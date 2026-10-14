Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 14 Οκτωβρίου 1979, η Ουάσινγκτον έζησε μια ιστορική κινητοποίηση. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις της εποχής, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας ίσα δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους Αμερικανούς, προστασία από τις διακρίσεις και αναγνώριση της αξιοπρέπειάς τους.

Ήταν η πρώτη Εθνική Πορεία στην Ουάσινγκτον για τα Δικαιώματα των Λεσβιών και των Ομοφυλόφιλων (National March on Washington for Lesbian and Gay Rights). Δεν ήταν όμως η πρώτη διαδήλωση του κινήματος στην Αμερική. Είχαν προηγηθεί χρόνια αγώνων, συγκρούσεων με την αστυνομία, κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτικής οργάνωσης.

Advertisement

Advertisement

Και εδώ αξίζει να επιστρέψουμε στο Σαν Φρανσίσκο, στην πόλη που έχουμε ήδη γνωρίσει μέσα από την ιστορία του Χάρβεϊ Μιλκ, του πολιτικού που έγινε σύμβολο της διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων.

Από το Στόουνγουολ στο Σαν Φρανσίσκο

Τον Ιούνιο του 1969, μια αστυνομική επιδρομή στο μπαρ Stonewall Inn, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης, προκάλεσε πολυήμερες διαμαρτυρίες. Οι συγκρούσεις θεωρούνται καθοριστικό σημείο καμπής στην ιστορία του σύγχρονου κινήματος. Το κίνημα δεν γεννήθηκε εκείνη τη νύχτα: υπήρχαν ήδη οργανώσεις και ακτιβιστές. Το Stonewall, όμως, έδωσε νέα δυναμική στη δημόσια διεκδίκηση.

Στην άλλη άκρη της Αμερικής, το Σαν Φρανσίσκο εξελισσόταν σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα κοινωνικής αλλαγής. Η συνοικία Κάστρο έγινε τόπος συνάντησης, πολιτικής οργάνωσης και πολιτιστικής έκφρασης.

Ο Χάρβεϊ Μιλκ και η πολιτική επανάσταση του Σαν Φρανσίσκο

Ο Χάρβεϊ Μιλκ, ιδιοκτήτης φωτογραφικού καταστήματος στην οδό Κάστρο, κατάφερε να μετατρέψει την καθημερινή παρουσία του στη γειτονιά σε πολιτική δράση. Το 1977 εξελέγη στο Συμβούλιο Εποπτών του Σαν Φρανσίσκο, αποτελώντας έναν από τους πρώτους ανοιχτά ομοφυλόφιλους πολιτικούς που κατέκτησαν αιρετό αξίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Advertisement

Ο Μιλκ υποστήριζε την ανάγκη δημιουργίας πανεθνικού κινήματος και την ιδέα μεγάλης πορείας στην Ουάσινγκτον. Στις 27 Νοεμβρίου 1978 δολοφονήθηκε μαζί με τον δήμαρχο Τζορτζ Μοσκόνε από τον πρώην δημοτικό αξιωματούχο Νταν Γουάιτ. Η δολοφονία του αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες για την πορεία του 1979.

Η Ουάσινγκτον γεμίζει διαδηλωτές

Στις 14 Οκτωβρίου 1979, χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Αμερικής. Οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή διαφέρουν: οι διοργανωτές μιλούσαν για περισσότερους από 100.000, ενώ άλλες καταγραφές αναφέρουν περίπου 75.000 έως 125.000 ανθρώπους.

Advertisement

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν κοντά στο Καπιτώλιο, διέσχισαν την Pennsylvania Avenue, πέρασαν από την περιοχή του Λευκού Οίκου και κατέληξαν στο Μνημείο της Ουάσινγκτον. Συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, ακτιβιστές, εργαζόμενοι, φοιτητές και ετεροφυλόφιλοι υποστηρικτές.

Τα αιτήματα ήταν συγκεκριμένα: ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, κατάργηση νόμων που ποινικοποιούσαν την ομοφυλοφιλία, προστασία στην εργασία και στον στρατό, ίση μεταχείριση σε υποθέσεις επιμέλειας παιδιών και προστασία των νέων. Δεν ζητούσαν απλώς κοινωνική αποδοχή, αλλά νομική ισότητα.

Οι προσωπικότητες στην πρώτη γραμμή

Advertisement

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η ποιήτρια και ακτιβίστρια Όντρε Λορντ, ο ποιητής Άλεν Γκίνσμπεργκ, η δικηγόρος Φλο Κένεντι, ο πρώην στρατιωτικός Λέοναρντ Μάτλοβιτς και ο αιδεσιμότατος Τρόι Πέρι. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτισαν ο Στιβ Όλτ και η Τζόις Χάντερ. Το μήνυμα ήταν ότι το κίνημα θα διεκδικούσε πλέον θέση στο κέντρο της αμερικανικής πολιτικής ζωής.

Η αντίδραση της συντηρητικής Αμερικής

Η κινητοποίηση δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Η τραγουδίστρια και συντηρητική ακτιβίστρια Ανίτα Μπράιαντ είχε πρωταγωνιστήσει σε εκστρατείες εναντίον της νομοθετικής προστασίας των ομοφυλοφίλων, με το σύνθημα «Save Our Children». Ο τηλεευαγγελιστής Τζέρι Φάλγουελ ήταν επίσης γνωστός αντίπαλος του κινήματος. Η αντιπαράθεση αντανακλούσε βαθύτερες διαφωνίες της αμερικανικής κοινωνίας για τη θρησκεία, την οικογένεια, τη σεξουαλικότητα και τα ατομικά δικαιώματα.

Advertisement

Η σημαία του ουράνιου τόξου γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο

Advertisement

Τη σημαία του ουράνιου τόξου δημιούργησε το 1978 ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Γκίλμπερτ Μπέικερ, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Χάρβεϊ Μιλκ. Η πρώτη εκδοχή της είχε οκτώ χρώματα και παρουσιάστηκε στους εορτασμούς του Gay Freedom Day στο Σαν Φρανσίσκο. Μετά τη δολοφονία του Μιλκ απέκτησε μεγαλύτερη συμβολική σημασία και σταδιακά έγινε διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο.

Από την πορεία του 1979 στη νομιμοποίηση των γάμων

Η πρώτη μεγάλη πορεία δεν άλλαξε αυτομάτως τη νομοθεσία. Ακολούθησαν δεκαετίες δικαστικών αντιπαραθέσεων, πολιτικών διεκδικήσεων και κοινωνικών αλλαγών. Η επιδημία του AIDS τη δεκαετία του 1980 πρόσθεσε τραγική διάσταση στην ιστορία του κινήματος. Νέες μεγάλες πορείες έγιναν στην Ουάσινγκτον το 1987, το 1993, το 2000 και το 2009.

Advertisement

Το 2003, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε νόμους που ποινικοποιούσαν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων του ίδιου φύλου. Το 2015, με την υπόθεση Obergefell v. Hodges, αναγνώρισε το συνταγματικό δικαίωμα στον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου σε όλη τη χώρα. Οι συζητήσεις για την προστασία από τις διακρίσεις συνεχίζονται.

Από μια γειτονιά σε ολόκληρο τον κόσμο

Η 14η Οκτωβρίου 1979 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σαν Φρανσίσκο του Χάρβεϊ Μιλκ, η Νέα Υόρκη του Stonewall και η Ουάσινγκτον του 1979 είναι τρία διαφορετικά κεφάλαια της ίδιας ιστορίας.

Μιας ιστορίας που δεν περιορίζεται στις παρελάσεις υπερηφάνειας, αλλά περιλαμβάνει δικαστικές αποφάσεις, πολιτικές συγκρούσεις, κοινωνικές προκαταλήψεις, ανθρώπινες τραγωδίες και σταδιακές κατακτήσεις. Ένα κίνημα που επί δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο κατάφερε να ακουστεί μπροστά στα σημαντικότερα σύμβολα της αμερικανικής δημοκρατίας.