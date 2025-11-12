Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να «εκτρέψουν την προσοχή» δημοσιοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν και προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους να μην πέσουν «σ’ αυτήν την παγίδα».

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αναβιώσουν την απάτη γύρω από τον Τζέφρι Έπστιν, επειδή θα έκαναν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη που έκαναν στο θέμα της δημοσιονομικής παράλυσης», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Advertisement

Advertisement

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτήν την παγίδα», πρόσθεσε.

Στο Κογκρέσο ενδέχεται να οργανωθεί σύντομα μια ψηφοφορία ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπστιν, με τον οποίο ο Τραμπ ήταν κάποτε φίλοι.

Νέα emails της υπόθεσης Έπσταϊν που αναφέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στη δημοσιότητα Δημοκρατικοί βουλευτές.

Ένα από αυτά είναι μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της συντρόφου και καταδικασθείσας ως συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Τραμπ αρνείται πως γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Οι δυο τους γνωρίζονταν τη δεκαετία του 1990 και αυτή του 2000 μα κατά το 2004 απομακρύνθηκαν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ισχυριστεί ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό χρηματιστή που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά, σύμφωνα με email που δόθηκε στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.

Advertisement

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Έπσταϊν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Advertisement