Την σφοδρότερη μέχρι σήμερα επίθεση με drones στην δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, το Χάρκοβο, εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι 14 ετών.. Σε άλλη επίθεση στη πόλη Χερσώνα σκοτώθηκε ένα ζευγάρι – ένας άνδρας 56 ετών και μια γυναίκα 54. Συνολικά κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε 206 drones. Επίσης, η Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κατέρριψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 σήμερα το πρωί, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέριες.

Ο Δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ υποστηρίζει ότι η Ρωσία εκτόξευσε 50 drones, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης προς την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως λέει το Χάρκοβο υπέστη «την πιο σφοδρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου».

Ακούστηκαν, όπως είπε, «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μιάμιση ώρα ενώ οι προκαταρκτικές πληροφορίες σύμφωνα με το BBC, δείχνουν ότι 18 πολυκατοικίες και 13 άλλα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Την Πέμπτη 18 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—τραυματίστηκαν επίσης σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο.

Το Χάρκοβο, μια πόλη με περισσότερους από 1,4 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο η πλειονότητα των οποίων είναι ρωσόφωνοι, βρίσκεται λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Τόσο αυτή η επίθεση όσο και αυτή της Παρασκευής στο Κίεβο εκτιμάται πως αποτελούν την απάντηση της Ρωσίας στην επιχείρηση της Ουκρανίας, «Ιστός της Αράχνης» με στόχος αεροπορικές βάσει και βομβαρδιστικά.

Η δε αμερικανός πρόεδρος ήδη χθες, πριν την επίθεση στο Χάρκοβο, δήλωνε πως οι Ουκρανοί «Έδωσαν στον Πούτιν έναν λόγο να μπει και να τους βομβαρδίσει ανηλεώς» όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που είχε το μπαράζ επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία.

Στο Κίεβο επέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ εκτιμώντας πως δεν αποδεκτό να αποδίδει μερίδιο ευθύνης για το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία.

🇺🇦🇷🇺 Kharkiv experienced the most powerful attack since the start of the full-scale war (video). At night, 53 "shaheds", 4 KABs and a rocket were fired at the city. Three people were killed, another 21 were injured. 18 multi-story buildings and 13 private houses were damaged. pic.twitter.com/Fgkj0eGKBI — NATO🇺🇸 🆚 KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) June 7, 2025

Μπαράζ επιθέσεων

Επίσης την νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, με 407 drones και 45 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο απολογισμός της επίθεσης αυτής αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 7 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό του πτώματος μίας νεαρής γυναίκας στα ερείπια κτιρίου διαμερισμάτων στην πόλη Λουτσκ, που βρίσκεται κοντά στα πολωνικά σύνορα. Χθες είχε βρεθεί νεκρός ο σύζυγός της. Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη αυτή από τα ρωσικά πλήγματα.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρία μέλη σωστικών συνεργείων σκοτώθηκαν στο Κίεβο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τσερνίχιβ, στη νότια Ουκρανία. Συνολικά τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Αυτοί που σκοτώθηκαν στο Κίεβο ήταν διασώστες οι οποίοι έφτασαν στο σημείο έπειτα από ένα πρώτο πλήγμα και δυστυχώς σκοτώθηκαν σε νέο ρωσικό πλήγμα», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Kharkiv in flames. More than 50 explosions in just two hours. Russia launched 48 Shahed drones, 4 glide bombs, and 2 missiles — one of the heaviest attacks on the city. Three killed. And again – residential building under attack. pic.twitter.com/JwGBfbjtpw Advertisement June 7, 2025

#Kharkiv is living through hell.#ruZZians are hitting civilians in their sleep.

Monsters! 🤬🤬🤬🤬🤬



At this time, it is known that 16 people have been injured, one person killed, and, preliminarily, one person is trapped under the rubble of the apartment building 😢😢😢 pic.twitter.com/YF2ExtCU6r Advertisement June 7, 2025

Πηγές: BBC, Reuters, ΑFP