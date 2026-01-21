Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε ένα «μυστικό ηχητικό» όπλο κατά τη διάρκεια της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχήθηκε επίσης ότι «κανείς άλλος» δεν διαθέτει αυτό το όπλο, ενώ υπερασπίστηκε την ισχύ του στρατού των ΗΠΑ.

Υπάρχουν φήμες για τη χρήση ηχητικού όπλου από τότε που η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ισχυρίστηκε ότι μια συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην επιδρομή προκάλεσε αιμορραγία από τη μύτη και εμετό αίματος στους Βενεζουελάνους στρατιώτες.

Trump brags that secret ‘sonic weapon’ was used in Venezuela raid https://t.co/DnR9l7AYRt pic.twitter.com/snGaQr5dmr January 21, 2026

Ο Τραμπ, ωστόσο, ήταν ασυνήθιστα μυστικοπαθής όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όπλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NewsNation. Η παρουσιάστρια ρώτησε τον Tραμπ αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για τη δύναμη του όπλου, και ο πρόεδρος αφού σήκωσε τα φρύδια του και είπε: «Ναι, φυσικά».

«Είναι κάτι που δεν θέλω… κανείς άλλος να το έχει», συνέχισε. «Αλλά έχουμε όπλα που κανείς άλλος δεν γνωρίζει. Και, λέω ότι είναι πιθανώς καλό να μην μιλάμε γι’ αυτό, αλλά έχουμε μερικά εκπληκτικά όπλα».

«Ήταν μια εκπληκτική επίθεση», πρόσθεσε.

Question: There was sonic weapon that took out many of the Cuban bodyguards that were used…Is that something Americans should be afraid of?



Trump: It's something I don't wanna, nobody else has it.

Αντιδρά το Κρεμλίνο

Ενώ συνεχίζουν να πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με τη φύση του όπλου, η Ρωσία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αυτή.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει αναθέσει σε ειδικές υπηρεσίες να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Τα ηχητικά όπλα χρησιμοποιούν έντονα ηχητικά κύματα για να εξουθενώσουν τους αντιπάλους. Ορισμένα χρησιμοποιούν εστιασμένες, επώδυνες ηχητικές ακτίνες σε άμεσες επιθέσεις, ενώ άλλα χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες για να στοχεύσουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικά εύρη ακοής.

Τα όπλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους, προβλήματα ισορροπίας, σύγχυση και μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Σύμφωνα με την Λίβιτ, ωστόσο, το αμερικανικό όπλο είχε ακόμη πιο σκληρές επιπτώσεις. Διαβάζοντας την κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα που ισχυριζόταν ότι ήταν ένας από τους φρουρούς του Mαδούρο, είπε ότι οι στρατιώτες δεν μπορούσαν καν να σταθούν όρθιοι μετά τη χρήση του όπλου.

«Σε κάποιο σημείο, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», ανέφερε η κατάθεση του μάρτυρα, σύμφωνα με το Fox News. «Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά, ένιωσα σαν το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα».

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη», συνέχισε ο μάρτυρας. «Μερικοί έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθεί όρθιοι μετά από αυτό το ηχητικό όπλο — ή ό,τι κι αν ήταν».

Πρόσθεσε ότι «δεν είχε δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Πηγή: Ιndependent

