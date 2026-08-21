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Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως σε φίδι, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου που είχε επανεμφανιστεί.

Οι ειδικοί συνδύασαν τη χορήγηση φαρμάκου με ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς για την αποτελεσματική καταστροφή των καρκινικών κυττάρων κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης 90 λεπτών.

Μετά την επιτυχημένη θεραπεία, το ερπετό έχει επιστρέψει στην κανονική του δραστηριότητα χωρίς ενδείξεις επανεμφάνισης της νόσου.

Τα αποτελέσματα της πρωτοπόρου διαδικασίας θα δημοσιευθούν επίσημα, ώστε να αξιοποιηθούν από την παγκόσμια κτηνιατρική κοινότητα σε μελλοντικά περιστατικά.

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Για πρώτη φορά παγκοσμίως, μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον καρκίνο, η οποία εφαρμόζεται συνήθως σε ανθρώπους, χρησιμοποιήθηκε σε φίδι. Πρόκειται για τη Τζόντι Φόστερ, έναν 23χρονο δικτυωτό πύθωνα που ζει στο Chester Zoo της Αγγλίας και πλέον έχει επιστρέψει στη φυσιολογική, δραστήρια καθημερινότητά της μετά την επιτυχημένη αντιμετώπιση όγκου στη γνάθο της.

Με μήκος περίπου 4,5 μέτρα και βάρος 50 κιλά, η Τζόντι Φόστερ πήρε το όνομά της από τη γνωστή ηθοποιό. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου άρχισαν να ανησυχούν για την υγεία της όταν παρατήρησαν ότι είχε μειώσει την ποσότητα της τροφής που κατανάλωνε και περνούσε περισσότερο χρόνο αδρανής στον χώρο όπου φιλοξενείται.

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Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από ινοσάρκωμα, έναν κακοήθη όγκο στη γνάθο. Αρχικά, ο όγκος αφαιρέθηκε χειρουργικά, όμως αργότερα επανεμφανίστηκε και άρχισε να επεκτείνεται στο οστό της γνάθου, απειλώντας πλέον τη ζωή της. Για τον λόγο αυτό, οι κτηνίατροι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ηλεκτροχημειοθεραπεία, μια μέθοδο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είχε εφαρμοστεί ξανά σε φίδι.

Ο κτηνιατρικός υπεύθυνος στον ζωολογικό κήπο, δήλωσε: «Όταν ο όγκος επανεμφανίστηκε και άρχισε να καταστρέφει μέρος του οστού της γνάθου της, γνωρίζαμε ότι ένα επιπλέον χειρουργείο από μόνο του πιθανότατα δεν θα ήταν αρκετό. Αντιμετωπίζαμε την πιθανότητα να τη χάσουμε καθώς ο όγκος καθιστούσε ολοένα και πιο δύσκολο για εκείνη να τραφεί, έτσι συνεργαστήκαμε με ειδικούς στον καρκίνο για να δούμε αν θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την ηλεκτροχημειοθεραπεία για ένα φίδι. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ποτέ σε τέτοιο ζώο».

Human cancer treatment given to python 'Jodie Foster' at UK zoo proves successful



READ: https://t.co/6zBXlXJifZhttps://t.co/6zBXlXJifZ — WION (@WIONews) August 21, 2026

Η πρωτοποριακή διαδικασία

Λόγω του μεγέθους της, χρειάστηκε να ενωθούν δύο χειρουργικά τραπέζια, ώστε να δημιουργηθεί μια επιφάνεια στο μέγεθος διπλού κρεβατιού. Η Τζόντι αναισθητοποιήθηκε στον χώρο της και μεταφέρθηκε στο κτηνιατρικό κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας 90 λεπτών.

Οι κτηνίατροι αφαίρεσαν τον όγκο και μέρος του προσβεβλημένου οστού και στη συνέχεια εφάρμοσαν ηλεκτροχημειοθεραπεία, συνδυάζοντας το φάρμακο bleomycin με ελεγχόμενους ηλεκτρικούς παλμούς για την καταστροφή τυχόν καρκινικών κυττάρων.

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A python with a tumor in its jaw has received pioneering human cancer therapy in a "world-first" course of treatment 🐍



Jodie Foster, named after the Hollywood actress, was given a mix of electrochemotherapy and surgery by Chester Zoo and University of Liverpool experts.



She's… pic.twitter.com/vQ6q06QqRy — Hits Radio News (@HitsRadioNews) August 21, 2026

Ο Χοσέ Άλβαρες Πικορνέλ, από το University of Liverpool, δήλωσε: «Η ηλεκτροχημειοθεραπεία είναι μια αναδυόμενη θεραπεία και αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε φίδι. Η επιτυχία αυτής της θεραπείας αποτελεί απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας. Δουλεύοντας στενά με τον Ίαν, καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα πλάνο που όχι μόνο ωφέλησε την Jodie Foster, αλλά θα συμβάλει επίσης στην ευρύτερη κτηνιατρική κοινότητα».

Μήνες αργότερα, η Τζόντι Φόστερ τρέφεται κανονικά και παραμένει δραστήρια, ενώ ο τελευταίος έλεγχος δεν έδειξε σημάδια επανεμφάνισης του καρκίνου.

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Ο Πικορνέλ πρόσθεσε: «Θα δημοσιεύσουμε επίσημα τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, ώστε οι συνάδελφοι κτηνίατροι σε όλο τον κόσμο να μπορούν να μάθουν από την προσέγγισή μας και να βασιστούν σε αυτήν. Αυτή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου και μια φανταστική ευκαιρία να επεκτείνουμε το έργο που επιτελούμε στο τμήμα για την υποστήριξη υψηλής ποιότητας κτηνιατρικής και μεταφραστικής έρευνας».

Με πληροφορίες από: theguardian.com

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