Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη συμβουλευτική ως βασικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Για τα παιδιά κάτω των δέκα ετών, ο Οργανισμός απορρίπτει τη χρήση φαρμάκων και χειρουργικών επεμβάσεων λόγω αμφιβολιών για την ασφάλειά τους.

Τα φάρμακα απώλειας βάρους ενδέχεται να εξεταστούν για εφήβους δέκα έως δεκαεννέα ετών, μόνο εφόσον αποτύχουν οι προηγούμενες παρεμβάσεις υπό επίβλεψη.

Η βαριατρική χειρουργική αποτελεί επιλογή για ψυχικά και σωματικά ώριμους εφήβους με σοβαρή παχυσαρκία, μετά από έξι μήνες ανεπιτυχούς θεραπείας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η παχυσαρκία στους νέους έχει τετραπλασιαστεί από το 1990, καθιστώντας απαραίτητη την πρόσβαση σε υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ανακοίνωσή του σήμερα συνέστησε τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη —αντί για τα δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους— στις πρώτες του παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης παχυσαρκίας στα μικρότερα παιδιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, η παχυσαρκία έχει ξεπεράσει το χαμηλό σωματικό βάρος ως η συχνότερη μορφή υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας και των εφήβων παγκοσμίως.

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Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι τα φάρμακα για την απώλεια βάρους ενδέχεται να εξεταστούν ως επιλογή για εφήβους ηλικίας 10 έως 19 ετών με παχυσαρκία, αλλά μόνο αφού έχουν αποτύχει οι παρεμβάσεις υπό επίβλεψη.

Η βαριατρική χειρουργική θα μπορούσε να εξεταστεί για σωματικά και ψυχικά ώριμους εφήβους με σοβαρή παχυσαρκία, μετά από έξι μήνες ανεπιτυχούς θεραπείας, όπως επισημάνθηκε.

Για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, ο ΠΟΥ τάχθηκε υπέρ της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της συνδυαστικής υποστήριξης συμπεριφοράς, αντί της χρήσης φαρμάκων, χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών συσκευών για την παχυσαρκία, λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους.

Η Luz María De Regil, διευθύντρια του Τμήματος Διατροφής και Ασφάλειας Τροφίμων, δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα φάρμακα GLP-1, αν και οι ερευνητές παρακολουθούν τις δοκιμές αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και ενδέχεται να αναθεωρήσουν την εκτίμηση αυτή καθώς προκύπτουν περισσότερα δεδομένα.

«Η βάση της φροντίδας για την παχυσαρκία σε παιδιά και εφήβους δεν είναι τα φάρμακα ή η χειρουργική επέμβαση, αλλά η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υποστήριξη που επιτρέπει την υγιεινή διατροφή, τη σωματική άσκηση και τη βιώσιμη αλλαγή συμπεριφοράς», δήλωσε η De Regil.

Ορισμένα φάρμακα GLP-1 έχουν ήδη εγκριθεί για την απώλεια βάρους σε νεότερους ασθενείς.

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Τα σκευάσματα Wegovy και Saxenda της εταιρείας Novo Nordisk μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ορισμένους εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ επιτρέπει επίσης τη χρήση του Saxenda για ορισμένα παιδιά ηλικίας έξι έως 11 ετών. Για τα παιδιά και τους εφήβους με παχυσαρκία, ο ΠΟΥ συνέστησε έντονα εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής, σωματικής άσκησης και συμπεριφορικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν τους φροντιστές, ενώ η ψηφιακή υποστήριξη υπό επίβλεψη αναφέρθηκε ως προαιρετική επιλογή.

Η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, καθώς η θεραπεία από μόνη της δεν αρκεί για να αναχαιτιστεί η αύξηση της παχυσαρκίας, τόνισε ο ΠΟΥ.

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Περίπου 400 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 5 έως 19 ετών ήταν υπέρβαρα το 2024, εκ των οποίων τα 170 εκατομμύρια ζούσαν με παχυσαρκία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Το ποσοστό εμφάνισης παχυσαρκίας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει τετραπλασιαστεί από το 1990.

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