Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις και την Πέμπτη, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν επίθεση στο Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Περισσότεροι από 200 Ισραηλινοί έχουν αναφερθεί ότι τραυματίστηκαν από την ομοβροντία δεκάδων ιρανικών πυραύλων σήμερα, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αφού ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η «εξόντωση» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ένας από τους πολεμικούς στόχους της χώρας.

Δείτε όλες τις σημαντικές εξελίξεις της ημέρας όπως σημειώθηκαν

23.31 Έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε απόψε πως σημειώθηκε έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία απόψε. Κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε», υπογραμμίζεται στην ενημέρωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

21.10 Ο Τραμπ θα αποφασίσει σχετικά με την αμερικανική εμπλοκή στη σύρραξη Ισραήλ-Ιράν μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Επικαλούμενη ένα μήνυμα από τον Τραμπ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σε δημοσιογράφους:

«Βάσει του γεγονότος ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα για διαπραγματεύσεις που μπορεί να γίνουν ή μπορεί να μην γίνουν με το Ιράν στο εγγύς μέλλον, θα λάβω την απόφασή μου εάν ή όχι θα προχωρήσω μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

H Λέβιτ επιβεβαιώσει επίσης ότι ”ο διαύλος επικοινωνίας με το Ιραν παραμένει ανοικτός”.

beyond parody — Trump, through Karoline Leavitt, announces he'll make his decision about whether to strike Iran "within the next two weeks" pic.twitter.com/aulVvyCe6P