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Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε περιορισμένα αμυντικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως επιβεβαίωσαν στο CBS News τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο το ιρανικό νησί Κεσμ, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού αεροσκάφους.

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Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την παραμονή της ημέρας των εκλογών, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ αφήνει να εννοηθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ και το Κατάρ, ενεργώντας ως διαμεσολαβητές, προωθούν συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.