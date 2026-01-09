Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες Πέμπτη (8/1) στην Ονδούρα και συγκεκριμένα έξω από το Κογκρέσο, όταν η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Ορόρα Λόπες δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η βουλευτής αποχωρούσε από το κτίριο του Κογκρέσου και είχε σταματήσει για δηλώσεις σε δημοσιογράφους, όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άγνωστος εκτόξευσε εναντίον της αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο κεφάλι, υπέστη εγκαύματα στην πλάτη και αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής.

Η Λόπες μεταφέρθηκε άμεσα στα επείγοντα, δηλώνοντας ότι πονάει πολύ και ότι έχει χάσει την ακοή σε ένα αυτί.

BREAKING:



A terrorist attack occurred near the National Congress building in Honduras.



Reports indicate that terrorists threw a bomb at the Vice President of the National Congress, Gladys Aurora López, seriously injuring her and causing multiple fractures.



🇭🇳 pic.twitter.com/FvgqwFpSLY January 9, 2026

BREAKING: Video shows someone throwing an explosive toward a crowd near the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/FB6zypq4qw — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

«Φτάνουμε στα επείγοντα, πονάω πολύ. Έχω χάσει την ακοή στο ένα αυτί, νομίζω ότι οι κάμερες με κατέγραψαν. Πρέπει να ζητήσω από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να με προστατεύσει», δήλωσε η Λόπεζ, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο.

Οι αρχές της Ονδούρας έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.