέχρι τέλους».

Explosions at #Iran's State TV headquarters after #Israel bombed the building today. Worth noting IRIB has worked with the Islamic Republic's intelligence services to broadcast forced confessions of Western hostages, including Americans, and Iranian political prisoners. pic.twitter.com/e64SM4naN3 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 16, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε κάτι σαν μίνι χωριό στο οποίο εδρεύει η κρατική τηλεόραση. Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει προηγουμένως έναν χάρτη που έδειχνε ένα τμήμα της 3ης περιφέρειας της Τεχεράνης, λέγοντας στους πολίτες να εκκενώσουν το κτίριο πριν από την επίθεση – και η κρατική τηλεόραση στεγάζεται επίσης εκεί.

The moment of the Israeli 🇮🇱 attack on the Iranian 🇮🇷 state news network studio



"This is the dusty atmosphere of the studio. What you heard was the sound of the aggressor to the truth", shouted Sahar Emami, the Iranian anchor



Iranian media confirmed that Iranian state radio… pic.twitter.com/T51bpb3DKn — Saad Abedine (@SaadAbedine) June 16, 2025

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν.

Σε δήλωσή του, ο Ισραέλ Κατζ αναφέρει ότι η επίθεση έγινε μετά από «μεγάλης κλίμακας εκκένωση των κατοίκων της περιοχής», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα «χτυπήσει τον Ιρανό δικτάτορα όπου κι αν βρίσκεται».

19.27 Το Ιράν προετοιμάζει την ”μεγαλύτερη και σφοδρότερη πυραυλική επίθεση στην Ιστορία κατά ισραηλινού εδάφους”

Το Ιράν προετοιμάζει την ”μεγαλύτερη και σφοδρότερη πυραυλική επίθεση στην Ιστορία κατά ισραηλινού εδάφους”, μετέδωσαν στις 19:00 ώρα Ελλάδας ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

19.19 Ισραήλ: Τρεις νεκροί ο απολογισμός του ιρανικού πλήγματος σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, ανακοίνωσε αξιωματούχος

Ένας άνδρας ανασύρει αντικείμενα από ένα διαμέρισμα που υπέστη ζημιές στο σημείο όπου χτύπησε ιρανικός πύραυλος στη Χάιφα του Ισραήλ, Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ariel Schalit) via Associated Press

Τρεις Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής εξαιτίας ιρανικού πλήγματος σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα του βόρειου Ισραήλ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος κατόπιν σχετικής άδειας από τον εκπρόσωπο Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ ισραηλινών μέσων ενημέρωσης για τους τρεις θανάτους, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός απαγορεύει στα μέσα ενημέρωσης να δημοσιοποιούν ή να κοινοποιούν πληροφορίες και εικόνες ζημιών σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στη χώρα.

19.10 Ο Τραμπ αρνείται να απαντήσει για την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να απαντήσει τι θα χρειαζόταν για να εμπλακούν άμεσα οι ΗΠΑ στην αυξανόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, λέγοντας ότι δεν θέλει να μιλήσει για το θέμα.

Αντιθέτως, συνέχισε να πιέζει το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Θα πρέπει να μιλήσουν και θα πρέπει να μιλήσουν αμέσως», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Καναδό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι το Ιράν δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο».

Επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να υπογράψει δήλωση της G7 σχετικά με το Ισραήλ και το Ιράν, μετέδωσε τη Δευτέρα το CBS News, επικαλούμενο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένα σχέδιο εγγράφου συζητά την παρακολούθηση του Ιράν, καλεί και τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να δεσμευτούν για την ειρήνη, σύμφωνα με το CBS News.

Το Ιράν από την πλευρά του ζητά ενεργό ρόλο από τις ΗΠΑ στον τερματισμό των συγκρούσεων με το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί φάνηκε να κάνει μια συγκαλυμμένη προσέγγιση τη Δευτέρα προς τις ΗΠΑ να παρέμβουν και να διαπραγματευτούν τον τερματισμό των πολυήμερων εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο X, τον ιστότοπο που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Twitter, ο Αραγκτσί έγραψε ότι αν ο Trump είναι «γνήσιος για τη διπλωματία και ενδιαφέρεται να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τα επόμενα βήματα έχουν σημασία».

«Αρκεί ένα τηλεφώνημα από την Ουάσινγκτον για να φιμωθεί κάποιος σαν τον Νετανιάχου», συνέχισε ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν. «Αυτό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή στη διπλωματία».

Benjamin Netanyahu is a wanted war criminal. He is also a con man who has duped successive U.S. Presidents into fighting his own wars for almost three decades.



By all indications, the purpose of Netanyahu's criminal attack on Iran—killing hundreds of innocent civilians,… pic.twitter.com/d1p6ZmSEEg — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 16, 2025

Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έρχεται καθώς ο πιο πρόσφατος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακυρώθηκε το Σαββατοκύριακο, αφού την Πέμπτη το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο σημαντικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη.

18.37 Η κρατική τηλεόραση εκπέμπει και πάλι μετά την ισραηλινή επίθεση που την έθεσε εκτός αέρα

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επανήλθε σε ζωντανή μετάδοση, αφού έμεινε εκτός αέρα για λίγα λεπτά μετά την επίθεση του Ισραήλ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναφέρει σε κείμενο που προβάλλεται στην οθόνη ότι όλα τα προγράμματά του «συνεχίζουν ζωντανά χωρίς καμία διακοπή».

Ένα άλλο δελτίο ειδήσεων αναφέρει ότι το Ισραήλ «σε μια βάναυση παραβίαση στόχευσε ένα από τα κτίρια της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν».

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας λέει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να «φιμώσει τη φωνή της αλήθειας» επιτιθέμενο σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους μιας περιοχής στο βορειοανατολικό τμήμα της Τεχεράνης να φύγουν γρήγορα από τις εστίες τους, εν αναμονή επιθέσεων σε «στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς». «Τις επόμενες ώρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περιοχή (…) για να στοχεύσουν στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς. Πολίτες της Τεχεράνης, για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε εκκενώστε (αυτήν) την περιοχή της Τρίτης Περιφέρειας», έγραψε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε μήνυμα στο Telegram στα περσικά, συνοδευόμενο από έναν χάρτη που σημειώνει τη ζώνη εκκένωσης με κόκκινο χρώμα.

Αυτή η περιοχή της Τρίτης Περιφέρειας της Τεχεράνης είναι μια πολυτελής συνοικία της ιρανικής πρωτεύουσας, στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο της αστυνομίας και ο IRIB, ο οποίος εκπέμπει κυρίως στο Ιράν αλλά και στο εξωτερικό. Στη συνοικία αυτή υπάρχουν επίσης οι πρεσβείες του Κατάρ, του Ομάν και του Κουβέιτ, ένα γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΜ), καθώς και το γραφείο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και πολλά νοσοκομεία.

18.14 Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης (AFP)

: Καπνός υψώνεται πίσω από τον πύργο Milad μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, Ιράν, στις 16 Ιουνίου 2025. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images) Anadolu via Getty Images

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, την τέταρτη ημέρα της φονικής στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Μια στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε πάνω από την περιοχή των εκρήξεων στην ιρανική πρωτεύουσα, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη, την Παρασκευή, των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Ιράν «πρόκειται να εξαφανιστούν», λέει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

″Το μεγάφωνο της ιρανικής προπαγάνδας και υποκίνησης πρόκειται να εξαφανιστεί. Η εκκένωση των κατοίκων της γύρω περιοχής έχει αρχίσει”, προσθέτει, αναφερόμενος στην εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε νωρίτερα για τμήματα της 3ης συνοικίας της Τεχεράνης.

Η έδρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν, IRIB, βρίσκεται εντός της ζώνης εκκένωσης.

Σύμφωνα με το Αl Jazeera η κρατική τηλεόραση του Ιράν λέει ότι δέχεται ισραηλινή επίθεση.

BREAKING: Iran’s state TV says it is being attacked by Israel. pic.twitter.com/1wKC9BgWD5 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

17.58 Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G07) έχουν σε προσχέδιο κοινό ανακοινωθέν που καλεί σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα προσχέδιο που είδε το Reuters.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υπογράψει το προσχέδιο, ανέφεραν οι πηγές. Το προσχέδιο δεσμεύεται για τη διασφάλιση της σταθερότητας των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αγορών, και αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

″Νομίζω ότι υπάρχει συναίνεση για την αποκλιμάκωση. Προφανώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να υποβάλλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και να είμαστε σαφείς για το πώς θα επιτευχθεί”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

Καπνός υψώνεται μετά από υποτιθέμενο ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο που χρησιμοποιείται από το Δίκτυο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μέρος του κρατικού τηλεοπτικού φορέα του Ιράν, στις 16 Ιουνίου 2025 στην Τεχεράνη του Ιράν. Νωρίς σήμερα το πρωί, το Ιράν επλήγη από μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών με στόχο στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους. (Photo by Stringer/Getty Images) Getty Images via Getty Images

17.48 Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να φύγουν από την πόλη το συντομότερο δυνατόν

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους του Τελ Αβίβ να φύγουν από την πόλη το συντομότερο δυνατόν, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης περίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας

Πριν περίπου μια ώρα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων από μια περιοχή της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζει να βομβαρδίζει στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη και στο κεντρικό Ιράν.

17.46 Η Τεχεράνη ζήτησε από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στο Ισραήλ για να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα δείξει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

TEHRAN, IRAN – JUNE 16: Smoke rises after a reported Israeli strike on a building used by Islamic Republic of Iran News Network, part of Iran’s state TV broadcaster, on June 16, 2025 in Tehran, Iran. Over recent days, Iran has been hit by a series of Israeli airstrikes targeting military and nuclear sites, as well as top military officials, and launched its own counterattack on Israel. (Photo by Stringer/Getty Images) Getty Images via Getty Images

17.41 Η Λευκωσία έλαβε αιτήματα για να βοηθήσει στην απομάκρυνηση υπηκόων της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας από χώρες της Μέσης Ανατολής

Η Κύπρος έχει λάβει αιτήματα για να συνδράμει στην απομάκρυνση υπηκόων της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας από χώρες της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Υπάρχουν δύο αιτήματα σε εξέλιξη», είπε ο Κύπριος ΥΠΕΞ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Προφανώς, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οδική πρόσβαση των πολιτών τους σε γειτονικές χώρες», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε σήμερα πως στη συνάντηση που θα έχει σήμερα στην Κύπρο με τον Κ. Κόμπο ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ενδέχεται να συζητήσει με τον Κύπριο ομόλογό του μια πιθανή επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών από το Ισραήλ.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο εκπρόσωπος του κυπριακού ΥΠΕΞ, Θεόδωρος Γκότσης είχε αναφέρει τα αιτήματα αυτά από τη Σλοβακία και την Πορτογαλία για απομάκρυνση πολιτών τους μέσω του Σχεδίου «Εστία».

Όσον αφορά τους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν, ο Θ. Γκότσης είπε πως «στο Ιράν υπάρχουν τρεις πολίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Κύπρο».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ακόμα ότι «εργαζόμαστε ούτως ώστε μόλις υπάρξει δυνατότητα με τον όποιο τρόπο να επιστρέψουν πίσω στο νησί οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν».

Ερωτηθείς για τις εκτροπές πτήσεων στην Κύπρο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο εκπρόσωπος του κυπριακού ΥΠΕΞ απάντησε πως «από την αρχή της κρίσης έχει γίνει εκτροπή στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου συνολικά 32 πτήσεων που μετέφεραν 2.427 επιβάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους».

17.30 Σημαίνουσες προσωπικότητες του Ιράν, μεταξύ αυτών δύο κάτοχοι Νόμπελ Ειρήνης, απευθύνουν έκκληση για τον ”τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών”

Σημαίνουσες προσωπικότητες του Ιράν, μεταξύ άλλων οι κάτοχοι Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί και η Σιρίν Εμπαντί, όπως και οι βραβευθέντες κινηματογραφιστές στις Κάννες Τζαφάρ Παναχί και Μοχάμαντ Ρασούλοφ, απευθύνουν σήμερα έκκληση για τον «τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών» μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου από την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου και ο καταστροφικός πόλεμος μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του ισραηλινού καθεστώτος δεν εξυπηρετούν ούτε τα συμφέροντα του ιρανικού λαού ούτε εκείνα της ανθρωπότητας. Αυτή η σύρραξη δεν περιορίζεται μονάχα στο να καταστρέφει υποδομές και να στοιχίζει ζωές αμάχων, συνιστά μια σοβαρή απειλή για τα ίδια τα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού», γράφουν μαζί με άλλα τρία μέλη της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Εμείς, ακτιβιστές της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών και υπογράφοντες αυτού του άρθρου, ζητάμε τον άμεσο τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου από την Ισλαμική Δημοκρατία, το τέλος των στρατιωτικών εχθροπραξιών, τη διακοπή των επιθέσεων εναντίον ζωτικής σημασίας υποδομών στο Ιράν όπως και στο Ισραήλ, όπως και τον τερματισμό των σφαγών αμάχων στις δύο χώρες», συμπληρώνουν.

«Ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόθεση του ιρανικού λαού. (Ο ιρανικός λαός) δεν πρέπει να θυσιάζεται στο όνομα των πυρηνικών και γεωπολιτικών φιλοδοξιών ενός αυταρχικού καθεστώτος. (…) Η μόνη αξιόπιστη οδός για να διατηρηθεί αυτή η χώρα και ο λαός της είναι η παραίτηση της νυν ηγεσίας και το ξεκίνημα μιας ειρηνικής διαδικασίας μετάβασης προς μία πραγματική δημοκρατία», υπογραμμίζουν.

Η ομάδα των υπογραφόντων περιλαμβάνει τις κατόχους Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί (2023) και Σιρίν Εμπαντί (2003), τους βραβευθέντες στο Φεστιβάλ Καννών Τζαφάρ Παναχί και Μοχάμαντ Ρασούλοφ, που τιμήθηκαν αντίστοιχα με τον Χρυσό Φοίνικα (2025) και το ειδικό βραβείο της επιτροπής (2024), τη δικηγόρο και ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Σεντιγέ Βασμαγί, την ακτιβίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σαχνάζ Ακμαλί και τον δικηγόρο που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα Αμπντολφατάχ Σολτάνι.

FILE – In this photo provided by the South Korea Defense Ministry, South Korean Navy’s destroyer Yulgok Yi I, front row right, U.S. Navy’s aircraft carrier USS Nimitz, center, Japan Maritime Self-Defense Force’s Umigiri, front row left, sail in formation during a joint naval exercise in international waters off South Korea’s southern island of Jeju on April 4, 2023. (South Korea Defense Ministry via AP, File) via Associated Press

17:22 Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Νίμιτς στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Nimitz απέπλευσε από τη Νότια Σινική Θάλασσα το πρωί της Δευτέρας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, σύμφωνα με δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων Marine Traffic.

Το πλοίο επρόκειτο να επισκεφθεί την πόλη Ντανάνγκ αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όμως δύο πηγές —ανάμεσά τους κι ένας διπλωμάτης— ανέφεραν ότι η προγραμματισμένη δεξίωση για τις 20 Ιουνίου ακυρώθηκε. Μία από τις πηγές δήλωσε πως η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ανόι τον ενημέρωσε ότι η ακύρωση οφείλεται σε «επείγουσα επιχειρησιακή ανάγκη».

Το αεροπλανοφόρο Nimitz πραγματοποίησε επιχειρήσεις ναυτικής ασφάλειας στη Νότια Σινική Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα, ως «μέρος της τακτικής παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό», σύμφωνα με τον ιστότοπο της διοίκησης του Στόλου του Ειρηνικού. Σύμφωνα με το Marine Traffic, το πρωί της Δευτέρας το πλοίο κατευθυνόταν δυτικά, προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εντείνεται.

17:16 Ρωσία: Το Ιράν ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα απέναντι στο Ισραήλ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θεωρεί πως το Ιράν ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματός του στην αυτοάμυνα έναντι ισραηλινών επιθέσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κρίση, ενώ διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Τεχεράνη όσο και με το Τελ Αβίβ.

17: 11 Ουρές χιλιομέτρων σε αυτοκινητοδρόμους – Κάτοικοι της Τεχεράνης εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα

Κάτοικοι της Τεχεράνης φεύγουν από την ιρανική πρωτεύουσα εν μέσω φόβων για νέες ισραηλινές επιδρομές, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας.

Ιρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά μήκος αρτηριών που οδηγούν έξω από την πόλη δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο αλλά σε κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

‼️🇮🇷 Practically continuous lines of vehicles are forming at the exits of Tehran — the population is fleeing the capital en masse. pic.twitter.com/bTyAU3ZZjm — Visioner (@visionergeo) June 16, 2025

17:04 WSJ: Το Ιράν ζητά συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ για τερματισμό των εχθροπραξιών

Το Ιράν στέλνει κατεπείγοντα μηνύματα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μέσω Αράβων μεσολαβητών, εκφράζοντας την πρόθεσή του να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Το Ιράν δηλώνει κατ′ ιδίαν ότι θα επαναλάβει τις συνομιλίες εάν οι ΗΠΑ μείνουν εκτός μάχης.

Iran says privately it will resume talks if the U.S. stays out of fight. https://t.co/wbWYxHCRdU — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

17: 02 Ισραηλινός στρατός: Εκδώσαμε προειδοποίηση εκκένωσης στην Τεχεράνη – «Δεν είμαστε το ίδιο»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δημοσίευσε προειδοποίηση εκκένωσης στα φαρσί για τους αμάχους στην Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας τη διαφορά με τις επιθέσεις που δέχονται Ισραηλινοί πολίτες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

«Οι Ισραηλινοί πολίτες δεν λαμβάνουν ειδοποίηση εκκένωσης πριν τρέξουν στα καταφύγια. Δεν είμαστε το ίδιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

We just published an evacuation warning in Farsi for civilians in Tehran.



Israeli civilians do not get evacuation warnings before running to shelters.



We aren’t the same. https://t.co/DglLpSF2lP — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025

16:56 Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη – Εκρήξεις ακούγονται σε άλλα μέρη της πρωτεύουσας

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε μια στρατιωτική βάση στη δυτική Τεχεράνη και τα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές στη δυτική και στην ανατολική Τεχεράνη.

16:29 Κύπρος: Σλοβακία και Πορτογαλία μας ζητάνε βοήθεια για την απομάκρυνση πολιτών από το Ισραήλ

Η Κύπρος λέει ότι η Πορτογαλία και η Σλοβακία ζήτησαν τη βοήθειά της για τις εκκενώσεις πολιτών τους από τη Μέση

Ανατολή. Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος λέει ότι η Πορτογαλία και η Σλοβακία θα μεταφέρουν τους πολίτες τους από την περιοχή της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν στην πατρίδα τους μέσω της Κύπρου.

Η Κύπρος είναι η πλησιέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, καθώς βρίσκεται μόλις 268 χιλιόμετρα (167 μίλια) βορειότερα στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Κύπρος λειτούργησε ως σημείο μεταφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες και μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Καπνός υψώνεται από εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου, η οποία φαίνεται να έχει χτυπηθεί από ισραηλινό χτύπημα το Σάββατο, στην Τεχεράνη του Ιράν, Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Vahid Salemi) via Associated Press

15.52 Νετανιάχου: Δύο στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε από την αεροπορική βάση του Τελ Νοφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του επιτελείου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού νότια του Τελ Αβίβ, είπε ότι το Ισραήλ είχε δύο στόχους στο Ιράν. «Εξάλειψη της πυρηνικής απειλής και εξάλειψη της πυραυλικής απειλής».

חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהראן. אנחנו פוגעים במטרות של המשטר – לא באזרחים. זה ההבדל בינינו לבין משטר הטרור של איראן שמכוון לרצוח נשים וילדים.



בשם עם ישראל – אני מצדיע לכם. אתם מביאים את הניצחון. pic.twitter.com/1F5zIn7xHf — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 16, 2025

Live: Πυραυλικά χτυπήματα από το Ιράν – Βομβαρδισμοί από το Ισραήλ – Εκκενώσεις πολιτών της ΕΕ

Ο Νετανιάχου είπε επίσης στους κατοίκους της Τεχεράνης να «φύγουν» – επαναλαμβάνοντας παρόμοιες τακτικές που εφάρμοσε το Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και χτυπώντας κατοικημένες περιοχές.

«Ελέγχοντας τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, μπορούμε να πλήξουμε τους στόχους που θέλουμε, τους στόχους του καθεστώτος, σε αντίθεση με το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν που στοχεύει τους πολίτες μας και έρχεται να σκοτώσει παιδιά και γυναίκες», ανέφερε και πρόσθεσε: Το Ισραήλ, σε αντίθεση με το ιρανικό καθεστώς, ενημερώνει τους κατοίκους της Τεχεράνης να «φύγουν» ενώ η Πολεμική Αεροπορία (IAF) χτυπά τους στόχους της.

Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά στο ιστορικό Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Vahid Salemi) via Associated Press

15.45 Το Πακιστάν κλείνει τα σύνορα με το Ιράν

Το Πακιστάν έκλεισε τα πέντε συνοριακά περάσματα με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις. «Η διέλευση στα συνοριακά περάσματα πέντε περιοχών -Σανχί, Γουασούκ, Πανζούρ, Κεχ και Γκουαντάρ- έχει ανασταλεί», δήλωσε ο Καντίρ Μπαχς Πιρκάνι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Μπαλουχιστάν, την πακιστανική επαρχία που συνορεύει με το Ιράν.

Επιτρέπεται μόνο η επιστροφή Πακιστανών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Πακιστάν αεροπορικώς, λόγω των τακτικών κλεισιμάτων του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ο Μουνίμ, σημειώνοντας ότι 200 Πακιστανοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ιράν αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα τους μέσω αυτού του τερματικού σταθμού σήμερα.

15.02 Τηλεφώνημα Ερντογάν και με Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε ο Ερντογάν, με βασικό αντικείμενο τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «ο κύκλος βίας που ξεκίνησε με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, ότι η παράνομη στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου αποτελεί σαφή απειλή για το διεθνές σύστημα και ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει έναν νέο πόλεμο».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας φέρεται να είπε στον συνομιλητή του ότι η χώρα του «από την πρώτη ημέρα έδωσε έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των επιθέσεων, ότι η μόνη λύση για τα ζητήματα με το Ιράν είναι η διπλωματία και ότι πρέπει να υπάρξει το συντομότερο επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε ότι «δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή από τη γενοκτονία στη Γάζα εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν» και υποστήριξε ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το Ισραήλ να προχωρήσει σε τετελεσμένα στην περιοχή».

Ο Ταγιπ Ερντογάν στο υπουργικό συμβούλιο, Αγκυρα 16 Ιουνίου 2025. ‘TURKISH PRESIDENCY / MUSTAFA KAMACI / HANDOUT’ – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS—-) Turkish President Recep Tayyip Erdogan chairs the cabinet meeting at Presidential Complex in Ankara, Turkiye on June 16, 2025. (Photo by TUR Presidency/ Mustafa Kamaci/Anadolu via Getty Images) Anadolu via Getty Images

14.44 Νέα επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Πρόκειται για τη δεύτερη επικοινωνία των δύο προέδρων από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας ανακοίνωσε ότι «ο Ερντογάν δήλωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επαφών με ηγέτες σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διευκόλυνσης για την άμεση λήξη των συγκρούσεων και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά». Ερντογάν και Πεζεσκιάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και προχθές, Σάββατο.

An explosion is seen during a missile attack in Tel Aviv, Israel, Sunday, June 15, 2025. (AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

Έκρηξη κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Κυριακή 15 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

14.30 Φόβοι για εκτόξευση των τιμών πετρελαίου

Πρόσφατη έκθεση της Deutsche Bank, για τα πιθανά σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει το ενδεχόμενο να κλείσουν τα στενά του Ορμούς και φυσικά να αποφασίσει η Τεχεράνη να διακόψει την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Κάτι τέτοιο θα εκτόξευε ανησυχητικά τις τιμές του πετρελαίου ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι με τις χώρες του OPEC και την Ρωσία να αυξάνουν τις αγορές και τα κέρδη τους.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/o-seykroese-israel-iran-perodotei-fovoes-yia-ektinaxe-toe-petrelaioe-sta-120-dolariavareli_gr_684ff9e6e4b03c462a057c65

13.35 Πανικός και κύμα φυγής από την Τεχεράνη

https://www.huffingtonpost.gr/entry/bbc-marteries-apo-ten-techerane-den-chtepoen-oi-seirenes-oeres-se-venzinadika-chaos-stoes-dromoes_gr_684fd05be4b07f75743a787d

13.10 Ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα νοσοκομείο στο δυτικό Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ισραηλινή επίθεση σήμερα.

«Μετά την επίθεση του εγκληματικού, σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον ενός κοντινού εργαστηρίου, στην πόλη Κερμανσάχ, το νοσοκομείο Φαραμπί υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

🇮🇱🇮🇷 The Farabi hospital at Kermanshah in Iran was severely impacted by the Israeli attacks.



The ICU unit sustained serious damage, and patients were injured. pic.twitter.com/zsbZThbrLj — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε από την πλευρά του βίντεο που δείχνει τα τζάμια του νοσοκομείου να έχουν σπάσει, οροφές να έχουν καταρρεύσει και σοβαρές ζημιές στα δωμάτια νοσηλείας.

Farabi Hospital in Kermanshah after the Israeli attack, according to Iranian media. pic.twitter.com/01vbD5vPEG — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

12.23 Το Ισραήλ λέει ότι έχει «πλήρη εναέριο έλεγχο πάνω από την Τεχεράνη»

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει επιτύχει πλήρη εναέριο έλεγχο πάνω από την Τεχεράνη».

«Καταστρέψαμε το 1/3 των εκτοξευτών πυραύλων εδάφους-εδάφους του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε επίσης ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

The Israeli Air Force has destroyed a third of Iran's ballistic missile launchers and is managing to disrupt "extensive parts" of its attacks on Israel, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



He says that in the two barrages since last night, 65… pic.twitter.com/oELogMHeQ2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2025

12.00 Η Τεχεράνη καλεί τους Ευρωπαίους να κάνουν να σταματήσει «η επίθεση» του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό κοινοβούλιο ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έξοδο της χώρας από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (Non Proliferation Treaty, NPT), προσθέτοντας πως η Τεχεράνη παραμένει αντίθετη στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Ο Iρανός εκπρόσωπος κάλεσε επίσης τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν, κατά τη σημερινή τέταρτη ημέρα στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

«Η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία θα έπρεπε να καταδικάσουν πολύ ξεκάθαρα τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Μπαγαεΐ. «Περιμένουμε φυσικά από τις ευρωπαϊκές χώρες να δεσμευθούν να βάλουν τέλος στην επίθεση […] και να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτού του καθεστώτος εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων» του Ιράν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Τεχεράνη κάλεσε επίσης σήμερα τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) να καταδικάσει το Ισραήλ για τα πλήγματά του εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Οι ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μιας χώρας, οι οποίες βρίσκονταν υπό τη συνεχή επίβλεψη του ΔΟΑΕ, δέχθηκαν επίθεση. Περιμένουμε [από τον οργανισμό και τον επικεφαλής του, τον Ραφαέλ Γκρόσι] να υιοθετήσουν μια αυστηρή θέση και να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια» στη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνόδου τους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαεΐλ Μπαγαεΐ.

11.40 Στους 24 οι νεκροί του Ισραήλ από την Παρασκευή

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 11, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Πέταχ-Τίκβα (κοντά στο Τελ Αβίβ), τρεις στη Χάιφα (βόρεια), ένας στο Μπνέι Μπρακ (προάστιο του Τελ Αβίβ). Επίσης δύο νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια κτιρίου έπειτα από επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον του Μπατ Γιαμ, ενώ υπάρχει και ένας ακόμη νεκρός ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν πού εντοπίστηκε.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

«Αφού ήχησαν σειρήνες πριν λίγο σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπεσε προτού εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος», επεσήμανε ο στρατός.

10.57 Χάρτης των συναγερμών που ήχησαν λόγω της εκτόξευσης πυραύλου από την Υεμένη

🚨 Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen 🚨 pic.twitter.com/i1UlS1XvGa — Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025

10.52 Συναγερμός για drones

Συναγερμός για επίθεση με drones για την περιοχή Μπέιτ Σεάν και περιοχές γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας.

10.48 Ο πύραυλος έπεσε πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ

Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε εναντίον του Ισραήλ από τους Χούθι της Υεμένης συνετρίβη έξω από τα σύνορα του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

10.39 Έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου κυβερνητών της ΙΑΕΑ

Το συμβούλιο κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας θα συγκληθεί εκτάκτως σήμερα στο αρχηγείο της ΙΑΕΑ για συζητήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις των ισραηλινών επιθέσεων κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Η συνεδρίαση ζητήθηκε από το Ιράν με τη στήριξη της Ρωσίας, της Κίνας και της Βενεζουέλας.

10.33 Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου κατά του Ισραήλ από τους Χούθι της Υεμένης

Σειρήνες ήχησαν στο Μπιρσιβά και τη γύρω περιοχή μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τους Χούθι της Υεμένης. Οι IDF είπαν ότι εργάζονταν για την κατάρριψή του.

10.31 Μικρές ζημιές σε εγκαταστάσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ από την ιρανική επίθεση

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, είπε ότι εγκαταστάσεις της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ υπέστησαν ζημιές από την ιρανική ομοβροντία πυραύλων που στόχευσε την ευρύτερη περιοχή τη Δευτέρα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί προσωπικού.

10.28 Κατάρριψη οκτώ drones από ναυτικό σύστημα αεράμυνας

Οκτώ drones που εξαπολύθηκαν κατά του Ισραήλ από το Ιράν αναχαιτίστηκαν από σκάφη του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού το βράδυ, είπαν οι IDF, προσθέτοντας πως χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα νέο σύστημα αεράμυνας.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τα drones αναχαιτίστηκαν με πυραύλους LRAD, που ανήκουν στην «οικογένεια» του συστήματος BARAK MX. Οι πύραυλοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν από κορβέτες Sa’ar 6 του ισραηλινού ναυτικού.

10.25 Στους 8 οι νεκροί από την ιρανική πυραυλική επίθεση

Ο δήμαρχος της Χάιφα, Γιόνα Γιαχάβ, επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα στην πόλη σκοτώθηκαν κατά την ιρανική πυραυλική επίθεση τη νύχτα.

Ο Γιαχάβ είπε στο Κανάλι 12 ότι οι τρεις εργάζονταν σε εγκαταστάσεις που ήταν «πολύ σημανρικές για εμάς στην περιοχή, που θα ήμασταν χαρούμενοι αν έκλειναν και έφευγαν». Εξέφρασε τη λύπη του για τους θανάτους, που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στους 8.

10.12 Ισραηλινός πρώην διπλωμάτης: Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τέλος στη σύγκρουση Ισραήλ- Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα να τερματίσει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, είπε ο Αλόν Πίνκας, πρώην διπλωμάτης που έχει διατελέσει σύμβουλος δύο Ισραηλινών πρωθυπουργών.

Όπως είπε ο Πίνκας, ο Τραμπ είναι σε θέση να διαπραγματευτεί ειρηνευτική συμφωνία: Πρακτικά θα μπορούσε να κάνει μια πρόταση στην Τεχεράνη η οποία θα της επέτρεπε να σώσει την εικόνα της και να δεχτεί ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων, μα καθώς το Ιράν βρίσκεται σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση, έχει κίνητρο να συνεχίσει τη σύγκρουση για να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο Ισραήλ. «Αντιστρόφως, ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει στον κ. Νετανιάχου “αρκετά- έχεις 24 ώρες να σταματήσεις”. Θα κάνει κάτι από αυτά τα δύο; Δεν ξέρω».

9.59 Βίντεο: Επίθεση σε ιρανικό εκτοξευτή πυραύλων νότια της Τεχεράνης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από πλήγματα σε Ιρανούς στρατιώτες που μετέβαιναν σε εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων νότια της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τις IDF, χτυπήθηκε και ο εκτοξευτής.

צה״ל חושף יכולות הגנה וסיכול סמוך לטהראן



בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר זיהה וחיסל פעילי שיגור טילי קרקע-אוויר שניות לפני הגעתם למשגר דרומית לטהראן. הפעילים חוסלו והמשגר הושמד.



חיל האוויר ממשיך לפעול להשגת העליונות האווירית ברחבי איראן pic.twitter.com/gEqbSTe2hp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 16, 2025

9.56 Βίντεο με χάρτη των επιθέσεων

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τις IDF

🎯 WATCH where we struck in both Iran and Yemen:



This is what the scale of our operational activity to eliminate Iran’s influence across the region looks like: pic.twitter.com/5d9y1Ekwnh — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

9.53 Περίπου 300 οι τραυματίες

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας είπε πως 287 άτομα σε όλη τη χώρα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία ως αποτέλεσμα των επιθέσεων από το Ιράν στο βόρειο και το κεντρικό Ισραήλ. Ένα εξ αυτών ήταν σε σοβαρή κατάσταση και 14 είχαν υποστεί μέτριας έκτασης τραύματα.

9.10 Εικόνες από σημεία που επλήγησαν στο Ισραήλ

(AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

(AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

(AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

(AP Photo/Baz Ratner) via Associated Press

(AP Photo/Baz Ratner) via Associated Press

(AP Photo/Leo Correa) via Associated Press

9.09 Βίντεο από τη Χάιφα

VIDEO: Fires blaze in the Israeli port city of Haifa following an Iranian missile attack.



After decades of enmity and a prolonged shadow war fought through proxies and covert operations, the latest conflict marks the first time arch-enemies Israel and Iran have traded fire… pic.twitter.com/ZXAXBSy4jv — AFP News Agency (@AFP) June 16, 2025

9.05 Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν τον τίμημα για τις επιθέσεις κατά αμάχων

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε τη Δευτέρα πως οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα για τα ιρανικά πλήγματα κατά αμάχων, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις τη νύχτα.

«Ο αλαζόνας δικτάτορας από τηνν Τεχεράνη έγινε θρασύδειλος δολοφόνος, ανοίγοντας πυρ σκοπίμως κατά του μετώπου αμάχων του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να αποτρέψει (τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) από το να συνεχίσουν την επίθεση που αχρηστεύει τις δυνατότητές του» έγραψε ο Κατζ στο Telegram. «Οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα πληρώσουν το τίμημα- και σύντομα».

8.41 Εκτέλεση άνδρα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ στο Ιράν

Στο Ιράν εκτελέστηκε ένας άνδρας που βρέθηκε ένοχος για κατασκοπεία για λογαριασμό της Μοσάντ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, το οποίο τον κατονόμασε ως Εσμαήλ Φέκρι. Η εκτέλεση αυτή είναι η τρίτη τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

8.39 Στους 5 οι νεκροί στο Ισραήλ από την ομοβροντία πυραύλων τη νύχτα

Σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom, οι νεκροί από την ομοβροντία πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ αυξήθηκαν στους 5. Στους 92 ανέρχονται οι τραυματίες.

8.37 Η Τεχεράνη δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Ιρανός πρόεδρος

Το Ιράν δεν σκοπεύει να απαντήσει πυρηνικά όπλα, μα διατηρεί το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια και έρευνα, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το Reuters.

8.35 Ισραήλ: Χτυπήσαμε το αρχηγείο της Δύναμης Κουντς στην Τεχεράνη

Σε ανακοίνωση στο Χ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν όχι επιτέθηκαν στο αρχηγείο της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη: «Σε αυτό το αρχηγείο στελέχη της Κουντς σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ μέσω πληρεξουσίων του ιρανικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή» αναφέρεται.

8.28 Τουλάχιστον 19 νεκροί στο Ισραήλ από την Παρασκευή, λένε αξιωματούχοι

Οι νεκροί στο Ισραήλ από την Παρασκευή έχουν αυξηθεί στους 19 από την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ το υπουργείο Υγείας του Ιράν είπε ότι σε ισραηλινά πλήγματα ανά τη χώρα έχουν σκοτωθεί 224 άτομα από την ίδια ημέρα.

7:22 Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν «επιτυχώς» το Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν πως έπληξαν «επιτυχώς» το Ισραήλ με ομοβροντία πυραύλων εναντίον διαφόρων πόλεων τη νύχτα, υποσχόμενοι ακόμη «πιο καταστροφικά» πλήγματα «εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων».

«Νέο κύμα επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης (…) επέτρεψε πύραυλοι να πλήξουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τους στόχους» τους στο Ισραήλ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί, υποσχόμενοι να συνεχίσουν να διεξάγουν «αποτελεσματικές, στοχευμένες και πιο καταστροφικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων ζωτικής σημασίας».

6:38 Τρεεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες σε Χάιφα και Τελ Αβίβ

Σπίτια καταστράφηκαν και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Χάιφα εξαιτίας ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων, εν μέσω ανησυχιών, που αναμένεται να απασχολήσουν και την G7 στον Καναδά, πως η στρατιωτική αναμέτρηση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ορκισμένους εχθρούς, μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη σύρραξη.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο κεντρικό τμήμα της χώρας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Χάιφα, όπου κατά τα πρώτα στοιχεία υπάρχουν 30 τραυματίες.

Έχουν εκδηλωθεί φωτιές σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στο λιμάνι, ανέφεραν ΜΜΕ.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Κατά ανταποκριτές του Reuters, χτυπήθηκαν σπίτια στο Τελ Αβίβ.

6:07 Συνομιλία Φον ντερ Λάιεν με Νετανιάχου για διπλωματική λύση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε χθες Κυριακή ότι τόνισε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους πως η διπλωματία είναι η καλύτερη λύση «μακροπρόθεσμα» όσον αφορά το Ιράν.

Η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός.

Είπε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», συμπληρώνοντας «φυσικά, θεωρώ πως η λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι, μακροπρόθεσμα, η καλύτερη λύση», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο επίκεντρο και η Γάζα

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαβεβαίωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως θα κάνει περισσότερα για να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική έπειτα από 20 και πλέον μήνες πολέμου.

«Επέμεινα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που δεν φθάνει στη Γάζα πρέπει να μπει στη Γάζα. Υποσχέθηκε πως αυτό γίνεται και αυτό θα γίνει», είπε η γερμανίδα πολιτικός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την πρώτη ημέρα της συνόδου των ηγετών της G7 στο Κανανάσκις, στον δυτικό Καναδά.