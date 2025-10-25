Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε το drone αναχαίτισης OCTOPUS, που δημιουργήθηκε από κοινού από Ουκρανούς και Βρετανούς μηχανικούς.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Γραφείο του Ζελένσκι δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο από την επίδειξη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει την παραγωγή drone OCTOPUS για δοκιμές στην Ουκρανία. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, η Βρετανία δηλώνει έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή.

Εξετάζεται μάλιστα η έναρξη μαζικής παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ουκρανικές επιχειρήσεις. Αυτό θα εξασφαλίσει σταθερή προμήθεια drone για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Αναμένεται ότι θα παράγονται περίπου 2.000 drone αναχαίτισης κάθε μήνα.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει εχθρικά drones, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών drones Shahed/Geranium-2, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί ενεργά για να επιτεθεί σε ουκρανικές πόλεις.

Το πρόγραμμα OCTOPUS είναι το πρώτο κοινό αμυντικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της πρωτοποριακής συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνολογίας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να υλοποιήσει και άλλα κοινά έργα με την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την παραγωγή βόμβων ολίσθησης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι τα drones OCTOPUS θα αποτελέσουν τη βάση ενός ευρωπαϊκού «τείχους drones». Σκοπός του είναι να προστατεύσει τα σύνορα των συμμάχων του ΝΑΤΟ από τα ρωσικά drones.

Το σύστημα αυτό προγραμματίζεται να εγκατασταθεί κατά μήκος των συνόρων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποτρέψει τις ολοένα και πιο συχνές απόπειρες διείσδυσης ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο.

Στο μέλλον, τα drones OCTOPUS ενδέχεται να ενταχθούν στο αμυντικό σύστημα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.

