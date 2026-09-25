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Το έργο περιλαμβάνει αγωγό 120 χιλιομέτρων που θα συνδέει το λιμάνι Νταμερτζόγ με την περιοχή Ντεουέλε, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μεταφοράς καυσίμων.

Η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Αιθιοπίας και να ενδυναμώσει την οικονομική δραστηριότητα στο Τζιμπουτί εντός των επόμενων 18 μηνών.

Η επένδυση αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του ομίλου Ντανγκότε για την επέκταση των υποδομών και των ενεργειακών δραστηριοτήτων του σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

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Ο Νιγηριανός δισεκατομμυριούχος Αλίκο Ντανγκότε, η Αιθιοπία και το Τζιμπουτί συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ενός έργου ύψους 660 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή πετρελαϊκού αγωγού και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, που θα συνδέει τις δύο χώρες.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγού μήκους 120 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει το λιμάνι Νταμερτζόγ στο Τζιμπουτί με εγκατάσταση διανομής στην περιοχή Ντεουέλε της Αιθιοπίας. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις με συνολική δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 400 εκατ. λίτρων καυσίμων. Η λειτουργία του έργου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

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Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπιι Αχμέντ, δήλωσε ότι ο νέος αγωγός θα περιορίσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά καυσίμων από το λιμάνι του Τζιμπουτί στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα. Συγκεκριμένα, η μεταφορά που σήμερα μπορεί να διαρκεί έως και πέντε ημέρες αναμένεται να ολοκληρώνεται σε μόλις μία.

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας, μέσω του αγωγού θα μεταφέρονται βασικά πετρελαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων καύσιμα αεροσκαφών, ντίζελ και βενζίνη.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης των εργασιών, ο Αλίκο Ντανγκότε υπογράμμισε ότι η νέα υποδομή θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Αιθιοπίας και θα καταστήσει την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων πιο ανθεκτική.

Η περίκλειστη Αιθιοπία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το λιμάνι του Τζιμπουτί για τις εισαγωγές της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και πετρελαϊκά προϊόντα. Η δημιουργία του αγωγού και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αναμένεται να αποσυμφορήσει τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς, τα οποία εξυπηρετούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η αεροπορία, η γεωργία και οι κατασκευές.

Οφέλη αναμένεται να αποκομίσει και το Τζιμπουτί, καθώς το έργο εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη δραστηριότητα στο λιμάνι, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τα κρατικά έσοδα.

Η επέκταση του επιχειρηματικού ομίλου Ντανγκότε

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου του Ντανγκότε στον τομέα των υποδομών και της μεταποίησης σε ολόκληρη την Αφρική.

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Η Dangote Cement διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 55 εκατ. τόνων τσιμέντου ετησίως, ενώ το διυλιστήριο πετρελαίου του Ντανγκότε στη Νιγηρία έχει σήμερα δυνατότητα επεξεργασίας 700.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως. Η εταιρεία επιδιώκει να διπλασιάσει τη δυναμικότητα αυτή, φτάνοντας τα 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το διυλιστήριο πρόσφατα εισήγαγε προς διαπραγμάτευση 4,1 δισεκατομμύρια κοινές μετοχές στο χρηματιστήριο της Νιγηρίας, με στόχο την άντληση περίπου 1,63 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, στην Κένυα, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα τις εργασίες για την κατασκευή ενός προτεινόμενου διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στο Λάμου, δυναμικότητας 700.000 βαρελιών ημερησίως.

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Το νέο έργο μεταξύ Αιθιοπίας και Τζιμπουτί αποτελεί, επομένως, ακόμη μία σημαντική επένδυση στο πλαίσιο της διευρυμένης παρουσίας του Ντανγκότε στις υποδομές, την ενέργεια και τη βιομηχανία της αφρικανικής ηπείρου.

Με πληροφορίες από BBC

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