Η Μινεσότα έγινε τις τελευταίες εβδομάδες το επίκεντρο μιας ομοσπονδιακής επιχείρησης που η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε ως «εκστρατεία κατά του εγκλήματος», αλλά που για πολλούς κατοίκους και οργανώσεις εξελίχθηκε σε ένα σκηνικό φόβου. Έφοδοι, μαζικές συλλήψεις, καταγγελίες για αυθαίρετες πρακτικές και μια κοινωνία σε διαρκή ένταση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπάρακ Ομπάμα επιτίθεται δημόσια στην ICE και έμμεσα/άμεσα στον Τραμπ, λέγοντας πως όσα συμβαίνουν «θυμίζουν αυταρχικές χώρες και δικτατορίες».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον πολιτικό σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, περιέγραψε ως «βαθιά ανησυχητική και επικίνδυνη» την εικόνα από τη δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, μιλώντας για «κακοποιό» συμπεριφορά και για τακτικές που δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου.

Η επιχείρηση που έγινε γνωστή ως «Operation Metro Surge» εκτυλίχθηκε κυρίως στην περιοχή των Twin Cities (Μινεάπολη – Σεντ Πολ), με συμμετοχή δυνάμεων της ICE και της συνοριακής υπηρεσίας, και με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να την παρουσιάζει ως στοχευμένη δράση κατά του εγκλήματος. Ωστόσο, καταγγελίες για επιθετικές εφόδους και συλλήψεις – ακόμη και Αμερικανών πολιτών – πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, η ένταση κλιμακώθηκε ιδιαίτερα μετά τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, γεγονότα που τροφοδότησαν μαζικές κινητοποιήσεις και έφεραν το θέμα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ.

Ο Ομπάμα στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της κοινωνικής αντίδρασης, εξυμνώντας την επιμονή όσων βγήκαν στους δρόμους, καταγράφοντας όσα συμβαίνουν «με κάμερες» και συμμετέχοντας σε ειρηνικές διαδηλώσεις, ακόμη και σε ακραίο ψύχος. Το μήνυμα, όπως το διατύπωσε, είναι ότι «αυτή δεν είναι η Αμερική στην οποία πιστεύουμε».

Ανακοίνωση για τερματισμό της επιχείρησης

Η δημόσια πίεση φαίνεται ότι συνέπεσε με πολιτικές εξελίξεις. Ο Τομ Χόμαν, που παρουσιάζεται ως «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση στη Μινεσότα ολοκληρώνεται, με «σημαντική απομείωση» των δυνάμεων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες.

Το ευρύτερο διακύβευμα

Πέρα από τη Μινεσότα, το επεισόδιο τροφοδοτεί μια μεγαλύτερη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα όρια της ομοσπονδιακής ισχύος, τη λογοδοσία των υπηρεσιών επιβολής της μετανάστευσης και το αν η «σκληρή γραμμή» μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα. Και η παρέμβαση Ομπάμα λειτουργεί ως πολιτικό σήμα: η αντιπαράθεση για τη μετανάστευση δεν αφορά μόνο αριθμούς και σύνορα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μια δημοκρατία συμπεριφέρεται όταν δοκιμάζεται. OBAM