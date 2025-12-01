Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προχώρησε επισήμως στην ακύρωση των τελευταίων τιμητικών διακρίσεων που κατείχε ο τέως πρίγκιπας Άντριου, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με καταχώριση στη Gazette, το δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, το όνομα «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ» διαγράφηκε από τα μητρώα δύο από τα πιο σημαντικά τάγματα της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα (Royal Victorian Order).

Η ανακοίνωση, που φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, συμπίπτει με την ημερομηνία κατά την οποία τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ γνωστοποίησαν ότι ο Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων και διακρίσεων του Άντριου.

Το κείμενο του διατάγματος είναι απολύτως σαφές: οι διορισμοί του Άντριου ως Knight Companion του Order of the Garter (2006) και ως Knight Grand Cross του Royal Victorian Order (2011) «ακυρώνονται πλήρως», με το όνομά του να «διαγράφεται από τα μητρώα».

Οι δύο αυτές διακρίσεις είχαν απονεμηθεί στον Άντριου από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ, και θεωρούνται οι υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Το Order of the Garter είναι το αρχαιότερο τάγμα ιπποσύνης στη Βρετανία, ενώ το Royal Victorian Order απονέμεται αποκλειστικά για προσωπικές υπηρεσίες προς τον μονάρχη.

Μετά την απώλεια του τίτλου του πρίγκιπα και όλων των επίσημων ρόλων, το παλάτι επιβεβαιώνει ότι το πλήρες όνομά του είναι πλέον «Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ». Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα το 2019, μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξή του στο BBC σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Το 2022 η Ελισάβετ του αφαίρεσε στρατιωτικά αξιώματα και πατρωνίες οργανισμών, ενώ μετά την απόρριψη του αιτήματός του να ακυρωθεί η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση, προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς να παραδεχτεί ενοχή.

Τον Οκτώβριο, ο 65χρονος ανακοίνωσε την παραίτησή του από όλους τους τίτλους και διακρίσεις, υπό τη σκιά νέας δημόσιας κριτικής για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Με πληροφορίες από το People