Μοιάζουν με μικροσκοπικούς πιθήκους που αναδύονται μέσα από την ομίχλη, με πρόσωπα που φαίνεται να χαμογελούν, να κατσουφιάζουν ή να κοιτούν μελαγχολικά. Αυτές είναι οι ορχιδέες Dracula, γνωστές και ως «ορχιδέες με πρόσωπο πιθήκου» — λουλούδια τόσο παράξενα και γοητευτικά που έχουν κατακτήσει το Διαδίκτυο, γίνοντας viral σύμβολα της εξωτικής ομορφιάς της φύσης. Όμως πίσω από αυτή την ψηφιακή λατρεία, κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή: τα περισσότερα από αυτά τα φυτά κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν τα γνωρίσουμε πραγματικά.

Μια νέα διεθνής έρευνα έφερε στο φως ανησυχητικά δεδομένα: σχεδόν επτά στα δέκα είδη Dracula βρίσκονται αντιμέτωπα με την εξαφάνιση. Από τα 133 γνωστά είδη, πολλά ζουν αποκλειστικά σε ελάχιστα τμήματα των νεφοδασών των Άνδεων, ενώ μερικά έχουν εντοπιστεί μόνο σε θερμοκήπια — σημάδι ότι οι φυσικοί πληθυσμοί τους ίσως έχουν ήδη χαθεί.

Αυτές οι μοναδικές ορχιδέες αναπτύσσονται σε ψυχρά, υγρά περιβάλλοντα, όπου η ομίχλη σκεπάζει διαρκώς το δάσος. Τα οικοσυστήματα αυτά, γεμάτα ζωή και βιοποικιλότητα, εξαφανίζονται με ανησυχητική ταχύτητα. Η αποψίλωση για γεωργία, κτηνοτροφία, εξορύξεις και υποδομές, αφαιρεί κάθε χρόνο τεράστια τμήματα από τα τελευταία καταφύγια των Dracula — απειλώντας όχι μόνο τα ίδια τα φυτά, αλλά και ολόκληρα δασικά οικοσυστήματα.

Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητά τους στο Διαδίκτυο έχει εντείνει ένα παλιό πρόβλημα: την παράνομη συλλογή. Από τον 19ο αιώνα, η «ορχιδεομανία» οδήγησε χιλιάδες φυτά από τα δάση στα σαλόνια των πλουσίων της Ευρώπης. Τώρα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ενώ πολλοί καλλιεργητές ακολουθούν νόμιμες πρακτικές, άλλοι εξακολουθούν να κυνηγούν σπάνια άγρια δείγματα, οδηγώντας ορισμένα είδη στο χείλος της εξαφάνισης.

Στον Ισημερινό, η Reserva Drácula αποτελεί ένα από τα τελευταία προπύργια ελπίδας. Εκεί, προστατεύονται περισσότερα από δέκα είδη Dracula — πέντε εκ των οποίων δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η όαση απειλείται από την αποψίλωση, την εξόρυξη και την παρουσία ενόπλων ομάδων, που καθιστούν δύσκολο το έργο των επιστημόνων και των ντόπιων φυλάκων του δάσους.

Οι περιβαλλοντολόγοι του Fundación EcoMinga, που διαχειρίζονται την περιοχή, προτείνουν ένα διαφορετικό μέλλον: προστασία μέσα από τη συμμετοχή των κοινοτήτων, ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας και ανάπτυξη οικοτουρισμού που θα προσφέρει εισόδημα χωρίς να καταστρέφει το δάσος.

Παρά τη ζοφερή εικόνα, υπάρχει ελπίδα. Η νέα αξιολόγηση των ειδών Dracula από επιστήμονες της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε συνεργασία με την IUCN, παρέχει για πρώτη φορά μια πλήρη εικόνα του προβλήματος — και ένα εργαλείο για τη δράση.

Οι «ορχιδέες με πρόσωπο πιθήκου» μπορούν να γίνουν σύμβολο προστασίας των φυτών, όπως το πάντα έγινε για τα ζώα. Αν οι εκατομμύρια διαδικτυακοί θαυμαστές τους μάθουν την αληθινή ιστορία τους, ίσως η γοητεία τους μετατραπεί από απλή περιέργεια σε δύναμη αλλαγής. Το αν οι μελλοντικές γενιές θα αντικρίζουν αυτά τα “χαμογελαστά πρόσωπα” στα δάση ή μόνο στις οθόνες τους, εξαρτάται από το τι θα κάνουμε σήμερα.

Πηγή: Independent