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Σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει βίντεο από την Οδησσό, το οποίο δείχνει έναν ιδιοκτήτη τουρκικού εστιατορίου να επιτίθεται και να ξυλοκοπεί μια 68χρονη γυναίκα έπειτα από διαπληκτισμό στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν η γυναίκα εξέφρασε παράπονα για τη σκόνη που δημιουργούσαν εργασίες στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι αυτή κατέληγε στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου κατοικεί.

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Αναφορές που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν ότι η 68χρονη αποσύνδεσε από το ρεύμα μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν στις εργασίες, γεγονός που προκάλεσε την οργή του επιχειρηματία.

Η λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο. Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφει μέρος του συμβάντος, δείχνοντας τον άνδρα να επιτίθεται στη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Μετά το περιστατικό, και οι δύο πλευρές υπέβαλαν καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου συνελήφθη από τις ουκρανικές Αρχές, ενώ λίγες ώρες αργότερα δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ζητούσε συγγνώμη τόσο από την 68χρονη όσο και από τις γυναίκες της Οδησσού για τη συμπεριφορά του.