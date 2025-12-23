Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου, πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ.

At least 10 injured after a vehicle struck a crowd in Nunspeet, Netherlands, Monday evening. Police called it a “serious accident,” deploying three trauma helicopters and multiple ambulances. pic.twitter.com/WAiPo6xy9e Advertisement Advertisement December 22, 2025

Updating on Nunspeet (NL): Car hit crowd on Elburgerweg ~7 PM during candlelight parade, injuring 9 (3 serious). Police view as accident; driver questioned, no arrests yet. Trauma helicopters deployed.



Giessen (DE): ~4:30 PM, 32yo Azerbaijani driver crashed into bus stop after… pic.twitter.com/x03w52EQyr — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

Η αστυνομία διευκρίνισε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία. «Δεν μοιάζει με σκόπιμη επίθεση», αναφέρει ανάρτηση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters