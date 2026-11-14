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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με πρόωρη εκσπερμάτωση είχαν χαμηλότερο μέσο δείκτη μάζας σώματος συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι οι ορμονικές μεταβολές λόγω παχυσαρκίας ενδέχεται να επηρεάζουν τον χρόνο εκσπερμάτωσης, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Η έρευνα δεν αξιολόγησε τη συνολική ποιότητα της σεξουαλικής ζωής, ενώ μεταγενέστερες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον δείκτη μάζας σώματος.

Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι οι υπέρβαροι άνδρες αποτελούν καλύτερους εραστές στερείται επιστημονικής βάσης και αποτελεί λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων.

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Μία επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2010 έδωσε τότε αφορμή για τίτλους που έκαναν τον γύρο του κόσμου: «Οι χοντροί άνδρες είναι καλύτεροι εραστές». Η πραγματικότητα, όπως συνήθως συμβαίνει με τέτοιους εντυπωσιακούς τίτλους, ήταν αρκετά πιο σύνθετη.

Η μελέτη των Τούρκων ερευνητών A. Gökçe και O. Ekmekcioglu, από το Πανεπιστήμιο Erciyes στην Καισάρεια, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Impotence Research και διερεύνησε για πρώτη φορά ειδικά τη σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και τη διά βίου πρόωρη εκσπερμάτωση. (Nature)

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Τι έδειξαν οι αριθμοί

Οι επιστήμονες εξέτασαν άνδρες με διά βίου πρόωρη εκσπερμάτωση και τους συνέκριναν με ομάδα ανδρών αντίστοιχης ηλικίας χωρίς το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι άνδρες με πρόωρη εκσπερμάτωση είχαν μέσο βάρος 74,1 κιλά και μέσο δείκτη μάζας σώματος (BMI) 24,9. Στην ομάδα ελέγχου, το μέσο βάρος ήταν 81,9 κιλά και ο BMI 27,5. Οι διαφορές κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές. (Nature)

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό: παχύσαρκοι ήταν μόλις 9 άνδρες, δηλαδή 8,7%, στην ομάδα με πρόωρη εκσπερμάτωση, έναντι 26, δηλαδή 24,1%, στην ομάδα ελέγχου. Με άλλα λόγια, η παχυσαρκία εμφανιζόταν περίπου τρεις φορές συχνότερα μεταξύ εκείνων που δεν είχαν διά βίου πρόωρη εκσπερμάτωση. (abis-files.erciyes.edu.tr)

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό

Οι ερευνητές αναζήτησαν μία πιθανή βιολογική εξήγηση. Η παχυσαρκία στους άνδρες μπορεί να συνοδεύεται από χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων. Υπέθεσαν ότι οι ορμονικές αυτές μεταβολές και η αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα της σεροτονίνης ενδεχομένως να επηρεάζουν τον χρόνο μέχρι την εκσπερμάτωση. Πρόκειται όμως για πιθανό μηχανισμό και όχι για απόδειξη αιτίας και αποτελέσματος. (abis-files.erciyes.edu.tr)

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Όχι, λοιπόν, «καλύτεροι εραστές»

Εδώ χρειάζεται η μεγάλη διευκρίνιση. Η έρευνα δεν μέτρησε αν ένας άνδρας είναι καλύτερος ή χειρότερος ερωτικός σύντροφος. Δεν αξιολόγησε συνολικά την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής, την ικανοποίηση του συντρόφου ή τη συνολική «αντοχή στο σεξ».

Μελέτησε μία πολύ συγκεκριμένη σεξουαλική δυσλειτουργία: τη διά βίου πρόωρη εκσπερμάτωση.

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Μάλιστα, οι ίδιοι οι επιστήμονες αναγνώρισαν σημαντικούς περιορισμούς. Δεν έγινε αντικειμενική μέτρηση του χρόνου μέχρι την εκσπερμάτωση, ούτε μέτρηση του συνολικού σωματικού λίπους και των σεξουαλικών ορμονών. Ζήτησαν μεγαλύτερες μελέτες προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα η συσχέτιση. (abis-files.erciyes.edu.tr)

Η παχυσαρκία δεν είναι «θεραπεία»

Και βεβαίως το αποτέλεσμα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο για να θεωρήσει κάποιος τα παραπανίσια κιλά πλεονέκτημα για τη σεξουαλική υγεία. Η ίδια η επιστημονική βιβλιογραφία έχει συνδέσει την παχυσαρκία με άλλα προβλήματα της ανδρικής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και η στυτική δυσλειτουργία. (Nature)

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Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι μεταγενέστερη τουρκική έρευνα σε 1.230 υγιείς νέους άνδρες δεν εντόπισε στατιστικά σημαντική διαφορά στον BMI μεταξύ εκείνων που εμφάνιζαν πρόωρη εκσπερμάτωση και εκείνων που δεν εμφάνιζαν. (PubMed)

Επομένως, δεκαέξι χρόνια μετά την πολυσυζητημένη μελέτη, ο τίτλος «οι υπέρβαροι άνδρες είναι καλύτεροι εραστές» εξακολουθεί να είναι πιασάρικος, αλλά επιστημονικά δεν στέκει έτσι.

Αυτό που πράγματι έδειξε η έρευνα και μάλιστα του 2010, ήταν πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο ενδιαφέρον: οι άνδρες με διά βίου πρόωρη εκσπερμάτωση ήταν κατά μέσο όρο πιο αδύνατοι από εκείνους της ομάδας ελέγχου και όσο αυξανόταν ο BMI τόσο μειωνόταν η παρουσία της συγκεκριμένης διαταραχής.

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Και αυτό είναι συσχέτιση. Όχι πιστοποιητικό… ερωτικών επιδόσεων.

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Πηγή: Η πρωτογενής επιστημονική πηγή είναι η ίδια η μελέτη των Τούρκων ουρολόγων: Ahmet Gökçe & O. Ekmekcioglu,

“Insight on pathogenesis of lifelong premature ejaculation: inverse relationship between lifelong premature ejaculation and obesity”,

International Journal of Impotence Research, τόμος 22, σελ. 251–254, 2010. DOI: 10.1038/ijir.2010.11. Δημοσιεύθηκε online