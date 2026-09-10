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Το όπλο του δράστη δεν εκπυρσοκρότησε λόγω ενεργοποιημένης ασφάλειας, γεγονός που επέτρεψε σε έναν σερβιτόρο να τον ακινητοποιήσει εγκαίρως.

Ο δράστης υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, η δικηγορική άδεια του 43χρονου ανακλήθηκε οριστικά λόγω της σοβαρότητας των πράξεών του.

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Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τον Απρίλιο του 2025 σε ιταλικό εστιατόριο στο Οχάιο, όταν ένας 43χρονος δικηγόρος έβγαλε όπλο και το έστρεψε εναντίον της πρώην συζύγου του. Η επίθεση, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το πιστόλι δεν εκπυρσοκρότησε και ένας σερβιτόρος βρήκε την ευκαιρία να επέμβει και να τον ακινητοποιήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο Sabira και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται ο Μάθιου Έξτον να βγάζει το όπλο και να σημαδεύει την πρώην σύζυγό του. Όταν προσπάθησε να πυροβολήσει, το όπλο δεν λειτούργησε, καθώς η ασφάλεια παρέμενε ενεργοποιημένη.

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Ο Έξτον επιχείρησε ξανά να πυροβολήσει, όμως η δυσλειτουργία του όπλου του έδωσε πολύτιμα δευτερόλεπτα στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο. Ο σερβιτόρος Τρέισι Κόουλ Τζούνιορ κινήθηκε αμέσως εναντίον του 43χρονου και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

«Τίποτα στην εκπαίδευσή τους δεν θα μπορούσε να είχε προετοιμάσει το προσωπικό για αυτό που συνέβη», ανέφερε στο δικαστήριο η εισαγγελέας της κομητείας Λούκας, Τζούλια Μπέιτς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Έξτον βρισκόταν σε μπαρ δίπλα στο εστιατόριο όταν αντιλήφθηκε την πρώην σύζυγό του να δειπνεί μαζί με την οικογένειά της, κατά τη διάρκεια της βραδιάς των εγκαινίων του καταστήματος.

Waiter at an Ohio restaurant tackles a man after he tried to shoot his ex-wife in newly released footage.



43-year-old Matthew Exton, of Toledo, Ohio, has been found guilty of attempted murder.



Exton had been drinking when he saw his ex-wife and her family celebrating at a… pic.twitter.com/ze6wLpn2LG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Αρχικά, φέρεται να της έστειλε ένα ποτό. Στη συνέχεια, καθώς έφευγε από το εστιατόριο, την έφτυσε. Λίγο αργότερα επέστρεψε κρατώντας το όπλο, το οποίο σύμφωνα με την εισαγγελία ήταν γεμάτο, με μία σφαίρα στη θαλάμη και ακόμη επτά στον γεμιστήρα.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Υποστήριξε πως δεν σκόπευε να πατήσει τη σκανδάλη και ότι έστρεψε το όπλο εναντίον της προκειμένου να την πιέσει να επισπεύσει την πώληση του σπιτιού που είχαν από κοινού.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τον ισχυρισμό του. Ο Έξτον κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και δύο κατηγορίες βαριάς σωματικής βλάβης.

Μετά την επίθεση, η δικηγορική του άδεια ανακλήθηκε. Ο 43χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως δικηγόρος ποινικών υποθέσεων στην περιοχή και διατηρούσε δικηγορικά γραφεία στο Μίσιγκαν, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις συνέπειες της καταδικαστικής απόφασης.