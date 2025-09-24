Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, στις επικρίσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος είχε δεσμευθεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά απέτυχε. Παράλληλα, δεν δίστασε να επιτεθεί και για το ζήτημα της Γάζας, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για ανεπαρκή διπλωματική παρέμβαση.

Η απάντηση του Ρούμπιο δεν άργησε να έρθει και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Σε συνέντευξή του στο Fox News, χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «τον μοναδικό παγκόσμιο ηγέτη με ουσιαστική ικανότητα να επιτύχει ειρήνη» τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. «Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στη διεθνή σκηνή.

Ο Ρούμπιο συνέχισε λέγοντας: «Στην περίπτωση της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης παγκοσμίως που μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε λύση είναι ο Τραμπ. Έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτό το θέμα από οποιονδήποτε άλλον. Ακόμα και χώρες όπως η Τουρκία μάς παρακαλούν να αναμειχθούμε – και το κάνουν ιδιωτικά, όσο και αν δημόσια λένε άλλα. Όταν έρχεται η ώρα να γίνει δουλειά, όλοι καταλήγουν στον Λευκό Οίκο».

Οι αντιδράσεις από την Τουρκία

Οι δηλώσεις Ρούμπιο προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στην Άγκυρα. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah χαρακτήρισε τα σχόλια «προσβλητικά» και επιθετικά προς τον Ερντογάν. Αντιθέτως, τουρκικά μέσα της αντιπολίτευσης προέβαλαν εκτενώς τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, την οποία εκμεταλλεύτηκαν για να ενισχύσουν την κριτική τους στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας την αδυναμία της Τουρκίας να διαχειριστεί τις διεθνείς κρίσεις χωρίς εξωτερική στήριξη.