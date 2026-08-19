Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει τον σχηματισμό δινών φον Κάρμαν στην ατμόσφαιρα, οι οποίες προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των ανέμων με το ηφαίστειο Χαλασάν στο νησί Τζέτζου.

Στην ίδια περιοχή, μια εντυπωσιακή στήλη ιζημάτων από τον ποταμό Γιανγκτσέ εκτείνεται στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο λόγω της ταυτόχρονης εμφάνισης των δύο γεγονότων.

Οι ατμοσφαιρικές δίνες δημιουργούνται όταν οι άνεμοι με κατάλληλη ταχύτητα προσκρούουν στην ηφαιστειακή κορυφή, σχηματίζοντας σπειροειδείς διαμορφώσεις στα σύννεφα που εκτείνονται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Η εκτεταμένη στήλη ιζημάτων στη θάλασσα οφείλεται σε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και την κατακόρυφη ανάμειξη των υδάτων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Το ηφαίστειο Χαλασάν αποτελεί το ψηλότερο βουνό της Κορέας και είναι γνωστό για το προστατευόμενο από την UNESCO σύστημα σωλήνων λάβας που διαθέτει.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει έναν εντυπωσιακό «δρόμο» από στροβιλιζόμενα σύννεφα, δίπλα σε μια τεράστια, πολύχρωμη στήλη ιζημάτων στα νερά της Ανατολικής Κίνας, σε ένα σημείο όπου συναντώνται τρεις χώρες της Ασίας.

Τα στροβιλιζόμενα σύννεφα, γνωστά ως «δρόμος δινών Καρμάν» ή δίνες φον Κάρμαν, σχηματίστηκαν από τους ανέμους που περνούν γύρω από το ύψους 1.950 μέτρων ηφαίστειο Χαλασάν. Πρόκειται για ένα ηφαίστειο-ασπίδα στο οβάλ σχήματος νησί Τζέτζου της Νότιας Κορέας.

Advertisement

Advertisement

Η επιβλητική κορυφή βρίσκεται στην Ανατολική Κίνα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της κορεατικής χερσονήσου, και ανάμεσα στην κινεζική επαρχία Τζιανγκσού και το ιαπωνικό νησί Κιούσου.

Όταν οι άνεμοι έχουν την κατάλληλη ένταση, δηλαδή μεταξύ 18 και 55 χιλιομέτρων την ώρα, ο αέρας περνά γύρω από την ψηλή ηφαιστειακή κορυφή και δημιουργεί αντίθετα περιστρεφόμενες δίνες στην υπήνεμη πλευρά. Οι δίνες αυτές μπορούν να διαμορφώσουν τα κοντινά σύννεφα σε εντυπωσιακούς σπειροειδείς σχηματισμούς.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, οι τρεις μεγαλύτερες δίνες που καταγράφονται στην εικόνα εκτείνονται συνολικά σε μήκος περίπου 370 χιλιομέτρων.

Η ίδια εικόνα αποκαλύπτει, ωστόσο, και ένα δεύτερο εντυπωσιακό φαινόμενο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα πυκνό πέπλο καφετί ιζημάτων εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής της Κίνας, ακόμη και στα ανοικτά της Σανγκάης, η οποία βρίσκεται περίπου στο μέσο της χερσαίας έκτασης που φαίνεται στην εικόνα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ιζήματος μεταφέρεται στη θάλασσα από τον ποταμό Γιανγκτσέ, τον τρίτο μεγαλύτερο ποταμό στον κόσμο. Παρόμοιες εικόνες από το διάστημα είναι ορατές για μεγάλο μέρος του έτους, καθώς τεράστιες ποσότητες υλικού μεταφέρονται από τον ποταμό προς τη θάλασσα.

Ξεχωρίζει, όμως, μια πολύ πιο ευδιάκριτη κίτρινη και πράσινη στήλη ιζημάτων, η οποία εκτείνεται έως και 430 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κίνας. Η επιμήκης, ανοιχτόχρωμη στήλη μοιάζει σχεδόν να αγγίζει τις δίνες φον Κάρμαν που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα.

Advertisement

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA, η συγκεκριμένη στήλη πιθανότατα αποτελεί αποτέλεσμα της αυξημένης ανατάραξης των υδάτων του Γιανγκτσέ, η οποία προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις. Σε αυτή προστίθενται ισχυρότερα εποχικά θαλάσσια ρεύματα, καθώς και η κατακόρυφη ανάμειξη των υδάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι δίνες φον Κάρμαν δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο. Έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στα σύννεφα γύρω από νησιά με ψηλές ορεινές κορυφές, όπως το νησί Γουαδελούπη του Μεξικού και τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Αντίστοιχα, μεγάλες στήλες ιζημάτων αποτελούν συχνό αντικείμενο δορυφορικής παρατήρησης. Αυτό που είναι πολύ πιο σπάνιο, όμως, είναι η ταυτόχρονη παρουσία των δύο φαινομένων τόσο κοντά το ένα στο άλλο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το διάστημα.

Advertisement

NASA/Landsat/Robert Simmon via Wikimedia

Το νησί Τζέτζου, γύρω από το οποίο δημιουργούνται οι δίνες, σχηματίστηκε από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια. Το νησί κατοικείται από τους αυτόχθονες κατοίκους του Τζέτζου εδώ και τουλάχιστον 8.000 χρόνια.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 διαπίστωσε ότι οι σημερινοί κάτοικοι του νησιού διαθέτουν μοναδικές γενετικές μεταλλάξεις που έχουν κληρονομηθεί από αυτή την αρχαία πληθυσμιακή ομάδα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να βοηθούν τις περίφημες Τζέτζου Χενγιέο, τις «γυναίκες της θάλασσας», να κάνουν ελεύθερη κατάδυση ακόμη και σε ηλικίες άνω των 80 ετών.

Οι Χενγιέο αναζητούν τροφή σε βαθιά και κρύα νερά χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις του νησιού.

Advertisement

Το Χαλασάν, γνωστό και ως όρος Χάλα, δεσπόζει στο κέντρο του Τζέτζου και είναι το ψηλότερο βουνό της Κορέας, με ύψος 1.950 μέτρα. Τεχνικά θεωρείται ενεργό ηφαίστειο, αν και η τελευταία γνωστή έκρηξή του σημειώθηκε το 1007 μ.Χ., σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειότητας του Ινστιτούτου Smithsonian.

Το βουνό είναι επίσης γνωστό για το εκτεταμένο υπόγειο σύστημα σωλήνων λάβας. Η UNESCO έχει χαρακτηρίσει το σύστημα αυτό ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα του είδους του στον κόσμο.

Η δορυφορική εικόνα του Τζέτζου αποτυπώνει έτσι ένα σπάνιο φυσικό «ταίριασμα»: στην ατμόσφαιρα, οι άνεμοι δημιουργούν τεράστιες σπειροειδείς δίνες γύρω από το ηφαίστειο, ενώ στη θάλασσα τα ρεύματα και τα ιζήματα του Γιανγκτσέ σχηματίζουν μια τεράστια πολύχρωμη «ουρά», δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που γίνεται ορατό από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Advertisement

Με πληροφορίες από Livescience

Advertisement