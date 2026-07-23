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Τελικά, με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα μπορούμε να τα δούμε. Ακόμη και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να θυμίζει περισσότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο παρά τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό του πλανήτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από τη NewYorkPost και αναπαράγονται διεθνώς, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει στον Τζιάνι Ινφαντίνο τον ιδανικό διάδοχο του Αντόνιο Γκουτέρες στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Μάλιστα, φέρεται να θεωρεί ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει τη μοναδική ικανότητα να ενώνει τους λαούς.

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Αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, τότε ίσως χρειαστεί να αλλάξει και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορεί να συνεδριάζει μόνο μετά από έλεγχο VAR, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι θα σηκώνουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες αντί για βέτο, ενώ κάθε ομιλία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στις καθυστερήσεις.

Και γιατί να σταματήσουμε εκεί;

Η Γενική Συνέλευση θα μπορούσε να αποτελείται αποκλειστικά από παλαίμαχους αστέρες του ποδοσφαίρου, ώστε να υπάρχει αναγνωρισιμότητα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα εκπροσωπούνται από τους προέδρους των ποδοσφαιρικών τους ομοσπονδιών. Οι διπλωματικές κρίσεις θα λύνονται στα πέναλτι και οι ειρηνευτικές αποστολές θα ξεκινούν με… σέντρα.

Βεβαίως, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Να πρόκειται για ένα δημοσιογραφικό «φούσκωμα», για υπερβολή ή ακόμη και για ένα καλοστημένο πολιτικό τρολάρισμα γύρω από τον Τραμπ. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που μια πληροφορία προκαλεί παγκόσμιο θόρυβο πριν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί.

Αν όμως πράγματι υπάρχει τέτοια σκέψη, τότε θα περίμενε κανείς από ηγέτες και διπλωμάτες των κρατών-μελών να τοποθετηθούν δημόσια. Γιατί ο ΟΗΕ, με όλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες του, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν να πρόκειται για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εκτός αν η επόμενη Γενική Συνέλευση ανοίξει με το σφύριγμα της έναρξης και τον ύμνο της FIFA.