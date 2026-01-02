Παρέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ λέγοντας σήμερα ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά το θάνατο τουλάχιστον έξι διαδηλωτών στη διάρκεια συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα μέλος των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αλλα 30 άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν αναφερθεί από τις αρχές επεισόδια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Street protests in Iran 🇮🇷 are getting serious, triggered by collapse of the currency and inflation, but also with political slogans in the traditionally important bazaar of Teheran. pic.twitter.com/eWY0yWMHwP — Carl Bildt (@carlbildt) January 2, 2026

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

🔥🇮🇷A real bloodbath: Iran is gripped by mass protests against the authorities



It all began with a record collapse of the national currency and runaway inflation — food prices have surged by 60–70%.



Demonstrations in several provinces have escalated into violent clashes.… pic.twitter.com/P4JT4co87B — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2026

Προς το παρόν οι διαδηλώσεις αυτές δεν συγκρίνονται με το κίνημα που είχε συγκλονίσει το 2022 το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής που πέθανε έπειτα από τη βίαιη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Να σημειωθεί ότι πριν από 3 ημέρες και η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ είχε προτρέψει τους ιρανούς να κατέβουν στους δρ.όμους και να διαδηλώσουν κατά της ακρίβειας και της κυβέρνησης λέγοντάς τους «βγείτε μαζί στους δρόμους. Ηρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας».

Το μήνυμα που εστάλη μέσω Χ στην ιρανική γλώσσα, είχε αποδέκτες αρχικά τους φοιτητές αλλά και όλους τους πολίτες.

