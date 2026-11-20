Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως στερούνται βασικών δικαιωμάτων, καθώς 412 εκατομμύρια ζουν σε ακραία φτώχεια, 273 εκατομμύρια βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και 138 εκατομμύρια απασχολούνται σε παιδική εργασία.

Οι πολεμικές συγκρούσεις επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση, αφήνοντας ένα στα πέντε παιδιά παγκοσμίως να αντιμετωπίζει κινδύνους για τη ζωή και την ανάπτυξή του.

Στην Ελλάδα, το 29,6% των παιδιών βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά το ισχυρό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων παραμένει μια κρίσιμη πρόκληση για την πολιτεία.

Η προστασία των παιδιών αποτελεί νομική υποχρέωση των κρατών και όχι πράξη φιλανθρωπίας, απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση σύγχρονων κινδύνων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 20ή Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των παιδιών. Μια ημέρα που θα έπρεπε να είναι γιορτή, αλλά τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών μετατρέπουν την επέτειο σε μια σκληρή υπενθύμιση της πραγματικότητας.

Στον πλανήτη ζουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 29% της ανθρωπότητας.

Advertisement

Advertisement

Και όμως, εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτά στερούνται δικαιώματα που η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει εδώ και δεκαετίες: τροφή, στέγη, καθαρό νερό, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ασφάλεια και προστασία από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.

Το συγκλονιστικό είναι ότι δεν μιλάμε για έναν κόσμο που αγνοεί τα προβλήματα. Μιλάμε για έναν κόσμο που γνωρίζει, έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις, έχει θεσπίσει νόμους, αλλά εξακολουθεί να αποτυγχάνει να προστατεύσει όλα τα παιδιά του.

412 εκατομμύρια παιδιά σε ακραία φτώχεια

Η έκθεση της UNICEF «The State of the World’s Children 2025» αποκαλύπτει ότι περίπου 412 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες ακραίας χρηματικής φτώχειας, με λιγότερα από τρία δολάρια την ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη αντιμετωπίζει αυτή την εξαιρετικά σκληρή οικονομική πραγματικότητα.

Η UNICEF επισημαίνει επίσης ότι σχεδόν δύο στα τρία παιδιά βιώνουν κάποια μορφή φτώχειας, σύμφωνα με ευρύτερες μετρήσεις που περιλαμβάνουν στερήσεις βασικών αγαθών και υπηρεσιών.

Advertisement

Η φτώχεια δεν περιορίζεται στην έλλειψη χρημάτων.

Σημαίνει ανεπαρκή διατροφή, ακατάλληλες συνθήκες κατοικίας, αδυναμία πρόσβασης σε γιατρό, έλλειψη καθαρού νερού και συχνά αποκλεισμό από την εκπαίδευση.

Οι συνέπειες μπορούν να συνοδεύουν ένα παιδί σε ολόκληρη τη ζωή του.

Advertisement

273 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εκτός σχολείου

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της UNESCO.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης του 2026, περίπου 273 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι σχολικής ηλικίας βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης το 2024.

Advertisement

Από αυτούς, 79 εκατομμύρια ήταν ηλικίας δημοτικού σχολείου, 64 εκατομμύρια ηλικίας κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 130 εκατομμύρια ηλικίας ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υποσαχάρια Αφρική και η Κεντρική και Νότια Ασία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος.

Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί που στερείται τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Advertisement

138 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται αντί να παίζουν

Advertisement

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και η UNICEF υπολόγισαν ότι το 2024 περίπου 138 εκατομμύρια παιδιά απασχολούνταν σε μορφές παιδικής εργασίας.

Από αυτά, περίπου 54 εκατομμύρια εργάζονταν σε επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες μπορούσαν να απειλήσουν την υγεία, την ασφάλεια και την ανάπτυξή τους.

Παιδιά εργάζονται σε χωράφια, ορυχεία, εργαστήρια και άλλους χώρους παραγωγής, πολλές φορές κάτω από εξαντλητικές συνθήκες.

Advertisement

Η παιδική εργασία έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις αρχές του αιώνα. Ωστόσο, ο διεθνής στόχος για την εξάλειψή της έως το 2025 δεν επιτεύχθηκε.

Τα παιδιά πληρώνουν το τίμημα των πολέμων

Οι πολεμικές συγκρούσεις επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση.

Σύμφωνα με την UNICEF, περίπου ένα στα πέντε παιδιά στον κόσμο ζει σε περιοχή συγκρούσεων ή έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει μια τέτοια περιοχή.

Η Γάζα, το Σουδάν, η Ουκρανία, η Υεμένη και άλλες περιοχές αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των καταστροφικών συνεπειών που έχουν οι πόλεμοι στην παιδική ηλικία.

Παιδιά χάνουν τους γονείς τους, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, στερούνται την εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και όχι ζήτημα πολιτικής επιλογής.

Ελλάδα: Σχεδόν τρία στα δέκα παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τις ακραίες συνθήκες που καταγράφονται στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 29,6% των παιδιών κάτω των 18 ετών στην Ελλάδα βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρόκειται για ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν 24,3%.

Ο δείκτης δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα παιδιά ζουν σε απόλυτη φτώχεια. Καταγράφει τον κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης ή διαβίωσης σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Ωστόσο, αποκαλύπτει μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα.

Η οικονομική δυσκολία μιας οικογένειας μπορεί να επηρεάζει τη διατροφή, τη θέρμανση, την κατοικία, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν παιδιά που ζουν σε ευάλωτα νοικοκυριά, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι και παιδιά που μεγαλώνουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ποια δικαιώματα κατοχυρώνονται από την ελληνική νομοθεσία

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταμένο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών.

Η σημαντικότερη διεθνής νομική βάση είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία υιοθετήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον νόμο 2101/1992.

Η Σύμβαση αναγνωρίζει κάθε άνθρωπο κάτω των 18 ετών ως φορέα δικαιωμάτων.

Μεταξύ των βασικών δικαιωμάτων που προστατεύονται είναι:

Το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη. Το δικαίωμα στην ταυτότητα, στο όνομα, στην ιθαγένεια και στις οικογενειακές σχέσεις. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση. Το δικαίωμα στην υγεία, στην ιατρική περίθαλψη και στην κατάλληλη διατροφή. Το δικαίωμα προστασίας από τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση. Το δικαίωμα προστασίας από την οικονομική εκμετάλλευση και την επικίνδυνη εργασία. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και συμμετοχής στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του. Το δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. Το δικαίωμα ειδικής προστασίας για παιδιά με αναπηρίες, παιδιά πρόσφυγες και παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Τι προβλέπουν το Σύνταγμα και οι ελληνικοί νόμοι

Το άρθρο 21 του ελληνικού Συντάγματος προβλέπει ρητά την προστασία της παιδικής ηλικίας από το κράτος.

Η εκπαίδευση προστατεύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει και την υποχρεωτική φοίτηση, ενώ η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως και το γυμνάσιο.

Ο νόμος 3500/2006 αντιμετωπίζει την ενδοοικογενειακή βία και περιλαμβάνει διατάξεις προστασίας των ανηλίκων.

Ο νόμος 3727/2008 κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ο νόμος 4837/2021 ενίσχυσε το πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων σε φορείς παιδικής προστασίας.

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη, έχει αποστολή την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι εισαγγελικές αρχές, οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι φορείς παιδικής προστασίας.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εφαρμογή

Το γεγονός ότι ένα δικαίωμα κατοχυρώνεται νομοθετικά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Η παιδική κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός εκφοβισμός, η διαδικτυακή παρενόχληση και η κοινωνική ανισότητα απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.

Η πολιτεία οφείλει να διαθέτει επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης, ψυχολογική υποστήριξη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ σχολείων, νοσοκομείων, αστυνομίας και δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου αναπτύσσονται νέοι κίνδυνοι που δεν υπήρχαν όταν υπογράφηκε η διεθνής Σύμβαση του 1989.

Μια επέτειος που πρέπει να μας προβληματίζει

Η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν μπορεί να εξαντλείται σε σχολικές εκδηλώσεις, ανακοινώσεις υπουργείων και ευχές.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

412 εκατομμύρια παιδιά σε ακραία χρηματική φτώχεια. Περίπου 273 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εκτός σχολείου. 138 εκατομμύρια παιδιά στην παιδική εργασία.

Και στην Ελλάδα, σχεδόν τρία στα δέκα παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο από τους νόμους που ψηφίζονται, αλλά από τα παιδιά που προστατεύονται.

Από εκείνα που μπορούν να πάνε σχολείο, να ζήσουν χωρίς φόβο, να έχουν φαγητό στο τραπέζι τους, να μεγαλώσουν με ασφάλεια και να ονειρευτούν το μέλλον τους.

Γιατί τα δικαιώματα των παιδιών δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας των ενηλίκων. Είναι υποχρέωση των κρατών και θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, χωρίς καμία εξαίρεση.

Πρωτογενείς πηγές: UNICEF – The State of the World’s Children 2025, UNICEF Annual Report 2025, UNESCO – Global Education Monitoring Report 2026, ILO/UNICEF – Child Labour Global Estimates 2024, Eurostat – EU-SILC 2025, Υπουργείο Δικαιοσύνης και ελληνική νομοθεσία.