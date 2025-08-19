Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Αρχηγό του Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Ντέιβιντ Γ. Άλβιν δίπλα σε μια εικόνα ενός μαχητικού αεροσκάφους F-47 έκτης γενιάς στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ υποστήριζει πως κατά την δεύτερη θητεία τερμάτισε έξι πολέμους

Καθώς δήλωνε για μια ακόμη φορά «αρχι-ειρηνοποιός» κατά τη διάρκεια συνομιλιών για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικούς ισχυρισμούς: ότι θέλει ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για εκεχειρίες και ότι με την μεσολάβησή του έχουν τερματιστεί έξι πόλεμο από τότε που έγινε πρόεδρος.

Αλλά στη βιασύνη του να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ο Τραμπ αδιάφορεί για την αλήθεια.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ισχυρίστηκαν ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, και Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, ο ισχυρισμός ότι έχουν διευθετηθεί αυτές οι συγκρούσεις είναι παραπλανητικές αφού εξοραϊζουν και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιρκούουν την πραγματικότητα. Για παράδειγμα η βία σε χώρες όπως η ΛΔ Κονγκό, όπου οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα έχασαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις δικές τους επιθέσεις χρησιμοποιώντας βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων πριν πιέσουν το Ιράν να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός.

Η Ινδία αρνήθηκε ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για τον τερματισμό ημερών επιθέσεων στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ τον Μάιο.

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν έχουν καμία συμφωνία για την επίλυση της ρίζας της σύγκρουσής τους – ένα φράγμα του ποταμού Νείλου που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει το νερό από την Αίγυπτο.

Και η Σερβία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέδια να επιδιώξει πόλεμο με το Κοσσυφοπέδιο, αν και ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτροπή ενός.

Όσον αφορά τις εκεχειρίες, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Τραμπ, τις επιδιώκει συχνά σε αυτές τις συγκρούσεις. Τώρα, προσπαθεί να ανασκευάσει ασκώντας πίεση στην Ουκρανία.

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν επιδιώκει εκεχειρία στην Ουκρανία ήρθε μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, όπου ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο εδαφών στα νοτιοανατολικά της χώρας πριν διαπραγματευτεί μια εκεχειρία.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο για την επίτευξη μιας τελικής ειρήνης στην Ουκρανία: ο Πούτιν θέλει να αποφασίσει ποια εδάφη θα διατηρήσει η Ρωσία όσο οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται, ενώ το Κίεβο έχει απαιτήσει τα όπλα να σιγήσουν με μια εκεχειρία, πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις για εδαφικές διεκδικήσεις.

Μέχρι τις συναντήσεις της Δευτέρας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν επιδιώκει πλέον μια εκεχειρία.

«Αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έκλεισα φέτος, όλες ήταν σε πόλεμο. Δεν έκανα καμία εκεχειρία», δήλωσε ο Τραμπ, λέγοντας στον Ζελένσκι, «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εκεχειρία».

Αλλά το ιστορικό του λέει κάτι διαφορετικό.

Στις 10 Μαΐου, μετά το ξέσπασμα βίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες που χρησιμοποίησαν την κοινή λογική και την νοημοσύνη τους».

Στις 26 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι τηλεφωνούσε στους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης για να ζητήσει εκεχειρία μετά από τρεις ημέρες συνοριακών μαχών. «Η κλήση με την Καμπότζη έληξε, αλλά αναμένετε να υπάρξει νέα σχετικά με την παύση του πολέμου και την εκεχειρία με βάση αυτά που έχει να πει η Ταϊλάνδη», έγραψε. «Προσπαθώ να απλοποιήσω μια περίπλοκη κατάσταση!».

Και για το Ισραήλ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επίσης γράψει: «Έχει συμφωνηθεί πλήρως από και μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει Πλήρης και Ολική ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ». Το MSNBC, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ειδήσεων, δημοσίευσε μια συλλογή δηλώσεων από τον Τραμπ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τις εβδομάδες και τις ημέρες πριν από τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι.

Αλλά ο Τραμπ -επιδιώκοντας μια γρήγορη νίκη- έχει ξαναγράψει το ιστορικό του καθώς πλησιάζει περισσότερο σε έναν οδικό χάρτη που έχει εγκρίνει ο Πούτιν για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί από ό,τι πίστευε κάποτε.



