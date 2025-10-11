Μία νέα έρευνα που βγήκε στην δημοσιότητα, αποκαλύπτει ότι οι άλλοτε πολύχρωμες πεταλούδες, χάνουν σταδιακά το χρώμα στα φτερά τους και σε αυτό, όπως όλα δείχνουν, σημαντικό ρόλο παίζει η ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, όσο οι άνθρωποι καταστρέφουν τα πλούσια τροπικά δάση και τα αντικαθιστούν με μονοχρωματικά τοπία, το χρώμα αυτών των πλασμάτων χάνεται.

Advertisement

Advertisement

«Τα χρώματα στα φτερά μιας πεταλούδας δεν είναι ασήμαντα – έχουν σχεδιαστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια», υποστηρίζει ο ερευνητής και φωτογράφος Roberto García-Roa, ο οποίος συμμετέχει σε μία μελέτη στη Βραζιλία που τεκμηριώνει πώς η απώλεια οικοτόπων αποχρωματίζει τον φυσικό κόσμο.

Τα τροπικά δάση προσφέρουν στις πεταλούδες ασφαλή μέρη για επικοινωνία, καμουφλάζ και αναπαραγωγή. Ωστόσο, καθώς οι άνθρωποι αντικαθιστούν τα τροπικά δάση με διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως μονοκαλλιέργειες ευκαλύπτου, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πεταλούδες είναι ιδανικό αντικείμενο μελέτης, καθώς ανήκουν στους πιο πολύχρωμους οργανισμούς του κόσμου. Εμφανίζουν τεράστια ποικιλία χρωμάτων σε διαφορετικούς οικοτόπους, ανταποκρίνονται γρήγορα στις περιβαλλοντικές αλλαγές και είναι εύκολες στην παρακολούθηση.

«Εκτεταμένες αλλαγές λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας»

Ο Guardian σημειώνει στο δημοσίευμα ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τα οικοσυστήματα που κάποτε υποστήριζαν πολλά χρώματα γίνονται πλέον θαμπά καθώς υποβαθμίζονται, απλοποιούνται και μολύνονται από τους ανθρώπους.

Για παράδειγμα, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι γίνονται λευκοί, οι ωκεανοί πράσινοι, ακόμη και τα ουράνια τόξα αναμένεται να γίνουν λιγότερο ορατά σε πυκνοκατοικημένες και μολυσμένες περιοχές.

Πριν από αρκετά χρόνια, στα μέσα του 20ου αιώνα, η πεταλούδα Biston betularia, έγινε μαύρη κατά την διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης. Αυτό όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι το μοναδικό παράδειγμα από εδώ και πέρα.

Advertisement

Αντίθετα, είναι αρκετά πιθανό να ακολουθήσουν εκτεταμένες αλλαγές λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Ακόμη και ο ίδιος ο πλανήτης μας χάνει τη φωτεινότητά του, όπως φαίνεται από το διάστημα», τονίζει ο Guardian στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Πηγή: Guardian

Advertisement