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  • Ερευνητική ομάδα με την ονομασία Noah’s Ark Scans διεξάγει γεωλογικές έρευνες στην περιοχή Ντουρουπινάρ της Τουρκίας, εξετάζοντας έναν σχηματισμό που παρουσιάζει ομοιότητες με πλοίο.
  • Χρησιμοποιώντας ειδικό υπόγειο ρομπότ και τεχνολογίες γεωφυσικής σάρωσης, οι ερευνητές εντόπισαν υπόγειες κοιλότητες και στρώματα υλικών που διαφέρουν από το περιβάλλον έδαφος.
  • Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα ενδέχεται να αποτελούν τμήματα της βιβλικής Κιβωτού, αν και δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής απτές αποδείξεις.
  • Η επιστημονική κοινότητα διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς παλαιότερες μελέτες έχουν αποδώσει τον σχηματισμό σε φυσικές γεωλογικές διεργασίες.
  • Η ομάδα συνεχίζει τη συλλογή και εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων για να διαπιστώσει τη σύσταση των ευρημάτων.
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Μια ομάδα που αναζητά τα απομεινάρια της Κιβωτού του Νώε σε έναν γεωλογικό σχηματισμό στην Τουρκία, ο οποίος θυμίζει ένα τεράστιο πλοίο αποκάλυψε πλάνα από αυτό που θα μπορούσε να είναι το «κύτος» της Βιβλικής κατασκευής.

Νέα δεδομένα στην πολυσυζητημένη έρευνα για την Κιβωτό του Νώε υποστηρίζει ότι φέρνει στο φως μια ομάδα ερευνητών, η οποία δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό ενός μυστηριώδους γεωλογικού σχηματισμού στην ανατολική Τουρκία.

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Η ομάδα Noah’s Ark Scans, με έδρα τις ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που καταγράφηκαν από ειδικό υπόγειο ρομπότ, το οποίο κατέβηκε σε οπές γεώτρησης στην περιοχή Ντουρουπινάρ (Durupınar), νότια του όρους Αραράτ.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός, μήκους περίπου 157 μέτρων, ενδέχεται να συνδέεται με τα απομεινάρια της βιβλικής Κιβωτού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιστημονικά επιβεβαιωμένη απόδειξη που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό τους.

Η ομάδα είπε ότι επέλεξε να τρυπήσει την περιοχή αφού οι προκαταρκτικές σαρώσεις έδειξαν αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα «πιθανό εξωτερικό κέλυφος» του πλοίου που παγιδεύει νερό εκεί, κάτι που η ομάδα ελπίζει να καθορίσει αποδεικνύοντας ότι αποτελείται από διαφορετικά υλικά από το έδαφος και στις δύο πλευρές του. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να εξετάσουν το χώμα στην περιοχή «σε διάφορα βάθη για να αναλύσουν τη σύστασή του», δήλωσε στην Newsweek ο ιδρυτής της Noah’s Ark Scans, Andrew Jones.

Το ρομπότ Gopher και τα πλάνα από το εσωτερικό της Κιβωτού

Το βίντεο καταγράφηκε με τη βοήθεια του Gopher, ενός ειδικά σχεδιασμένου υπόγειου ρομπότ με κάμερα υψηλής ανάλυσης, το οποίο μπορεί να εισέρχεται σε στενά σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπων.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι οι προηγούμενες γεωφυσικές σαρώσεις είχαν εντοπίσει μια διακριτή ζώνη υλικού που φαίνεται να διαφέρει από το περιβάλλον έδαφος. Οι ερευνητές ερμηνεύουν το εύρημα ως πιθανό εξωτερικό περίβλημα ενός πλοίου, με χώμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του.

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Νέα στοιχεία για την Κιβωτό του Νώε; Ερευνες στην Τουρκία φέρνουν ξανά το μυστήριο στο προσκήνιο (βίντεο)

Στόχος της νέας φάσης των ερευνών είναι να διαπιστωθεί από τι αποτελείται αυτό το στρώμα και αν πράγματι πρόκειται για διαφορετικό υλικό από τα γύρω πετρώματα. Παράλληλα, η ομάδα έχει ξεκινήσει τη συλλογή δειγμάτων από γεωτρήσεις, προκειμένου να εξεταστεί η σύστασή τους σε διαφορετικά βάθη.

Τι έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι ερευνητές

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της ομάδας, Άντριου Τζόουνς, οι γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε βάθος περίπου 18 μέτρων, ενώ έχουν ανακτηθεί στρώματα υλικού με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Ο ίδιος εκτιμά ότι ενδέχεται να πρόκειται για υπολείμματα από ανώτερο τμήμα της υποτιθέμενης Κιβωτού, τα οποία έχουν αποσυντεθεί με την πάροδο του χρόνου.

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Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι έχουν εντοπίσει υπόγειες κοιλότητες, σε ορισμένες από τις οποίες υπάρχει νερό και λάσπη. Ωστόσο, κανένα δείγμα ξύλου δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Γιατί αμφισβητείται η θεωρία της Κιβωτού

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ έχει απασχολήσει ερευνητές και υποστηρικτές της θεωρίας για δεκαετίες, καθώς το περίγραμμά του θυμίζει μεγάλο πλοίο.Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την πιθανή σύνδεσή του με την Κιβωτό του Νώε.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1996, ο γεωλόγος Λόρενς Κόλινς και ο εξερευνητής Ντέιβιντ Φάσολντ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σχηματισμός είναι αποτέλεσμα φυσικών γεωλογικών διεργασιών και όχι ανθρώπινης κατασκευής.

Η νέα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει εκ νέου αυτή την εκδοχή, ωστόσο τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ούτε έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονική μελέτη με αξιολόγηση από ομοτίμους. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους και να υποβάλουν τα δείγματα σε εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι να υπάρξουν αξιόπιστα αποτελέσματα, το ερώτημα αν ο μυστηριώδης σχηματισμός κρύβει πράγματι την Κιβωτό του Νώε παραμένει αναπάντητο.

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Πηγές: Newsweek, soz6.com

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