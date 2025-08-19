Σε νέα φάση μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες μόλις λίγες ημέρες μετά από μια απογοητευτική σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ, το αν απαιτείται κατάπαυση του πυρός και μια πιθανή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τι επιτεύχθηκε στη συνάντηση



1. Μήπως τελικά πραγματοποιηθεί συνάντηση Πουτιν – Ζελένκσι;

Μια διμερής συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι κάτι που ο Ρώσος πρόεδρος αντιστεκόταν πάντα, απαιτώντας να πληρωθούν πρώτα ορισμένες προϋποθέσεις — ωστόσο η πιθανότητα μοιάζει τώρα πιο κοντά από ποτέ.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο:

«Κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διαδικασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, που θα περιλαμβάνει τους δύο προέδρους και εμένα.»

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στη συνάντηση της Δευτέρας, ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι «εντός των επόμενων δύο εβδομάδων». Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες.

Ο Μερτς και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, εξέφρασαν επιφυλάξεις, δηλώνοντας σε ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου ότι μένει να φανεί αν ο Πούτιν έχει το «θάρρος» να προχωρήσει. Ο Στουμπ είπε: «Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης.»

Μέχρι στιγμής, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε απλώς ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν την ιδέα «αναβάθμισης του επιπέδου εκπροσώπησης» στις συνομιλίες για την Ουκρανία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να αναφερθεί στην πιθανότητα τριμερούς συνάντησης.

2. Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας – αλλά χωρίς σαφείς λεπτομέρειες

Αν και ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία μιας εκεχειρίας, άφησε ελπίδες για συμμετοχή των ΗΠΑ στην παροχή εγγυήσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Μετά την υποδοχή του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, δήλωσε:

«Όσον αφορά την ασφάλεια, θα υπάρξει πολλή βοήθεια», ακόμη κι αν οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να είναι «η πρώτη γραμμή άμυνας».

Αργότερα, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι «συντονισμένες» με τις ΗΠΑ.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις εγγυήσεις ασφαλείας ως «ζήτημα-κλειδί, αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου» και εκτίμησε θετικά την πρόθεση των ΗΠΑ να συμμετάσχουν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι εγγυήσεις θα «τυποποιηθούν με κάποιον τρόπο μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή 10 ημέρες», χρονικό διάστημα που μπορεί να αποδειχθεί μακρύ όταν πρόκειται για διπλωματία με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο περιλάμβαναν σχέδια για ευρωπαϊκές χώρες που θα παρέχουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να λειτουργούν ως «συντονιστής».

Καθώς οι δυτικοί ηγέτες συζητούσαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας, το ρωσικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο παρουσίας προσωπικού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία:

«Επαναβεβαιώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία», ανέφερε η ανακοίνωση.

3. Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι εξαιρετικός στη διευθέτηση συγκρούσεων

Η επιθυμία του Τραμπ για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι γνωστή — ποιος μπορεί να ξεχάσει την «Πορεία Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία», που ιδρύθηκε αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν — και αυτό ήταν εμφανές στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Ο «ειρηνοποιός» είπε ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος, με τη διοίκησή του να ισχυρίζεται ότι βοήθησε να επιλυθούν συγκρούσεις μεταξύ:

Ισραήλ και Ιράν

Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντας

Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Ινδίας και Πακιστάν

Σερβίας και Κοσόβου

Αιγύπτου και Αιθιοπίας



4. Μια πιθανή ώθηση για την αμερικανική βιομηχανία όπλων

Η προσέγγιση του Τραμπ στις ξένες κρίσεις είναι γεμάτη με προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες για την αμερικανική βιομηχανία, και η Ουκρανία μπορεί να μην διαφέρει αν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι, άλλωστε, είχε στο παρελθόν διαπραγματευτεί την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ για τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας στο πλαίσιο της αντιπαλότητάς του με την Κίνα.



Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι υπέδειξε ότι το τίμημα για την απόκτηση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ περιελάμβανε μια δέσμευση για την αγορά αμερικανικών όπλων αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας.



Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν επίσης το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, έναν τομέα στον οποίο έχει σημειώσει σημαντικά βήματα από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας. Νωρίτερα, οι Financial Times ανέφεραν ότι η συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άξιζε 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: Guardian