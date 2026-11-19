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Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως θεμελιώδη στοιχεία της διεθνούς τάξης.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις περί φιλίας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η Επιτροπή απέφυγε το σχόλιο, υπενθυμίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τέλος, δεν δόθηκε απάντηση στο ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσημη ενημέρωση για τα θέματα ασφαλείας που συζητήθηκαν στη συνάντηση.

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Με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα υποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τριμερή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, αποφεύγοντας να σχολιάσει επί της ουσίας τόσο τις συνομιλίες των τριών ηγετών όσο και την κοινή διακήρυξη Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας. Στην πρώτη αντίδραση η Κομισιόν προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες και δεν απάντησε στο ερώτημα εάν αναμένει ενημέρωση από την Ουάσιγκτον για όσα συζητήθηκαν σχετικά με την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης και την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

Κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση της Πέμπτης (19 Νοεμβρίου) στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρίστιαν Βίγκαντ ρωτήθηκε για την κοινή διακήρυξη των τριών χωρών και ειδικότερα για τη δέσμευση μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την αναφορά ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί «δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους».

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Ο κ. Βίγκαντ απέφυγε να αξιολογήσει την κοινή διακήρυξη, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες μόλις είχαν ολοκληρωθεί και ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές.

«Έχουμε δει επίσης τη δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Σε αυτό το στάδιο δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες», ανέφερε.

Ωστόσο, επανέλαβε δύο πάγιες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της κοινής διακήρυξης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένθερμος υποστηρικτής των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν συλλογικά τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του συστήματος του ΟΗΕ. Υποστηρίζουμε, βεβαίως, τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπενθύμισε την επίσημη ευρωπαϊκή θέση, όπως είχε διατυπωθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, θεμελιώδες μέρος της οποίας αποτελεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», υπογράμμισε.

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«Δεν σχολιάζουμε φιλίες» – Η ερώτηση για Τραμπ και Πούτιν

Η ενημέρωση πήρε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν Ουκρανή δημοσιογράφος ζήτησε από την Κομισιόν να σχολιάσει τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι φίλος του.

«Γενικά, δεν σχολιάζουμε φιλίες», ήταν η αρχική απάντηση από την πλευρά της Επιτροπής με τον εκπρόσωπο να προσθέτει με χιούμορ «πρόκειται για πολιτική, είναι μια διαφορετική κατηγορία…»

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Ρωσία, υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζει τις αδιάκοπες επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό τους.

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Η ίδια δημοσιογράφος είχε θέσει και ένα δεύτερο, ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα: εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, καθώς στην ατζέντα περιλαμβάνονταν ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν δόθηκε απάντηση.

Η στάση της Κομισιόν αφήνει έτσι ανοιχτό το ζήτημα της ενημέρωσης και του ρόλου της Ευρώπης σε συνομιλίες μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες αγγίζουν άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφαλείας.

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Προς το παρόν, οι Βρυξέλλες περιορίζονται στην επανάληψη των πάγιων θέσεών τους για το διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ και την Ουκρανία, αποφεύγοντας μια συνολική πολιτική αποτίμηση της τριμερούς συνάντησης.