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Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές, κάνοντας λόγο για στοχευμένο πλήγμα κατά αμάχων σε ένα κρίσιμο προπύργιο που έχει θέσει στο στόχαστρο η Μόσχα.

Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επιθέσεις φέτος, που έγιναν σε έναν δρόμο όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αστικά λεωφορεία εκτελούσαν δρομολόγιο την ώρα του χτυπήματος. Σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία φαίνονται πτώματα να κείτονται στο έδαφος στο οποίο είναι διασκορπισμένα συντρίμμια καθώς και το καμένο κουφάρι ενός οχήματος, που φαίνεται να είναι λεωφορείο.

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«Για αυτούς (τους Ρώσους), ένα λεωφορείο με επιβάτες είναι ένας ελκυστικός στόχος ακριβώς διότι ένα πλήγμα μπορεί να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βάντιμ Φιλάσκιν σε ανάρτηση στο Telegram.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Μόσχα για την επίθεση. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους, αν και πλήττει τακτικά ουκρανικές πόλεις, χωριά και άλλους στόχους κατά την εισβολή της που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις αρχές της πόλης στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ να αναστείλουν τα δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς, δηλώνοντας ότι «δεν έχουμε δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο» τις ζωές των πολιτών.

Η σημερινή επίθεση συνέβη μία ημέρα αφότου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση σε όλη την Ουκρανία, με κύριο στόχο το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Σε ξεχωριστή επίθεση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters