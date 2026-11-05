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Χρησιμοποιώντας ειδικό υπόγειο ρομπότ και τεχνολογίες γεωφυσικής σάρωσης, οι ερευνητές εντόπισαν υπόγειες κοιλότητες και στρώματα υλικών που διαφέρουν από το περιβάλλον έδαφος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα ενδέχεται να αποτελούν τμήματα της βιβλικής Κιβωτού, αν και δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής απτές αποδείξεις.

Η επιστημονική κοινότητα διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς παλαιότερες μελέτες έχουν αποδώσει τον σχηματισμό σε φυσικές γεωλογικές διεργασίες.

Η ομάδα συνεχίζει τη συλλογή και εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων για να διαπιστώσει τη σύσταση των ευρημάτων.

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Μια ομάδα που αναζητά τα απομεινάρια της Κιβωτού του Νώε σε έναν γεωλογικό σχηματισμό στην Τουρκία, ο οποίος θυμίζει ένα τεράστιο πλοίο αποκάλυψε πλάνα από αυτό που θα μπορούσε να είναι το «κύτος» της Βιβλικής κατασκευής.

Νέα δεδομένα στην πολυσυζητημένη έρευνα για την Κιβωτό του Νώε υποστηρίζει ότι φέρνει στο φως μια ομάδα ερευνητών, η οποία δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό ενός μυστηριώδους γεωλογικού σχηματισμού στην ανατολική Τουρκία.

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Η ομάδα Noah’s Ark Scans, με έδρα τις ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που καταγράφηκαν από ειδικό υπόγειο ρομπότ, το οποίο κατέβηκε σε οπές γεώτρησης στην περιοχή Ντουρουπινάρ (Durupınar), νότια του όρους Αραράτ.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός, μήκους περίπου 157 μέτρων, ενδέχεται να συνδέεται με τα απομεινάρια της βιβλικής Κιβωτού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιστημονικά επιβεβαιωμένη απόδειξη που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό τους.

Inside the hull of Noah’s Ark: An early glimpse of footage inside the voids near (what is believed to be) the hull of Noah’s Ark. Toward the end of the Noah’s Ark 2026 study, the team drilled into an area that they found extremely interesting based on past scans. The scans show a clear outline of a hull made of different material than the mud around it. At the lower end of the boat-shaped formation, they reached water 18 feet underground. They kept drilling down to 24 feet. A possible cavity is shown in this area at about 15–16 feet down. Past scans showed a distinct band following the boat’s outline. That band appeared different from the ground on either side of it. At the time, they interpreted this as a possible outer shell, with mud inside and outside, the kind of pattern they said could fit a wooden boat buried in mud. At the back, it looks like a distinct layer that looks like the inner surface of the hull, sandwiched between two other materials. This isn’t just a shape pressed into the ground, and it isn’t made of the same mud it’s buried in. The pattern matches what you’d expect from a wooden hull sitting in the mud. Remember that the top layer of the ship is very decayed, it’s over 4,000 years old and buried beneath dirt and mudflow. Now the drilling gives us new information to compare with those earlier scans. They still need to determine what that outer layer is actually made of, and what’s keeping the water in there. — ☩ 𝕁𝕄𝕋 ☩ (@SecretFire79) November 3, 2026

Η ομάδα είπε ότι επέλεξε να τρυπήσει την περιοχή αφού οι προκαταρκτικές σαρώσεις έδειξαν αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα «πιθανό εξωτερικό κέλυφος» του πλοίου που παγιδεύει νερό εκεί, κάτι που η ομάδα ελπίζει να καθορίσει αποδεικνύοντας ότι αποτελείται από διαφορετικά υλικά από το έδαφος και στις δύο πλευρές του. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να εξετάσουν το χώμα στην περιοχή «σε διάφορα βάθη για να αναλύσουν τη σύστασή του», δήλωσε στην Newsweek ο ιδρυτής της Noah’s Ark Scans, Andrew Jones.

Το ρομπότ Gopher και τα πλάνα από το εσωτερικό της Κιβωτού

Το βίντεο καταγράφηκε με τη βοήθεια του Gopher, ενός ειδικά σχεδιασμένου υπόγειου ρομπότ με κάμερα υψηλής ανάλυσης, το οποίο μπορεί να εισέρχεται σε στενά σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπων.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι οι προηγούμενες γεωφυσικές σαρώσεις είχαν εντοπίσει μια διακριτή ζώνη υλικού που φαίνεται να διαφέρει από το περιβάλλον έδαφος. Οι ερευνητές ερμηνεύουν το εύρημα ως πιθανό εξωτερικό περίβλημα ενός πλοίου, με χώμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του.

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Στόχος της νέας φάσης των ερευνών είναι να διαπιστωθεί από τι αποτελείται αυτό το στρώμα και αν πράγματι πρόκειται για διαφορετικό υλικό από τα γύρω πετρώματα. Παράλληλα, η ομάδα έχει ξεκινήσει τη συλλογή δειγμάτων από γεωτρήσεις, προκειμένου να εξεταστεί η σύστασή τους σε διαφορετικά βάθη.

Sekelompok peneliti yang bekerja di Turki mengatakan data pemindaian terbaru mengungkap apa objek yang berbentuk seperti perahu bukan buatan manusia mereka yakini sebagai Bahtera Nuh. Peneliti Noah’s Ark Scans, Andrew Jones, mengatakan kepada "Fox & Friends First" pada hari Rabu bahwa ia percaya formasi aneh di dekat Gunung Arafat itu adalah bahtera Nuh yang sebenarnya. "Saya percaya bahwa ini adalah sisa-sisa Bahtera Nuh yang asli, yang telah lapuk dan terkubur, kapal yang terkenal itu. Dan kami melakukan yang terbaik untuk meyakinkan para skeptis dan menunjukkan situs ini kepada dunia," katanya. Struktur formasi aneh di Durupinar di Distrik Doğubayazıt, Provinsi Ağrı, wilayah timur Turki, pada September 2026 untuk menguji dugaan keberadaan sisa-sisa Bahtera Nuh. Proyek penelitian geologi dan arkeologi pada struktur berbentuk kapal sepanjang 157 meter tersebut dilakukan setelah mendapat izin resmi dari pemerintah Turki. Pengambilan sampel tanah dilakukan hingga kedalaman 18 meter di sebelah selatan Gunung Arafat guna mendeteksi material penyusun Tim peneliti gabungan ini dipimpin oleh pakar arkeologi Cenker Atila dari Universitas Sivas Cumhuriyet bersama organisasi eksplorasi Noah’s Ark Scans yang berbasis di California. Eksplorasi tersebut melibatkan teknologi Ground Penetrating Radar (GPR), Electrical Resistivity Tomography (ERT), LiDAR, serta pengeboran inti tanah. https://t.co/faV2G65G9k #BahteraNuh #AraratTurki #KapalNuh #Noah’sArkScans — SINDOnews (@SINDOnews) September 28, 2026

Τι έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι ερευνητές

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της ομάδας, Άντριου Τζόουνς, οι γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε βάθος περίπου 18 μέτρων, ενώ έχουν ανακτηθεί στρώματα υλικού με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Ο ίδιος εκτιμά ότι ενδέχεται να πρόκειται για υπολείμματα από ανώτερο τμήμα της υποτιθέμενης Κιβωτού, τα οποία έχουν αποσυντεθεί με την πάροδο του χρόνου.

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In this clip I explain what the Noah’s Ark Scans project is investigating: a boat-shaped formation near Mount Ararat in eastern Turkey, first noticed in 1959 by a captain studying aerial reconnaissance photographs of the site at 6,300 feet. There is much more to this formation in the full episode: https://t.co/WYLcO0m4E7 — Megalithic Marvels (@derek__olson) November 5, 2026

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι έχουν εντοπίσει υπόγειες κοιλότητες, σε ορισμένες από τις οποίες υπάρχει νερό και λάσπη. Ωστόσο, κανένα δείγμα ξύλου δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Bahtera Nabi Nuh di Turki 100 Persen Buatan Manusia Jadi para peneliti yang tergabung dalam Noah’s Ark Scans melakukan pengeboran di Formasi Durupınar. Sebuah struktur berbentuk kapal di dekat Gunung Ararat yang selama puluhan tahun diperdebatkan sebagai Bahtera Nuh. Para peneliti melakuakan pemindaian radar, pemetaan, survei geofisika, dan pengambilan sampel tanah hingga menyiapkan robot bawah tanah dalam penelitiannya. Bahkan peneliti sempat melakukan rekaman dari dalam Bahtera Nuh menggunakan Drone Gopher untuk mencoba menjangkau rongga-rongga yang telah dipetakan. Gopher memerlukan sejumlah modifikasi agar dapat bergerak leluasa, karena rodanya kesulitan melintasi sedimen yang sangat gembur di permukaan tanah. Hasilnya secara akurat oleh hasil pemindaian radar, tidak ditemukan adanya batuan maupun batuan dasar. 📹: Noah’s Ark Scans Advertisement September 27, 2026

Γιατί αμφισβητείται η θεωρία της Κιβωτού

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ έχει απασχολήσει ερευνητές και υποστηρικτές της θεωρίας για δεκαετίες, καθώς το περίγραμμά του θυμίζει μεγάλο πλοίο.Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την πιθανή σύνδεσή του με την Κιβωτό του Νώε.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1996, ο γεωλόγος Λόρενς Κόλινς και ο εξερευνητής Ντέιβιντ Φάσολντ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σχηματισμός είναι αποτέλεσμα φυσικών γεωλογικών διεργασιών και όχι ανθρώπινης κατασκευής.

Η νέα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει εκ νέου αυτή την εκδοχή, ωστόσο τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ούτε έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονική μελέτη με αξιολόγηση από ομοτίμους. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους και να υποβάλουν τα δείγματα σε εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι να υπάρξουν αξιόπιστα αποτελέσματα, το ερώτημα αν ο μυστηριώδης σχηματισμός κρύβει πράγματι την Κιβωτό του Νώε παραμένει αναπάντητο.

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JUST IN: Archeologists that are researching the location Noah’s Ark announced that they are executing advanced underground scans of the site and are about to release all of their findings to the world. https://t.co/VUWNaOaaev Advertisement April 19, 2026

Πηγές: Newsweek, soz6.com

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