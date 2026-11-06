Ένας γονιός μπορεί να πιστεύει ειλικρινά ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το παιδί του. Την ίδια στιγμή, το ενήλικο παιδί μπορεί να αισθάνεται πληγωμένο από ορισμένες συμπεριφορές ή αποφάσεις του παρελθόντος.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών κατά την ενηλικίωση απαιτεί αμοιβαία κατανόηση και διαχείριση των διαφορών τους.

Επιστημονική μελέτη επισημαίνει ότι η έμπρακτη έκφραση στοργής και υποστήριξης ενισχύει τη συναισθηματική εγγύηση, παρά τις υπάρχουσες πολιτισμικές διαφορές.

Ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein προτείνει την αποδοχή διαφορετικών οπτικών χωρίς την ανάγκη απόδειξης του δικαίου, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία.

Η αντιμετώπιση των ανθρώπινων αδυναμιών με κατανόηση, αντί για επικρίσεις, περιορίζει τις εντάσεις που επιβαρύνουν τις οικογενειακές σχέσεις.

Τέλος, η εστίαση σε θετικές αλληλεπιδράσεις βοηθά στην υπέρβαση των αρνητικών εμπειριών του παρελθόντος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ουσιαστικό διάλογο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά δεν σταματά να εξελίσσεται όταν εκείνα ενηλικιώνονται. Οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες διαφοροποιούνται και ορισμένες φορές παλιές διαφωνίες επανέρχονται, δημιουργώντας συναισθηματική απόσταση. Ωστόσο, ακόμη και σχέσεις που έχουν δοκιμαστεί μπορούν να βελτιωθούν, όταν υπάρχει διάθεση αμοιβαίας κατανόησης.

Η σημασία της επικοινωνίας αναδεικνύεται και από επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2026 του περιοδικού Cross-Cultural Research. Οι ερευνητές εξέτασαν τις απαντήσεις 716 νέων ενηλίκων από την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η στοργή στη σχέση με τους γονείς τους.

Advertisement

Advertisement

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ότι η έμπρακτη έκφραση στοργής και υποστήριξης από τους γονείς συνδεόταν με μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα. Η έρευνα ανέδειξε επίσης διαφορές ανάμεσα στις τέσσερις χώρες, υπογραμμίζοντας ότι η επικοινωνία της στοργής επηρεάζεται και από το πολιτισμικό περιβάλλον.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να βελτιώσουμε τη σχέση μας στην πράξη;

Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein σε πρόσφατο άρθρο του στο Psychology Today, οι γονείς και τα ενήλικα παιδιά που καταφέρνουν να έρθουν πιο κοντά δεν το πετυχαίνουν απαραίτητα επειδή επιλύουν κάθε διαφωνία. Συχνά, η αλλαγή αρχίζει όταν εγκαταλείπουν την ανάγκη να αποδείξουν ποιος έχει δίκιο και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά ο ένας τον άλλον.

Μέσα από την επαγγελματική του εμπειρία, ο Bernstein ξεχωρίζει τρεις αλλαγές στον τρόπο σκέψης που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της επικοινωνίας.

1. Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές

Σε μια οικογενειακή διαφωνία, συχνά επιμένουμε στη δική μας εκδοχή των γεγονότων, δυσκολευόμενοι να αναγνωρίσουμε την εμπειρία του άλλου.

Advertisement

Ένας γονιός μπορεί να πιστεύει ειλικρινά ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το παιδί του. Την ίδια στιγμή, το ενήλικο παιδί μπορεί να αισθάνεται πληγωμένο από ορισμένες συμπεριφορές ή αποφάσεις του παρελθόντος. Οι δύο αυτές εμπειρίες δεν αλληλοαναιρούνται.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, δεν είναι να αποφασίσουμε ποια εκδοχή είναι σωστή, αλλά να αφήσουμε χώρο και για την οπτική του άλλου, χωρίς να ακυρώνουμε τη δική μας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπουμε συμπεριφορές που μας πληγώνουν. Μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα του άλλου και παράλληλα να διατηρούμε τα προσωπικά μας όρια.

Advertisement

2. Δεν αντιμετωπίζουμε κάθε αδυναμία ως ελάττωμα χαρακτήρα

Όταν μια σχέση χαρακτηρίζεται από εντάσεις, είναι εύκολο να αποδίδουμε τις δυσκολίες σε αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του άλλου.

Για παράδειγμα, ένας γονιός μπορεί να θεωρεί την ενήλικη κόρη του εγωίστρια επειδή, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, αδυνατεί να αντιληφθεί τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά της.

Advertisement

Αντί να την χαρακτηρίσει συνολικά μέσα από αυτή τη συμπεριφορά, μπορεί να προσπαθήσει να κατανοήσει ότι, όταν αισθάνεται συναισθηματικά πιεσμένη, δυσκολεύεται να δει πέρα από τα δικά της προβλήματα.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε κάθε συμπεριφορά ή απαλλάσσουμε τον άλλον από την ευθύνη των πράξεών του. Μας βοηθά, όμως, να αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες με μεγαλύτερη κατανόηση, περιορίζοντας την περιφρόνηση και τις επικρίσεις που επιβαρύνουν τη σχέση.

3. Δεν αφήνουμε τις αρνητικές εμπειρίες να επισκιάζουν τα πάντα

Advertisement

Όταν έχουν προηγηθεί πολλές συγκρούσεις, τείνουμε να παρατηρούμε κυρίως όσα επιβεβαιώνουν την απογοήτευσή μας.

Advertisement

Ένας γονιός μπορεί να εστιάζει σε κάθε μήνυμα που μένει αναπάντητο ή σε κάθε απόφαση του παιδιού του με την οποία διαφωνεί. Αντίστοιχα, ένα ενήλικο παιδί μπορεί να θυμάται κυρίως τις επικρίσεις, τις ανεπιθύμητες συμβουλές ή τις δυσάρεστες εμπειρίες του παρελθόντος.

Όταν αναζητούμε διαρκώς αποδείξεις ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε ακόμη και τις μικρές θετικές εξελίξεις.

Ο Bernstein προτείνει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις στιγμές: ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για την υγεία του γονιού, μια έκφραση ευγνωμοσύνης από το παιδί ή μια συζήτηση που ολοκληρώνεται χωρίς ένταση.

Advertisement

Τέτοιες στιγμές δεν εξαφανίζουν τις προηγούμενες δυσκολίες, μπορούν όμως να αποτελέσουν την αφετηρία για μια διαφορετική επικοινωνία.

Η προσπάθεια προσέγγισης δεν χρειάζεται πάντοτε να αρχίζει ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές. Μερικές φορές, μια αλλαγή στη στάση του ενός μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο. Αρκεί να θυμόμαστε ότι η κατανόηση δεν απαιτεί να απαρνηθούμε τα συναισθήματά μας ούτε να ανεχόμαστε συμπεριφορές που μας πληγώνουν.

Με πληροφορίες από Psychology Today, Cross-Cultural Research