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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, καλωσόρισαν το τέταρτο παιδί τους το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η πρώτη δημόσια φωτογραφία του νεογέννητου δεν δημοσιεύτηκε από το ζευγάρι, αλλά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ παρουσίασε στο κοινό τον μικρό Άλεκ Νιλ, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα τέλειο αγοράκι».

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Στη φωτογραφία, το νεογέννητο βρίσκεται σε θάλαμο του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, έχοντας στο πλευρό του δύο από τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Από το στιγμιότυπο απουσιάζουν τόσο ο Τζέι Ντι Βανς όσο και η Ούσα Βανς, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς ο πρώτος που επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εικόνα του μωρού ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Ούσα Βανς έφερε στον κόσμο τον γιο τους την Κυριακή στο Μέριλαντ. Την είδηση της γέννησης ανακοίνωσε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Το τέταρτο μέλος της οικογένειας Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2014, έχουν πλέον αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Μαζί με τον νεογέννητο Άλεκ Νιλ, μεγαλώνουν τον 9χρονο Έουαν, τον 6χρονο Βίβεκ και τη 4χρονη Μίραμπελ.